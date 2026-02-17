Deviza
EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,75 -0,21% RON/HUF74,27 -0,22% CZK/HUF15,61 -0,15% EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,75 -0,21% RON/HUF74,27 -0,22% CZK/HUF15,61 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 401,7 -0,33% MTELEKOM1 986 -0,2% MOL3 556 -0,56% OTP40 210 -0,6% RICHTER11 850 +0,25% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 065,47 +0,37% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,9 +0,37% BUX127 401,7 -0,33% MTELEKOM1 986 -0,2% MOL3 556 -0,56% OTP40 210 -0,6% RICHTER11 850 +0,25% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 065,47 +0,37% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,9 +0,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hungarocell
szigetelés
üveggyapot
Masterplast

Csak kapkodjuk a fejünket: mégsem épül meg a nagy gyár, amit korábban megígértek – egy másikat Magyarországra költöztetnek Nyugat-Európából

A hangsúly Szerencsre és Kálra kerül, miközben egy nagy beruházástól visszalépnek. Konzervatívabb pályára áll a Masterplast a turbulens világpiaci környezetben.
VG
2026.02.17, 18:48
Frissítve: 2026.02.17, 19:41

Stratégiai irányváltásról döntött a Masterplast Igazgatótanácsa: az üveggyapotgyártás kerül a középpontba, miközben több projektet is leállítanak. Az olasz hungarocell-termelés megszűnik, miközben a kőzetgyapotgyár terveit elengedik, itthon viszont kapacitásbővítés jöhet.

Beet campaign in the sugar factory masterplast
Új fókuszt jelölt ki a Masterplast: az üveggyapoté a jövő, a kockázatosabb beruházásokat elhalasztják / Fotó: Hendrik Schmidt / Reuters / dpa

Az igazgatótanács a február 17-i ülésén átfogóan felülvizsgálta a szigetelőanyag-portfóliót, és egyértelmű irányt szabott: 

a stratégiai fókusz a továbbiakban az üveggyapotgyártásra, annak technológiai fejlesztésére és kapacitásbővítésére helyeződik.

Ennek részeként a társaság megvizsgálja a szerencsi üveggyapotgyártás bővítésének és kapacitásemelésének lehetőségeit. A cél a kapcsolódó beruházások versenyképes megvalósítása, vagyis a hatékonyság és a piaci pozíció erősítése egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben.

Keddi közleményükben kiemelték, hogy a Market Építő Zrt.-vel 2025. január 14-én kötött megállapodás feltételei mellett a MIP Alapanyaggyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság kőzetgyapotgyárának megvalósítására irányuló tárgyalások nem vezettek eredményre. Az érdeklődő partnerekkel folytatott egyeztetések sikertelenek voltak, a 2025-ös év turbulens világpiaci folyamatai a befektetőket konzervatívabb álláspontra késztették. Ezzel párhuzamosan az üzleti környezet is kedvezőtlen irányba változott, ami a beruházás meghatározó feltételeit rontotta.

Az előzetes tulajdonosi egyeztetések alapján az igazgatótanács jóváhagyta, hogy a tulajdonosok elálljanak a kőzetgyapotgyár megvalósításától. A döntés egyértelmű visszalépés a korábbi ambiciózus ipari tervekhez képest.

Leáll a hungarocellgyártás a Masterplast olasz üzemében

A csoport EPS-gyártásának helyzetét is áttekintették. A kedvezőtlen olaszországi piaci körülmények miatt a további veszteségek elkerülése érdekében az igazgatótanács úgy határozott, hogy a Masterplast Italia Srl. calernói üzemében megszüntetik az hungarocellgyártást.

A gyártósorokat elszállítják az olasz telephelyről, ugyanakkor a társaság nem vonul ki az olasz piacról:

  • a stratégiai jelenlét megmarad;
  • a kereskedelmi tevékenység pedig folytatódik.

A leszerelt gépek hasznosításának és a régiós termelési struktúrába történő integrálásának lehetőségeit vizsgálják. A döntés egyértelmű költségkontroll-lépés, amely a veszteségek minimalizálását célozza.

 MASTERPLAST részvény
MASTERPLAST részvény09:05:04
Árfolyam: 2 930 HUF +30 / +1,02 %
Forgalom: 2 723 970 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Miközben külföldön visszafogják a termelést, itthon növekedési terv körvonalazódik.

Az igazgatótanács támogatta, hogy a magyarországi értékesítés növelése érdekében a Heves vármegyei, 2025-ben szünetelő és idén tavasszal újrainduló káli EPS-gyár termelésének felfuttatására helyezzék a hangsúlyt. A menedzsment feladatul kapta a tevékenység bővítésére vonatkozó üzleti terv kidolgozását. 

Ez arra utal, hogy a társaság a hazai piacon lát stabilabb, kiszámíthatóbb növekedési lehetőséget.

A mostani döntéssorozat világos üzenet a befektetőknek: a Masterplast a bizonytalan globális környezetben a kockázatosabb, nagy volumenű beruházások helyett fókuszált, technológiai alapú fejlesztésekre és regionális optimalizálásra áll át.

Tőzsdei cég tenyerébe csapott a kormány – a hazai építőipar járhat jól az együttműködéssel

A pénteken aláírt stratégiai együttműködési megállapodással a Masterplast a kormány századik stratégiai partnerévé vált.

 

Országszerte

Országszerte
1138 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu