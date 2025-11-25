„Ez valami új hír? Eddig is tudtam” – így reagált Orbán Viktor miniszterelnök az Index kedd reggel megjelent cikkére. Ahogy beszámoltunk róla, a portál megszerezte a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági programját. A „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezetből az derül ki, hogy a kormányzásra készülő ellenzéki párt 1300 milliárd forintos megszorításra készülhet.

A kocsiban értesült róla Orbán Viktor, hogy mit művelne a Tisza – azonnal reagált: „két lehetőség maradt” / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Tisza Párt programja: Orbán szerint megint az emberektől veszik el a lóvét

Többek között megadóztatnák a tőkejövedelmeket, vagyonadót vetnének ki az 500 millió forint fölötti vagyonokra, az új autókra 32 százalékra emelnék az áfakulcsot, de ebadót is bevezetnének. Egyszóval ízig-vérig baloldali gazdaságpolitikát alkalmaznának, ha hatalomra kerülnének. Orbán szerint ha a balosok jönnek, mindig megszorítás van, csak az a kérdés, kitől veszik el.

A végén mindenkitől, nem kell meglepődni: megemelik az áfát, lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét

– fogalmaz a Facebookra feltöltött videójában útban Zalaegerszeg felé a kormányfő, aki hozzáteszi, hogy két lehetőség van, vagy baloldal és adóemelés, vagy jobboldal és adócsökkentés.

Ezt lehet tudni a Tisza terveiről

A cikkben az olvasható, hogy a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő anyag egyes fejezeteit rendre több aláírás hitelesíti. A Tisza „szakpolitikai tanulmánygyűjteményként hivatkozik rá”. Két, egymástól független forrás szerint a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport vezetőjének felelősségi körébe tartozott.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené. A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, de ezt nem növekedésből, hanem

kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szedné össze, ehhez pedig az adóterhek széles körű, rendszerszintű átrendezését írja elő.

A konkrétumok szintjén ez azt jeleni – megerősítve a korábban már megjelent, a Tisza által tendenciózusan tagadott elképzeléseket –, hogy alapjaiban írnák át a magyar adórendszert. Tervben van

a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,

a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,

32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal,

A családi adókedvezménynél a középső jövedelmi sávban 30, a felsőben pedig már 50 százalékos vágást hajtanának végre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy átlagos magyar család minden gyermek után harmadával kevesebb adókedvezményt tudna érvényesíteni.