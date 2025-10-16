Ez is eljött: ma átadják Budapest új plázáját, ilyen még nem volt – ezt kell tudni a bevásárlóközpontról

Zugló új közösségi tere, a Zenit Corso ma, október 16-án hivatalosan is megnyitja kapuit. A Bosnyák tér mögött, egy több mint 6,7 hektáros fejlesztési területen megvalósult projekt nemcsak egy új pláza, hanem egy modern, élhető városi sétány is, ahol a mindennapi ügyintézés és a kikapcsolódás találkozik. A Zenit Corso célja, hogy Zugló új központjává váljon.

Zugló új központja, a Zenit Corso / Fotó: Bayer

Korábban annyit lehetett tudni, hogy Budapest legújabb bevásárlóközpontja 2025 negyedik negyedévében nyitja meg kapuit a zuglói Bosnyák téren. Immáron ismert tehát a pontos dátum is.

Az irodai és lakóterületeket is magában foglaló városfejlesztési projekt részeként megépülő pláza mintegy 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területet foglal magában.

Zugló Budapest negyedik legnépesebb kerülete, ahol több mint 118 ezren élnek. A Zenit Corso a kerület centrumában közösségi csomóponttá válhat, prémium üzleteknek, éttermeknek és egyéb szolgáltatásoknak ad helyet.

Már az idén tavasszal a 85 százaléka gazdára talált a bérbeadható területeknek. Számos kisebb szolgáltató lesz elérhető a földszinten – köztük teraszos vendéglátóhelyek is. Az első emeletre pedig a nagyobb helyigényű üzletek kerülnek. Nem fedett, plázaszerű épület jött itt létre, hanem egy street-mall és egy hagyományos bevásárlóközpont keveréke.

A nyitóhét alkalmával, október 16. és 22. között a látogatók akciókkal, programokkal és gasztronómiai meglepetésekkel találkozhatnak. A plázában több ismert üzletlánc is helyet kapott, köztük az

Aldi,

Barber Shop Budapest,

Bortársaság,

Libri,

Flying Tiger,

Pepco,

OTP,

Kik,

K&H,

Sinsay,

és Rossmann.

A kínálatot úgy állították össze, hogy a hétköznapi bevásárlástól kezdve a szimpla kávézásokig és a családi programokig mindenki megtalálja, amit keres.

A fejlesztés Zugló egyik legfontosabb városrehabilitációs projektje. A Bosnyák téri vásárcsarnok mögötti terület évtizedekig kihasználatlan volt, most azonban új életre kel: a Zenit Corso nem csupán kereskedelmi központ, hanem találkozási pont is. Az épületegyütteshez 530 parkolóhely tartozik, két szinten.