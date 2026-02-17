Deviza
Megkapja legfontosabb frissítését a ChatGPT: mostantól nem lesz egyenélmény – a rendszer már azt is figyeli, ki ül a képernyő mögött

Az OpenAI régóta készül arra, hogy rendszerei sikeresen be tudják azonosítani a felhasználók életkorát, viszont eddig csak jogi akadályokba botlottak. Most viszont úgy tűnik, megszületett a kompromisszumos megoldás, így a ChatGPT-t használók lassan elkezdhetik érezni a változást. A 18 év alattiak az életkorukhoz illő korlátozásokkal találkozhatnak majd, ameddig a felnőtteknek eltűnhetnek az eddigi idegesítő szabályozások. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mostantól mindent szabad.
Gergely Máté
2026.02.17, 18:49
Frissítve: 2026.02.17, 19:56

Az OpenAI új, koralapú védelmi rendszert vezetett be a ChatGPT működésében, mely automatikus életkorbecsléssel próbálja kiszűrni a 18 év alatti felhasználókat, és számukra szigorúbb biztonsági beállításokat alkalmaz. Az intézkedés célja, hogy a mesterséges intelligencia használata a kiskorúak számára életkoruknak megfelelő, biztonságosabb keretek között történjen, miközben a felnőtt felhasználók nem fognak olyan ellenállásba ütközni, mint korábban. Az ellenőrzést globálisan vezetik be, régióról régióra.

Megkapja legfontosabb frissítését a ChatGPT: mostantól nem lesz mindenkinek ugyanolyan az élmény
Megkapja legfontosabb frissítését a ChatGPT: mostantól nem lesz mindenkinek ugyanolyan az élmény / Fotó: NurPhoto via AFP

A rendszer nem kizárólag a regisztrációkor megadott születési dátumot veszi alapul. Az OpenAI tájékoztatása szerint egy úgynevezett életkor-előrejelző modell különböző, a fiókhasználathoz kapcsolódó jeleket vizsgál. Idetartozhat például, hogy a felhasználó milyen témákról beszélget, mikor aktív, vagy mióta létezik a fiókja. A vállalat hangsúlyozza, hogy a becslés nem tévedhetetlen: amennyiben a rendszer tévesen sorol be egy nagykorú felhasználót a 18 év alatti kategóriába, lehetőség van az életkor igazolására.

Mit jelent a 18 év alatti mód?

Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fiók tulajdonosa 18 év alatti lehet, a ChatGPT automatikusan aktiválja az extra biztonsági beállításokat. Ezek célja az érzékeny vagy potenciálisan káros tartalmak korlátozása. Az érintett területek közé tartozik:

  • erőszakos, megrázó tartalmak kezelése,
  • veszélyes internetes kihívások,
  • szexuális vagy erőszakos szerepjáték,
  • szélsőséges testképideálokat vagy egészségtelen fogyókúrát népszerűsítő tartalmak.

Fontos változás, hogy a 18 év alatti módban lévő fiókokban nem jelennek meg hirdetések. Ez adatvédelmi és gyermekvédelmi szempontból is lényeges elem.

Hogyan történik az életkor-ellenőrzés?

Az életkor hitelesítését egy külső szolgáltató, a Persona végzi. A folyamat a ChatGPT webes felületén, a beállítások között indítható el. Az ellenőrzés során – országonként eltérő módon – az alábbiakra lehet szükség:

  • élő szelfi készítése kamerával,
  • hivatalos, államilag kiállított személyazonosító okmány feltöltése (például útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány).

A Persona a megadott dokumentum alapján ellenőrzi a születési dátumot, és összeveti azt a szelfivel. Az OpenAI közlése szerint a vállalat nem kapja meg a feltöltött igazolványt vagy a fényképet, kizárólag az életkorra vonatkozó adatot (például a születési dátumot vagy annak megerősítését). A Persona az azonosításhoz használt dokumentumokat legfeljebb hét napon belül törli.

Mi várható a 18 év felettieknek?

Azok számára, akik sikeresen igazolják, hogy betöltötték a 18. életévüket, a legfontosabb változás az, hogy a rendszer automatikusan kikapcsolja a kiskorúakra vonatkozó extra biztonsági korlátozásokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tartalomszűrés kevésbé lesz korlátozva, és a ChatGPT szélesebb témakörben, kevesebb automatikus korlátozással válaszol. A hitelesített nagykorú felhasználók esetében:

  • nem aktiválódnak a kifejezetten a 18 év alattiak védelmét szolgáló tartalmi szűrők,
  • bizonyos, érzékenyebbnek minősülő témák esetében nem lép életbe a szigorított kezelés,
  • a rendszer nem futtat további életkor-előrejelzést a fiókon, miután az életkor-hitelesítés megtörtént.

Ez utóbbi adatkezelési szempontból is releváns: a hitelesítés után az OpenAI a közlése szerint nem alkalmaz további életkorbecslési mechanizmust az adott fiókon. A vállalat kizárólag az életkor tényét (például a születési dátumot vagy annak megerősítését) tárolja, az azonosításhoz használt dokumentumokat nem.

Brutális tech trió emelné új szintre a ChatGPT-t és társait

Az OpenAI mintegy 40 milliárd dollár (nagyjából 14 ezermilliárd forint) friss tőke bevonásáról tárgyal, mely egy akár 100 milliárd dolláros (mintegy 35 ezermilliárd forintos) finanszírozási kör része lehet. A legnagyobb befektető az Nvidia lehet 20 milliárd dollárral (körülbelül 7000 milliárd forint), míg az Amazon legalább 10 milliárd dollárral (mintegy 3500 milliárd forint), a már 27 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Microsoft pedig további milliárdokkal szállhat be. A tranzakció nyomán 

a vállalat értékelése elérheti a 750 milliárd dollárt (megközelítőleg 262 ezermilliárd forintot), 

ami az adatközponti infrastruktúra iránti hatalmas tőkeigényt tükrözi. A finanszírozási konstrukció ugyanakkor kérdéseket vet fel, mivel a befektetők egyben kulcsfontosságú technológiai beszállítók is, ami körkörös pénzügyi modellt eredményezhet. A tárgyalásokba a SoftBank és közel-keleti szuverén vagyonalapok is bekapcsolódhatnak, ám egyelőre nem biztos, hogy a teljes, 100 milliárd dolláros cél megvalósul.

