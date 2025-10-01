Otthon Start program: az egész ingatlanpiacot felizzította a 3 százalékos lakáshitel

Jó hír a vevőknek, jó hír az eladóknak, rossz hír az Otthon Start programra fanyalgóknak, hogy a kínálat is robbanásszerűen bővül a fix 3 százalékos lakáshitel hatására – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán kedden. Panyi Miklós az ingatlan.com elemzésére hivatkozva közölte, hogy szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ez 20 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest.

Panyi Miklós szerint az Otthon Start program az egész ingatlanpiacot mozgásba hozza / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel. Budapesten a tulajdonosok által feladott hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal ugrott meg. A frissen meghirdetett ingatlanok 76 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.

A bejegyzés szerint a program indulásakor a legtöbb kritika azzal kapcsolatban hangzott el, hogy a program olyan keresletet generál, amivel az ingatlanpiac nem fog lépést tartani, nem lesz elég lakás. Panyi Miklós ugyanakkor úgy fogalmazott: "két hónapja következetesen elmondtuk", hogy a program meghirdetésekor meglévő több mint 100 ezres, eladás alatt lévő ingatlanállomány bővülni fog. Sok tízezer ingatlan azért nem volt hirdetés alatt, mert az eladók azt látták, hogy nem tudják majd eladni.

Az elmúlt években 60-70 ezer ingatlantranzakcióval volt kevesebb Magyarországon, ennyivel kevesebb fiatal és család tudta otthonteremtési céljait megvalósítani. Ezt a befagyott ingatlanpiacot olvasztja most ki az Otthon Start, megjöttek a vevők, és ezért érkeznek az eladásra szánt ingatlanok. Ez a 60-70 ezer el nem adott ingatlan meg fog érkezni a piacra, nagy részük otthonstartos lakásként. Sokan pedig most fognak elgondolkozni azon, hogy van lehetőségük továbblépni, tehát ez a szám bővülni fog.

Beindította az ingatlanpiacot a 3 százalékos lakáshitel

Azt is jelezték, hogy a program hatására megmozdul az építőipar. Ez a hatás kézzelfogható, az ingatlanfejlesztők gőzerővel azon dolgoznak, hogy eddig jegelt ingatlanfejlesztéseiket megindítsák, az árkorlát feletti ingatlanjaikat behúzzák az árkorlát alá, vagy éppen olyan projekteket tegyenek össze, amelyek otthon startos lakásokat hoznak a piacra, ezért gyorsított engedélyezési eljárással meg tudnak indulni. Sok ezer, már kivitelezés alatt lévő új ingatlan fog ezért megjelenni eladásra a piacon. A program hatására pedig 5 év alatt 50 ezerrel több lakás fog épülni a több ezer családi ház mellett. Ez persze azt is jelenti, hogy sok tízezerrel több új lakásból fognak tudni választani az elsőlakás-vásárlók is. A kínálat az új lakások piacán is duplázódni fog, végre létrejön egy új, megfizethető újlakás-piac.