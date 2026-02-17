Csak kapkodjuk a fejünket: mégsem épül meg a nagy gyár, amit korábban megígértek – egy másikat Magyarországra költöztetnek Nyugat-Európából
Stratégiai irányváltásról döntött a Masterplast Igazgatótanácsa: az üveggyapotgyártás kerül a középpontba, miközben több projektet is leállítanak. Az olasz hungarocell-termelés megszűnik, miközben a kőzetgyapotgyár terveit elengedik, itthon viszont kapacitásbővítés jöhet.
Az igazgatótanács a február 17-i ülésén átfogóan felülvizsgálta a szigetelőanyag-portfóliót, és egyértelmű irányt szabott:
a stratégiai fókusz a továbbiakban az üveggyapotgyártásra, annak technológiai fejlesztésére és kapacitásbővítésére helyeződik.
Ennek részeként a társaság megvizsgálja a szerencsi üveggyapotgyártás bővítésének és kapacitásemelésének lehetőségeit. A cél a kapcsolódó beruházások versenyképes megvalósítása, vagyis a hatékonyság és a piaci pozíció erősítése egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben.
Keddi közleményükben kiemelték, hogy a Market Építő Zrt.-vel 2025. január 14-én kötött megállapodás feltételei mellett a MIP Alapanyaggyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság kőzetgyapotgyárának megvalósítására irányuló tárgyalások nem vezettek eredményre. Az érdeklődő partnerekkel folytatott egyeztetések sikertelenek voltak, a 2025-ös év turbulens világpiaci folyamatai a befektetőket konzervatívabb álláspontra késztették. Ezzel párhuzamosan az üzleti környezet is kedvezőtlen irányba változott, ami a beruházás meghatározó feltételeit rontotta.
Az előzetes tulajdonosi egyeztetések alapján az igazgatótanács jóváhagyta, hogy a tulajdonosok elálljanak a kőzetgyapotgyár megvalósításától. A döntés egyértelmű visszalépés a korábbi ambiciózus ipari tervekhez képest.
Leáll a hungarocellgyártás a Masterplast olasz üzemében
A csoport EPS-gyártásának helyzetét is áttekintették. A kedvezőtlen olaszországi piaci körülmények miatt a további veszteségek elkerülése érdekében az igazgatótanács úgy határozott, hogy a Masterplast Italia Srl. calernói üzemében megszüntetik az hungarocellgyártást.
A gyártósorokat elszállítják az olasz telephelyről, ugyanakkor a társaság nem vonul ki az olasz piacról:
- a stratégiai jelenlét megmarad;
- a kereskedelmi tevékenység pedig folytatódik.
A leszerelt gépek hasznosításának és a régiós termelési struktúrába történő integrálásának lehetőségeit vizsgálják. A döntés egyértelmű költségkontroll-lépés, amely a veszteségek minimalizálását célozza.
Miközben külföldön visszafogják a termelést, itthon növekedési terv körvonalazódik.
Az igazgatótanács támogatta, hogy a magyarországi értékesítés növelése érdekében a Heves vármegyei, 2025-ben szünetelő és idén tavasszal újrainduló káli EPS-gyár termelésének felfuttatására helyezzék a hangsúlyt. A menedzsment feladatul kapta a tevékenység bővítésére vonatkozó üzleti terv kidolgozását.
Ez arra utal, hogy a társaság a hazai piacon lát stabilabb, kiszámíthatóbb növekedési lehetőséget.
A mostani döntéssorozat világos üzenet a befektetőknek: a Masterplast a bizonytalan globális környezetben a kockázatosabb, nagy volumenű beruházások helyett fókuszált, technológiai alapú fejlesztésekre és regionális optimalizálásra áll át.
