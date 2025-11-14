Deviza
Országos töltőhálózatot jelentettek be: felejtse el, ahogy eddig csinálta, már semmi nem kell hozzá, csak rádugjuk az autót

Az E.ON töltőállomás-üzemeltető vállalata, az E.ON Drive Infrastructure Hungary új funkcióval bővíti az állomásokat elektromos töltőhálózatán, az automatikus Plug&Charge töltésindítással egyszerűsödik az elektromos járművek töltési folyamata.
Andor Attila
2025.11.14, 07:48
Frissítve: 2025.11.14, 08:02

Az E.ON Drive Infrastructure Hungary (EDRI) közleményében hangsúlyozza: Magyarországon az elsők között teszi elérhetővé ezt a funkciót országos lefedettséggel. Hozzáfűzték: az új funkció bevezetése a cég hosszú távú stratégiájának egyik mérföldköve, mivel ambiciózus hálózatbővítési terveinek fő szempontja, hogy az országos lefedettség, a megbízható működés és a töltés kényelmi funkciói egyszerre fejlődjenek.

autótöltés
Könnyebbé válik az autótöltés: új, országos töltőhálózatot fejleszt az E.ON cége / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Plug&Charge funkció lényege, hogy – applikációs, QR-kódos indítás vagy bankkártyás fizetés nélkül – a töltőkábel csatlakozását követően automatikusan indítja el a töltést. 

Az elszámolás és a fizetés szintén automatikusan történik a háttérben, számla és céges számla ugyanúgy igényelhető, mint az alkalmazással történő töltésnél. A funkció használatához a felhasználónak a járművét előzetesen regisztrálnia kell egy e-mobilitási szolgáltatónál. A Plug&Charge funkciót jelenleg több autógyártó támogatja, a kompatibilis járművek köre folyamatosan bővül – ismertették.

Az újítás a töltőállomás-üzemeltető vállalat teljes hazai egyenáramú hálózatán elérhető, több mint száz helyszínen, 50 és 300 kilowatt közötti töltési teljesítménnyel.

Az E.ON Drive Infrastructure Hungary hálózatában már több mint 430 nyilvános töltőpont érhető el Magyarországon, köztük 102 ultragyors töltőpont 150 és 400 kilowatt közötti teljesítménnyel.

Az E.ON Grouphoz tartozó EDRI vezető európai töltőállomás-üzemeltető, az általa fejlesztett, kiépített és üzemeltetett nyilvános töltőhálózat bármilyen típusú elektromos jármű számára használható. A vállalat több mint 8300 nyilvános töltőpontot üzemeltet 11 európai országban: Svédországban, Dániában, Németországban, Norvégiában, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban, Csehországban, Olaszországban, Romániában, Hollandiában és Magyarországon.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az E.ON Drive Infrastructure Hungary Kft.-nek 2024-ben 360,88 millió forint volt az árbevétele, és 665,700 millió forint veszteséggel zárt.
 

