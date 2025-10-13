Az ország több helyén is szünetel a héten az internet-, a tévé- és a telefonszolgáltatás
A Magyar Telekom közleménye szerint a héten több helyen is rövidebb vagy hosszabb időre szünetelhet az internet-, a tévé- és a telefonszolgáltatás. Mutatjuk, mely településen várhatók a leállások október 13. és október 16. között.
A Magyar Telekom Nyrt. hálózat-korszerűsítésének időpontjai és helyszínei
Hétfő, 2025. október 13.
2025. október 13. 08:00 és október 14. 18:00 között: Budapest (1112, 1116, 1139, 1221, 1222, 1223) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 30 perc)
2025. október 13. 08:00 és október 14. 18:00 között: Tekenye, Zalaszentgrót (8785, 8789, 8790, 8795) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 30 perc)
2025. október 13. 08:00 és október 14. 18:00 között: Nyíregyháza település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 30 perc)
2025. október 13. 08:00 és október 15. 16:00 között: Perenye, Szombathely (9700, 9707) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 30 perc)
2025. október 13. 23:00 és október 14. 03:00 között: Kapuvár település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 240 perc)
2025. október 13. 23:00 és október 14. 03:00 között: Vaspör, Zalaháshágy település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 240 perc)
2025. október 13. 08:00 és október 17. 16:00 között: Balástya, Kistelek, Pusztaszer település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 180 perc)
2025. október 13. 08:00 és október 24. 17:00 között: Budapest (1188) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 180 perc)
2025. október 13. 08:00 és október 24. 17:00 között: Esztergom település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 180 perc)
2025. október 13. 08:00 és október 24. 17:00 között: Veresegyház, Kartal település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 180 perc)
Kedd, október 14.
2025. október 14. 00:00 és 06:00 között: Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Erdőtelek, Tenk település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 60 perc)
2025. október 14. 00:00 és 06:00 között: Abaújkér, Arka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Encs, Fony, Gibárt, Hejce, Hernádcéce, Korlát, Mogyoróska, Regéc, Taktaharkány, Vilmány, Vizsoly település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 300 perc)
2025. október 14. 00:00 és 04:00 között: Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás, Kecskemét település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 240 perc)
2025. október 14. 00:00 és 04:00 között: Kisfüzes település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 240 perc)
Szerda, október 15.
2025. október 15. 00:00 és 05:00 között: Békés, Dévaványa, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd (5500, 5502), Köröstarcsa, Mezőberény település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 300 perc)
2025. október 15. 07:00 és 11:00 között: Albertirsa település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 5 perc)
2025. október 15. 08:00 és 18:00 között: Hegyeshalom település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 30 perc)
2025. október 15. 08:00 és 18:00 között: Budapest (1112) település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 30 perc)
Csütörtök, október 16.
2025. október 16. 00:00 és 06:00 között: Kisköre, Kömlő település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 60 perc)
2025. október 16. 07:00 és 11:00 között: Albertirsa település(ek) egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő-kiesés maximális ideje: 5 perc)
