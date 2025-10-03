Deviza
Otthon Start: bejött a kormány terve, rohamozzák a bankokat a fiatalok – több mint 30 millió az átlagos hitelösszeg, az igénylők jelentős része 40 év alatt

Az Otthon Start program minden eddiginél nagyobb sikert aratott. A szeptemberi indulása óta közel napi ezer igénylés érkezik a fix 3 százalékos lakáshitelre, az átlagos hitelösszeg eléri a 33 millió forintot. A konstrukció főként a fiatalokat mozgatta meg és a hitelpiacot is élénkíti.
VG
2025.10.09., 11:47
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az Otthon Start a legsikeresebb hitelprogram Magyarországon a rendszerváltozás óta. A fix 3 százalékos lakáshitel iránti érdeklődés továbbra is jelentős: közel napi ezer hiteligénylést fogadnak be a bankok, az átlagos hitelérték pedig 33 millió forint – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón, amelyet a Világgazdaság élőben tudósított.

Otthon Start, otthonstart 3 százalékos lakáshitel
Főként a fiatalok igényelték az Otthon Start program 3 százalékos lakáshitelét / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/Czeglédi Zsolt

Főként a fiatalok igényelték az Otthon Start program 3 százalékos lakáshitelét

Gulyás Gergely a szeptember elején indult hitelprogram kapcsán további részleteket is megosztott. Az igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év. Az igénylések egyharmada a fővárost és agglomerációt, kétharmada a vidéket érinti. 

A kormány a szerdai tanácskozásán meghallgatott egy összefoglalót az eddigi tapasztalatokról, és ezek függvényében döntéseket hozott. A miniszter jelezte, hogy ezekről pénteken fog bejelentést tenni Panyi Miklós államtitkár.

Fix 3 százalékos hitel segíti a vállalkozásokat is a Széchenyi-kártya program keretében

Az ingatlanpiac kapcsán a miniszter elmondta, hogy októberig 26 ezer lakáshirdetés jelent meg, ami 20 százalékos növekedés. A lakásépítési kérelmek száma is szépen növekszik, több tízezer új lakás építésére érkezett kérelem a fejlesztőktől, ezeket a programiroda folyamatosan véleményezi.

A kabinet úgy látja, hogy az Otthon Start valódi segítség azoknak, akik bérelnek vagy akik saját lakásban szeretnének élni. 

A gazdaság dinamizálásához a vállalkozásoknak is szükségük van arra, hogy kedvező hitelhez jussanak – mondta a miniszter a Nagy Elek MKIK-elnök és Orbán Viktor által bejelentett Széchenyi-kártya programról, ami fix 3 százalékos hitelt ad a vállalkozóknak 150 millió forintig.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, a hitelt egyéni vállalkozóktól a középvállalkozásokig igényelhetik, ami a Magyarországon működő 900 ezer cég mintegy 25 százalékát érinti. Az ajánlati csomagot úgy állították össze, hogy tartalmaz beruházásokkal kapcsolatos finanszírozásokat és szabad felhasználású hiteleket is, amelyeknél eldönthetik a cégek, mire fordítják a pénzt. 

Az Otthon Start program fellendítette a jelzálogpiacot és az építőipart is

Panyi Miklós államtitkár keddi tájékoztatása szerint az Otthon Start program lényegében letarolta a hitelpiacot. A pénzügyi tanácsadók összegzése alapján a hitelkalkulációk 71 százaléka már valamilyen támogatott konstrukcióra, döntően a 3 százalékos fix kamatozású kölcsönre vonatkozik. A kiszámítható és rendkívül kedvező feltételek elsősorban a 26–35 éves korosztályt mozgatták meg, akik jellemzően a maximális, 25 éves futamidőt választva vágnak bele az első otthonuk megvásárlásába.

A fix 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitel nem csupán a jelzálogpiacot, de az építőipart is új lendületbe hozta. A program iránti hatalmas keresletre reagálva a kormány felgyorsította az új beruházások engedélyezését, aminek köszönhetően a következő egy évben akár 50 ezer új otthon kivitelezése is elindulhat országszerte. A folyamat első látványos lépéseként még idén 4200 új, a programnak megfelelő lakás építése kezdődhet meg két budapesti kerületben.

