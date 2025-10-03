Deviza
Váratlanul bemutatta a kormány a magyaroknak az új társasházi jog törvénytervezetét: ez még nagyobbat szólhat, mint az Otthon Start – itt vannak a részletek

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a társasházi építményi jog bevezetését célzó törvényjavaslatot, amely Panyi Miklós államtitkár szerint új lendületet ad a lakásépítéseknek. Az intézkedés az Otthon Start hitelprogrammal együtt a kabinet szerint több tízezer új lakás megvalósulását segítheti.
VG/MTI
2025.10.03., 21:03
Fotó: Shutterstock

A lakásépítések felgyorsítását célozza a társasházi építményi jog bevezetése, amelyet pénteken tett közzé társadalmi egyeztetésre a kormány. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: az Otthon Start program után az új jogintézmény még vonzóbbá és biztonságosabbá teszi az új lakások vásárlását, és biztosítékot jelent a vásárlóknak, a kivitelezőknek és a bankoknak egyaránt.

LUS_620A1924 otthon start
Panyi Miklós szerint a lakáspiac dinamizálódásához hozzájárulhat az Otthon Start program által biztosított fix három százalékos hitel és az új jogintézmény bevezetése is / Fotó: Kallus György

Az államtitkár szerint az intézkedés különösen fontos az Otthon Start hitelprogrammal együtt, amely szeptember 1-jén indult el. A fix három százalékos kamatozású kölcsön már több tízezer fiatalnak ad lehetőséget arra, hogy albérletből saját otthonba költözhessen. A kormány adatai szerint a program indulása óta több mint 30 ezer kérelem érkezett be új lakások építésére.

Otthon Start: lakásépítési lavinára számít a kormány

A kabinet célja, hogy a következő években több tízezer új lakás építése induljon el, amely nemcsak a lakáskínálatot bővíti, hanem az építőipart és a teljes magyar gazdaságot is erősíti.

Az is fontos azonban, hogy ezek a fejlesztések ne csak meginduljanak, hanem a fiatalok által szerződhetőek is legyenek. Ennek érdekében a kormány pénteken társadalmi egyeztetésre bocsátott egy törvényjavaslatot, amely megteremti a társasházi építményi jog intézményét. Ez az új, korszakalkotó és innovatív jogintézmény növeli a biztonságot a folyamatban lévő beruházások során a vásárlók, a kivitelezők, valamint a hitelintézetek számára.

A társasházi építményi jog egy olyan erős biztosítékot nyújt az ügyletben résztvevőknek, amellyel a lakásvásárlók már a kivitelezés megindulásakor szerződést köthetnek újépítésű lakásokra. Ez pedig nagy mértékben fogja dinamizálni az új lakások építését és további lakásfejlesztés megindulását 

– ismertette Panyi Miklós.

A társasházi építményi jog tehát egyszerre szolgálja a fiatal vásárlók biztonságát és a fejlesztők stabilitását. A kormány abban bízik, hogy az új szabályozás valódi áttörést hozhat a hazai lakásépítési piacon.

Nincs menekvés az Otthon Start program elől: a 3 százalékos hitel utolérte az albérleteket – így lehet most kiadni az ingatlanokat

Fokozatosan szívja el az albérletpiacról a bérlőket a szeptemberben indult Otthon Start Program, akik a kedvezményes 3 százalékos hitel miatt a saját tulajdont választják – mutatott rá a Világgazdaságnak az Ingatlan.com vezető elemzője. Balogh László az Otthon Start Program hatásairól elmondta, a keresleti dömping bérleményeknél elmaradt, egyre nehezebb dolguk van a kiadóknak, ráadásul 3-4 éves kínálati csúcs van a piacon, 18 ezer kiadó lakással.

 

 

