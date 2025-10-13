Otthon Start: eldőlni látszik a nagy kérdés - vásárolni vagy bérelni éri meg jobban?

Sokak számára jelenthet nagy kérdést az albérlet vagy a lakásvásárlás, és ebben is nagy változást hozott az Otthon Start program megjelenése az MBH Jelzálogbank friss elemzése szerint.

Fotó: Kallus György

Mikor éri meg venni és mikor bérelni?

A bank azt számolta ki, hogy mennyi idő alatt járunk jobban a lakásvásárlással, mint a bérléssel, feltételezve, hogy a vásárlás 80 százalékát hitelből fedezzük, míg bérlés esetében az önerőt kamatoztatjuk. A számítások szerint a piaci hitelnél mintegy fél évvel hamarabb megtérül a vásárlás a bérléshez képest az Otthon Start felhasználásával.

Az elemzés figyelembe vette a a bérleti díjak és a lakásárak várható alakulását, a hitelfelvétel és a beköltözés, a felújítás költségeit vagy épp az ügyvédi díjat és az alternatív befektetés hozamát is, hiszen ezek a tényezők alapvetően befolyásolják, hogy mikor és hol éri meg jobban lakást venni.

Mindezek alapján az MBH Index elemzői kiszámították a fedezeti időtávokat, vagyis azt a minimumidőt, amit az adott lakásban töltve a bérlés és a vásárlás költségei megegyeznek. Amennyiben valaki ennél hosszabb ideig tervez az ingatlanban élni, akkor a vásárlás bizonyulhat optimálisnak számára, míg korábbi költözésnél pénzügyi szempontból inkább a bérlés felé billenhet a mérleg nyelve.

Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója elmondta, hogy noha az elmúlt évek lakásár-növekedése miatt romlott a lakásárak jövedelmekhez viszonyított aránya, ezt ellensúlyozza a jóval több elérhető állami támogatás. Az Otthon Start program pedig azoknak a fiataloknak is segítséget nyújt, akik még nem terveznek gyerekvállalást.

Az Otthon Starttal gyorsabban megtérül a vásárlás

Az elemzés szerint a 6-7 százalékos piaci hitel mellett Budapesten a fedezeti idősáv átlagosan 6 év körül alakult, de a leggyorsabb megtérülést ígérő VIII. kerületben ez már valamivel 4 év fölött is elérhető volt. A XII. kerületben azonban 10,5 év feletti a megtérülés piaci hitel mellett. A vizsgált megyei jogú városokban – Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden és Veszprémben 2,6 és 8 év között mozgott a mutató, Miskolcon a legrövidebb, Szegeden a leghosszabb idővel.

A bank elemzése szerint az Otthon Start program hatása a számokban is mérhető,

hiszen a fix 3 százalékos hitellel kalkulálva csökkennek a fedezeti időtávok is. Budapest vizsgált kerületeiben és a vizsgált vidéki városokban a támogatott hitelprogram figyelembevételével számolt fedezeti idő 2,4 és hozzávetőleg 10 év közötti távra csökkent.