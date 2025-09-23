Erre vártak a kispénzű vevők: a 3 százalékos hitel miatt mindenki eladná a lakását – tízéves rekordot hozhat vissza az Otthon Start

Az Otthon Start program a korábbi hetekben, hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre viszont az eladókat is aktivizálta az Ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. Az adatok alapján egyre több eladó dönt úgy, hogy meglovagolja a keresleti hullámot, aminek eredményeként országosan jócskán megugrott a frissen meghirdetett eladó lakások és házak száma.
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint: „Az Otthon Start program hatása most már nemcsak a keresleti oldalon, hanem a kínálatban is kézzelfogható.”
Az eladók fantáziáját is beindította a támogatás, hiszen sokan most érzik elérkezettnek az időt a továbbköltözésre.
„Ez a piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a tulajdonosi friss hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét.”
Az ingatlantulajdonosok Budapesten például 71 százalékkal több lakóingatlan-hirdetést adtak fel, mint egy évvel ezelőtt.
A vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban is több mint 60 százalékos volt a növekedés. Mindeközben az ingatlanközvetítői aktivitás 5–17 százalékkal élénkült ezeken a településeken.
A legfrissebb adatok szerint idén szeptember első három hetében 26 451 eladó lakóingatlan-hirdetés került fel az Ingatlan.com oldalára, ami 20 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában látott szintet. A havi összevetésben a dinamika még látványosabb: 2025 augusztusában 20,1 ezer hirdetés került fel, szeptemberben viszont már 26,4 ezer, ami 31 százalékos emelkedés. „Idén júliusról augusztusra még csak 3 százalékkal nőtt a feladott lakóingatlan-hirdetések száma, augusztusról szeptemberre viszont a friss kínálat bővülése már tízszeres növekedési tempót jelent az egy hónappal korábbi dinamikához képest” – értékelte a folyamatokat Balogh László.
Főként az eladó társasházi lakások friss kínálata bővült, a kertes házak választéka enyhébb tempóban emelkedik. A meghirdetett lakóingatlan-hirdetések 76 százaléka megfelel a 3 százalékos hitel feltételeinek, de az egyes településtípusok esetében nagyok a különbségek.
A fővárosi friss kínálat 52 százaléka vehet részt az Otthon Start programban, miközben a többi településen ez az arány nagyságrendileg 90 százalékos.
Az eladói oldal élénkülésével viszont több lakásból és házból válogathatnak a vevők, aminek köszönhetően emelkedő pályán maradhatnak az adásvételek is. Ha a jelenlegi piaci dinamika kitart a következő néhány hétben, akkor idén akár 160 ezernél is több adásvételre is sor kerülhet. Erre az elmúlt tíz évben csak kétszer volt példa – fogalmazott az Ingatlan.com szakértője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.