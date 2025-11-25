Ukrajna rábólintott a békére, de még van egy kis bökkenő – Donald Trump most válhat azzá, akivé szeretne
Ukrajna beleegyezett az Oroszországgal szembeni háború befejezésébe, már csupán a kisebb részletek tisztázására van szükség – árulta el a CNN-nek egy magas rangú amerikai tisztviselő annak kapcsán, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztere, Dan Driscoll az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt orosz és ukrán tisztviselőkkel is.
Rustem Umerov ukrán nemzetbiztonsági miniszter az X-en közzétett bejegyzésében szintén arról számolt be, hogy a delegációk közös megegyezésre jutottak a Genfben megvitatott megállapodás alapvető feltételeiről.
„Mostantól az európai partnereink támogatására számítunk a további lépéseinkben” – írta Umerov, aki hozzátette, hogy Ukrajna alig várja, hogy megszervezze Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatását. Kijev arra számít, hogy egy washingtoni kétoldalú találkozó lehetőséget nyújtana arra, hogy tisztázzák az utolsó részleteket, és megállapodást köthessenek az Egyesült Államokkal a békéről.
Volodimir Zelenszkij kedden reggel az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy szerinte az orosz–ukrán háború rendezéséről szóló, az Egyesült Államokkal és Európával jelenleg tárgyalt béketerv ugyan megfelelő javaslatokat, helyes pontokat tartalmaz, de a kényes kérdéseket Donald Trump amerikai elnökkel kell megvitatni. Az ukrán elnök ezzel azt sugallta, hogy szeretne tárgyalni Tumppal, aki januári hivatalbalépése óta hangoztatja, hogy elhozná a békét, és korábban még nem járt ilyen közel hozzá.
Jeff Tolbert alezredes, Driscoll szóvivője úgy nyilatkozott, hogy az amerikai és az orosz delegációk közötti tárgyalások Abu-Dzabiban jól haladnak, emiatt továbbra is optimisták a megállapodást illetően.
Oroszország várja az Európa és Ukrajna számára is megfelelő amerikai béketervet
Moszkva várja az amerikai féltől Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezési tervének az Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi, a fehérorosz hivatali partnerével, Makszim Rizsenkovval közösen tartott moszkvai sajtótájékoztatóján.
„Azok, akik megpróbálják folyamatában értelmezni a benyújtott dokumentumokat, először is szándékosan szivárogtatták ki őket, hogy zűrzavart keltsenek a médiában, és azok, akik ezt a zűrzavart irányítják, természetesen nem titkolják különösebben, hogy alá akarják ásni Donald Trump erőfeszítéseit, a saját elképzeléseik szerint akarják átalakítani ezt a tervet. Vannak kommunikációs csatornáink az amerikai kollégáinkkal, ezeket használatba helyezzük, és várjuk tőlük azt a változatot, amelyet ők köztesnek tartanak a szövegnek az európaiakkal és az ukránokkal való egyeztetésének befejezése szempontjából, és akkor meglátjuk, mert ha Anchorage szelleme és betűje eltűnik azokból a kulcsfontosságú értelmezésekből, amelyeket rögzítettünk, akkor természetesen alapvetően más lesz a helyzet” – emelte ki az orosz diplomácia vezetője.
Lavrov megismételte, hogy eddig Oroszországgal senki sem közölt hivatalosan semmit, azt azonban hozzáfűzte, Moszkva nem sürgeti Washingtont a rendezés ügyében. Úgy véli, hogy Trump tervének legfontosabb pontjai az augusztusban Anchorage-ben tartott orosz–amerikai csúcstalálkozón elért megegyezésen alapulnak.
„És természetesen értékeljük az Egyesült Államok álláspontját is, amely a nyugati világban egyedüliként, ellentétben Londonnal, Brüsszellel, Párizzsal és Berlinnel, kezdeményezést tanúsít a rendezés útjának megtalálása érdekében” – nyilatkozott, hozzátéve, hogy Moszkva a megoldás keresésében a diplomáciát részesíti előnyben az európaiak „nyilvános szószaporításával” szemben. Hangsúlyozta, hogy a Kreml szerint a kontinens országai nem éltek a lehetőséggel, hogy hozzájáruljanak az ukrajnai válság rendezéséhez.
Újra napirenden a budapesti békecsúcs?
Orbán Viktor miniszterelnök november 28-án, pénteken Moszkvába utazik, hogy ott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon – számolt be a VSquare. A hírek szerint a két politikus találkozója összefüggésben lehet a háború lezárását célzó törekvések legújabb fejleményeivel. Orbán Viktor legutóbb július ötödikén találkozott az orosz elnökkel, akkor is Moszkvában került sor a találkozóra.
Az értesüléssel kapcsolatban a 24.hu megkereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot, ahonnan azt a választ kapták: „A miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot.” A KTK tehát nem cáfolta a korányfő moszkvai látogatásáról szóló értesüléseket.