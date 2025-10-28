Deviza
EUR/HUF388.35 -0.08% USD/HUF333 -0.2% GBP/HUF443.66 -0.31% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.68 -0.13% RON/HUF76.38 -0.11% CZK/HUF15.97 -0.05% EUR/HUF388.35 -0.08% USD/HUF333 -0.2% GBP/HUF443.66 -0.31% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.68 -0.13% RON/HUF76.38 -0.11% CZK/HUF15.97 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,195.82 +0.83% MTELEKOM1,786 +0.34% MOL2,900 +2.9% OTP31,440 +0.64% RICHTER10,440 0% OPUS575 +1.04% ANY7,200 +1.11% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,940 -1.21% BUMIX9,973 -0.1% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,277.1 +0.49% BUX106,195.82 +0.83% MTELEKOM1,786 +0.34% MOL2,900 +2.9% OTP31,440 +0.64% RICHTER10,440 0% OPUS575 +1.04% ANY7,200 +1.11% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,940 -1.21% BUMIX9,973 -0.1% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,277.1 +0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
támogatás
biogáz
zöldenergia

Küszöbön az áttörés – már lehet igényelni támogatást biogáz és biometán előállítására

A Jedlik Ányos energetikai programban negyvenmilliárd forint áll erre rendelkezésre.
Andor Attila
2025.10.28, 09:16
Frissítve: 2025.10.28, 11:09

Az Energiaügyi Minisztérium a biogáz- és biometán-előállító kapacitások építését, bővítését is ösztönzi népszerű programcsomagja megnyíló elemében. A támogatott vállalkozások az elnyert forrásokat az alapanyagok gyűjtésétől a maradékanyagok, melléktermékek további hasznosításáig az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre fordíthatják majd. A teljes keretösszegből 18 milliárd forintot kisméretű üzemek létesítésére, korszerűsítésére különítettek el.

támogatás
Biogáz előállítására is nyílik támogatás / Fotó: Shutterstock

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tavaszi jelentése szerint a biogázok fenntartható termelési potenciálja a globális földgázigény negyedének feleltethető meg – áll az Energiaügyi Minisztérium közleményében. A kormány arra törekszik, hogy a hazai szükségletek lehető legnagyobb részét belföldi és tiszta forrásokból fedezze. A tendencia kedvező, hiszen 2021-től folyamatosan növelni tudtuk az idehaza megtermelt energia mennyiségét. A hazai adottságok a megújulók terén a napenergián és földhőn túl a biogáz és a biometán alkalmazására a legkedvezőbbek.

Az Energiaügyi Minisztérium az áram-, hőenergia- és üzemanyagcélú felhasználás növelésével, a földgáz kiváltásával segíti elő a zöldátállást a molekulák terén is. Magyarországon évente mintegy 200 millió köbméter biogázt termelnek, 2030-ra e kiinduló érték háromszorosára növelése a cél. A biometán előállításában a várakozások szerint 184 millió köbméteres szintre érhetünk el a következő évtized elejére.

A Jedlik Ányos energetikai programban 2025. október 28-án 10 órától legkésőbb 2026. január 30-ig pályázható 40 milliárd forintból 18 milliárd forintot az óránként 500 köbméternél kevesebb nyers biogázt termelő üzemek számára tartanak fenn. Nagy létesítmények fejlesztése az elkülönített keretből csak akkor támogatható, ha azt a kisebb gyártók igényei nem merítik ki teljesen. A kevesebbet termelőknek leginkább abban érdemes gondolkodniuk, hogy fogyasztásuk minél nagyobb hányadát biztosítsák saját eszközzel, helyben a zöldenergiával. Biometán előállítására főként a legnagyobb üzemek specializálódhatnak, hiszen a biogáz tisztításának költséghatékonysága a feldolgozott mennyiséggel arányosan javul.

A kormány a Jedlik Ányos energetikai programmal elsősorban a vállalkozások korszerűsítéseit, energiahasználatuk zöldítését, hatékonyságának javítását ösztönzi. 

A támogatási kínálat folyamatosan bővül, egyes felhívások az önkormányzatokon és közintézményeken is közvetlenül segítenek. A helyi közvilágítás korszerűsítésére 5000 alatti lélekszámú kistelepülések igényelhettek 100 százalékos állami hozzájárulást. A kiemelt egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését szolgáló kiírás jóvoltából országszerte 70 kórház és 20 mentőállomás épületei újulhatnak meg 89 milliárd forintból. A programcsomag legfontosabb hatásként csökkenti a támogatottak rezsikiadásait, ezzel erősíti versenyhelyzetüket, növeli pénzügyi mozgásterüket.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu