Csak kapkodjuk a fejünket: mégsem épül meg a nagy gyár, amit korábban megígértek – egy másikat Magyarországra költöztetnek Nyugat-Európából

Stratégiai irányváltásról döntött a Masterplast Igazgatótanácsa: az üveggyapotgyártás kerül a középpontba, miközben több projektet is leállítanak. Az olasz hungarocell-termelés megszűnik, miközben a kőzetgyapotgyár terveit elengedik, itthon viszont kapacitásbővítés jöhet.

Új fókuszt jelölt ki a Masterplast: az üveggyapoté a jövő, a kockázatosabb beruházásokat elhalasztják / Fotó: Hendrik Schmidt / Reuters / dpa

Az igazgatótanács a február 17-i ülésén átfogóan felülvizsgálta a szigetelőanyag-portfóliót, és egyértelmű irányt szabott:

a stratégiai fókusz a továbbiakban az üveggyapotgyártásra, annak technológiai fejlesztésére és kapacitásbővítésére helyeződik.

Ennek részeként a társaság megvizsgálja a szerencsi üveggyapotgyártás bővítésének és kapacitásemelésének lehetőségeit. A cél a kapcsolódó beruházások versenyképes megvalósítása, vagyis a hatékonyság és a piaci pozíció erősítése egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben.

Keddi közleményükben kiemelték, hogy a Market Építő Zrt.-vel 2025. január 14-én kötött megállapodás feltételei mellett a MIP Alapanyaggyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság kőzetgyapotgyárának megvalósítására irányuló tárgyalások nem vezettek eredményre. Az érdeklődő partnerekkel folytatott egyeztetések sikertelenek voltak, a 2025-ös év turbulens világpiaci folyamatai a befektetőket konzervatívabb álláspontra késztették. Ezzel párhuzamosan az üzleti környezet is kedvezőtlen irányba változott, ami a beruházás meghatározó feltételeit rontotta.

Az előzetes tulajdonosi egyeztetések alapján az igazgatótanács jóváhagyta, hogy a tulajdonosok elálljanak a kőzetgyapotgyár megvalósításától. A döntés egyértelmű visszalépés a korábbi ambiciózus ipari tervekhez képest.

Leáll a hungarocellgyártás a Masterplast olasz üzemében

A csoport EPS-gyártásának helyzetét is áttekintették. A kedvezőtlen olaszországi piaci körülmények miatt a további veszteségek elkerülése érdekében az igazgatótanács úgy határozott, hogy a Masterplast Italia Srl. calernói üzemében megszüntetik az hungarocellgyártást.

A gyártósorokat elszállítják az olasz telephelyről, ugyanakkor a társaság nem vonul ki az olasz piacról:

a stratégiai jelenlét megmarad;

a kereskedelmi tevékenység pedig folytatódik.

A leszerelt gépek hasznosításának és a régiós termelési struktúrába történő integrálásának lehetőségeit vizsgálják. A döntés egyértelmű költségkontroll-lépés, amely a veszteségek minimalizálását célozza.