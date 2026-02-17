Öt bank maradhat – több ezermilliárdos óriások, konszolidációs nyomás és a kérdés: tényleg túl sok a bank Magyarországon?

A nemzetgazdasági miniszter nyílt üzenetet küldött a hazai bankoknak: a hazai bankok „még mindig túl drágák és túl sokan vannak”, a konszolidáció pedig nem halogatható. A jelenlegi mintegy 27 hitelintézet és 9 fióktelep szerinte nem feltétlenül szolgálják a hatékonyságot. A célállapotot egy mondatban így fogalmazta meg: „öt nagy bank maradhat”.

Öt nagybank maradhat? Számokkal néztük meg, mit jelent ez a magyar ügyfeleknek / Fotó: Facebook / Nagy Márton

Ez azonban nem csupán politikai üzenet. A banki díjak, a számlaköltségek és a versenyképesség kérdése régóta feszültségforrás a kormány és a szektor között. A konszolidáció tehát nem elméleti vita, hanem konkrét piacszerkezeti kérdés.

Mit jelent az, hogy „nagybank”?

A „nagybank” nem jogi kategória, hanem szakmai besorolás. Két objektív mérce alapján érdemes vizsgálni:

Rendszerszintű jelentőség (O-SII státusz) – az MNB évente kijelöli azokat a hitelintézeteket, amelyek méretük és piaci súlyuk miatt a pénzügyi stabilitás szempontjából kiemelt jelentőségűek. Mérlegfőösszeg (összes eszköz) – az mutatja meg legjobban egy bank súlyát, mekkora eszközállomány felett rendelkezik.

A két lista nem mindig esik egybe. Az O-SII pontszám nem puszta méretsorrend, hanem összetett rendszerkockázati mutató.

Jelenleg Magyarországon hat rendszerszinten jelentős bank működik: OTP, MBH, K&H, UniCredit, Raiffeisen és Erste. Vagyis a „öt bank maradhat” modell már eleve egy koncentráltabb, jövőbeli állapotot feltételez.

A több ezermilliárdos klub

A magyar bankrendszer felső ligáját ma már egyértelműen a több ezermilliárd forintos mérleggel működő intézmények alkotják. Az OTP közel húszezer milliárd forintos eszközállományával messze kiemelkedik a mezőnyből, mögötte az MBH tizenkétezer-milliárd forint körüli mérlegfőösszeggel következik. A következő szintet a hat-ötezer milliárd forintos tartományban működő univerzális bankok jelentik – a K&H, az UniCredit és az Erste. A rendszerkockázati besorolás alapján ebbe a felső körbe tartozik a Raiffeisen is, amely az MNB rangsorában az Erste előtt szerepel.

Ez a struktúra azt jelenti, hogy a magyar bankrendszer súlya már most néhány nagy szereplőnél koncentrálódik: az eszközállomány döntő része a „felső ligában” összpontosul, miközben a kisebb intézmények szerepe jóval korlátozottabb.