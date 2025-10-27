Ettől félt mindenki: megtették a bejelentést a magyarországi üzemanyagról, rég nem látott drágulás jön a benzinkutakon – ezek az új árak keddtől

Keddtől a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik, drágul a tankolás. Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban – írja a holtankoljak.hu.

Jelentősen drágul a tankolás / Fotó: Máté Krisztián

Ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk

95-ös benzin: 574 Ft/liter

Gázolaj: 578 Ft/liter.

A hazai üzemanyagárak szempontjából meghatározó Brent olajfajta az elmúlt napokban drágult: néhány napja még alig több, mint 60 dolláron jegyezték, hétfő délelőtt azonban tesztelte a 65 dolláros szintet is. A határozott emelkedés tehát egyértelmű, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy egy hónapja 70 dollárnál is drágább volt az északi-tengeri olajfajta hordója.

A forint ugyanakkor viszonylag jól tartja magát a dollárral szemben:

A zöldhasú egységéért hétfő délelőtt alig több, mint 334 forintot kell fizetni, néhány napja még a kurzus majdnem tesztelte a 337-es szintet is.

Szigorodnak a szankciók

Donald Trump amerikai elnök váratlanul szankciókat vezetett be a legnagyobb orosz olajcégek, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, miután arról beszélt, hogy amikor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal, azok mindig jó megbeszélések, ám végül nem vezetnek sehova. A két orosz olajipari óriás elleni intézkedéseket Trump a béke irányába tett orosz elköteleződés hiányával indokolta, amikor találkozott Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdán az Ovális Irodában.

A lépés az első jelentős szankció Oroszország ellen Trump beiktatása óta,

mely az orosz olajexport mintegy felét lebonyolító két társaságot célozza. Az olaj- és gázipari adók pedig az orosz költségvetés bevételeinek mintegy negyedét fedezik.

Noha Trump már korábban is többször megfenyegette Moszkvát, hogy új szankciókat vezet be az ország ellen, ezek a fenyegetések egészen mostanáig alaptalannak bizonyultak. Az állami Rosznyeft és a magánkézben lévő Lukoil elleni intézkedések ugyanakkor az orosz olajipar meghatározó szereplőit veszik célba, még ha a háború 2022-es kitörése óta az oroszok már szereztek is némi rutint a szankciók kijátszásában.