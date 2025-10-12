Sokféle támogatást vehetnek igénybe a kisvállalalatok a fejlesztésekhez - egyeseknél nem árt sietni

Több támogatási program is rendelkezésre áll, hétfőtől pedig egy újabb is elindul a kis- és közepes vállalkozások számára. A kormány a kkv-knak nyújtott pályázati lehetőségekkel szeretné a magyar vállalkozásokat előnyben részesíteni, és még többet tenni értük – írja az Origo.

T öbb pályázati lehetőség is a hazai kkv-k rendelkezésére áll / Fotó: Shutterstock

Pályázati lehetőségek a kkv-knak

A digitális fejlesztésekhez forrást kínáló DIMOP_PLUSZ-1.2.6-24 pályázat kisebb léptékű digitalizációs projektekhez biztosít támogatást, ám aki pályázni szeretne, annak sietnie kell, mert ennek beadási határidő október végén lejár, így itt már csak hetek maradtak a pályázók számára.

Szintén a kkv-kat érinti a GINOP_PLUSZ-1.2.4-25, amely kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű régiók és a Szabad Vállalkozási Zónák mikro- és kisvállalkozásait segíti akár 150 millió forintos támogatással.

A GINOP Plusz 2.1.1. és 2.1.4. konstrukciók a kutatás-fejlesztési projekteket és az innovációk piacra vitelét segítik: ez utóbbi új típusú lehetőséget teremt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már prototípussal rendelkeznek, és a piacra lépéshez szükséges fejlesztésekre keresnek forrást.

A nagyobb volumenű lehetőségek közül kiemelkedik a Jedlik Ányos Programnak hamarosan kiírásra kerülő, több százmilliárd forintos kerettel induló újabb eleme, amely az energetikai korszerűsítések mellett újdonságként az energiatárolási beruházásokat is támogatja – derül ki a Niveus tanácsadó cég összegzéséből.

Fix 3 százalékos hitelprogram a kkv-k számára

Ahogy beszámoltunk róla, hétfőtől lesz elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások számára. A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki a vállalkozások megkérdezésével – jelentette be Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1-en.

2026-ban a magyar költségvetés összesen 320 milliárd forintot ad a kamarán át a vállalkozásoknak, ezen belül 60 milliárd forint a most bejelentett rész.

A hétfőtől elérhető hitel sok mindenre – köztük beruházásokra és a likviditás biztosítására is – felhasználható. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, ezek részben eddig is létező hitelkonstrukciók, amelyeknek most csökkentették a kamatát. Ilyen például a Széchenyi Kártya MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ folyószámlahitel és a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+. A hitel felső határa 150 millió forint, és a Széchenyi Kártya Programon keresztül lehet hozzájutni.