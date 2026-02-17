Megkapja legfontosabb frissítését a ChatGPT: mostantól nem lesz egyenélmény – a rendszer már azt is figyeli, ki ül a képernyő mögött

Az OpenAI új, koralapú védelmi rendszert vezetett be a ChatGPT működésében, mely automatikus életkorbecsléssel próbálja kiszűrni a 18 év alatti felhasználókat, és számukra szigorúbb biztonsági beállításokat alkalmaz. Az intézkedés célja, hogy a mesterséges intelligencia használata a kiskorúak számára életkoruknak megfelelő, biztonságosabb keretek között történjen, miközben a felnőtt felhasználók nem fognak olyan ellenállásba ütközni, mint korábban. Az ellenőrzést globálisan vezetik be, régióról régióra.

Megkapja legfontosabb frissítését a ChatGPT: mostantól nem lesz mindenkinek ugyanolyan az élmény / Fotó: NurPhoto via AFP

A rendszer nem kizárólag a regisztrációkor megadott születési dátumot veszi alapul. Az OpenAI tájékoztatása szerint egy úgynevezett életkor-előrejelző modell különböző, a fiókhasználathoz kapcsolódó jeleket vizsgál. Idetartozhat például, hogy a felhasználó milyen témákról beszélget, mikor aktív, vagy mióta létezik a fiókja. A vállalat hangsúlyozza, hogy a becslés nem tévedhetetlen: amennyiben a rendszer tévesen sorol be egy nagykorú felhasználót a 18 év alatti kategóriába, lehetőség van az életkor igazolására.

Mit jelent a 18 év alatti mód?

Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fiók tulajdonosa 18 év alatti lehet, a ChatGPT automatikusan aktiválja az extra biztonsági beállításokat. Ezek célja az érzékeny vagy potenciálisan káros tartalmak korlátozása. Az érintett területek közé tartozik:

erőszakos, megrázó tartalmak kezelése,

veszélyes internetes kihívások,

szexuális vagy erőszakos szerepjáték,

szélsőséges testképideálokat vagy egészségtelen fogyókúrát népszerűsítő tartalmak.

Fontos változás, hogy a 18 év alatti módban lévő fiókokban nem jelennek meg hirdetések. Ez adatvédelmi és gyermekvédelmi szempontból is lényeges elem.

Hogyan történik az életkor-ellenőrzés?

Az életkor hitelesítését egy külső szolgáltató, a Persona végzi. A folyamat a ChatGPT webes felületén, a beállítások között indítható el. Az ellenőrzés során – országonként eltérő módon – az alábbiakra lehet szükség:

élő szelfi készítése kamerával,

hivatalos, államilag kiállított személyazonosító okmány feltöltése (például útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány).

A Persona a megadott dokumentum alapján ellenőrzi a születési dátumot, és összeveti azt a szelfivel. Az OpenAI közlése szerint a vállalat nem kapja meg a feltöltött igazolványt vagy a fényképet, kizárólag az életkorra vonatkozó adatot (például a születési dátumot vagy annak megerősítését). A Persona az azonosításhoz használt dokumentumokat legfeljebb hét napon belül törli.