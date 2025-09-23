Erre vártak a kispénzű vevők: a 3 százalékos hitel miatt mindenki eladná a lakását – tízéves rekordot hozhat vissza az Otthon Start

Az Otthon Start program a korábbi hetekben, hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre viszont az eladókat is aktivizálta az Ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. Az adatok alapján egyre több eladó dönt úgy, hogy meglovagolja a keresleti hullámot, aminek eredményeként országosan jócskán megugrott a frissen meghirdetett eladó lakások és házak száma.

Egyre több az eladó lakás – ez is az Otthon Start programnak köszönhető / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint: „Az Otthon Start program hatása most már nemcsak a keresleti oldalon, hanem a kínálatban is kézzelfogható.”

Az eladók fantáziáját is beindította a támogatás, hiszen sokan most érzik elérkezettnek az időt a továbbköltözésre.

„Ez a piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a tulajdonosi friss hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét.”

Az ingatlantulajdonosok Budapesten például 71 százalékkal több lakóingatlan-hirdetést adtak fel, mint egy évvel ezelőtt.

A vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban is több mint 60 százalékos volt a növekedés. Mindeközben az ingatlanközvetítői aktivitás 5–17 százalékkal élénkült ezeken a településeken.

Nagy az ugrás

A legfrissebb adatok szerint idén szeptember első három hetében 26 451 eladó lakóingatlan-hirdetés került fel az Ingatlan.com oldalára, ami 20 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában látott szintet. A havi összevetésben a dinamika még látványosabb: 2025 augusztusában 20,1 ezer hirdetés került fel, szeptemberben viszont már 26,4 ezer, ami 31 százalékos emelkedés. „Idén júliusról augusztusra még csak 3 százalékkal nőtt a feladott lakóingatlan-hirdetések száma, augusztusról szeptemberre viszont a friss kínálat bővülése már tízszeres növekedési tempót jelent az egy hónappal korábbi dinamikához képest” – értékelte a folyamatokat Balogh László.

Főként az eladó társasházi lakások friss kínálata bővült, a kertes házak választéka enyhébb tempóban emelkedik. A meghirdetett lakóingatlan-hirdetések 76 százaléka megfelel a 3 százalékos hitel feltételeinek, de az egyes településtípusok esetében nagyok a különbségek.

A fővárosi friss kínálat 52 százaléka vehet részt az Otthon Start programban, miközben a többi településen ez az arány nagyságrendileg 90 százalékos.

Az eladói oldal élénkülésével viszont több lakásból és házból válogathatnak a vevők, aminek köszönhetően emelkedő pályán maradhatnak az adásvételek is. Ha a jelenlegi piaci dinamika kitart a következő néhány hétben, akkor idén akár 160 ezernél is több adásvételre is sor kerülhet. Erre az elmúlt tíz évben csak kétszer volt példa – fogalmazott az Ingatlan.com szakértője.