Az ország több helyén is szünetel a héten az internet-, a tévé- és a telefonszolgáltatás

A Magyar Telekom közleménye szerint a héten több helyen is rövidebb vagy hosszabb időre szünetelhet az internet-, a tévé- és a telefonszolgáltatás. Mutatjuk, mely településen várhatók a leállások október 13. és október 16. között.