Európa saját atomernyőt akar, Trumpé már nem jó, az oroszok nevetnek a markukba

Az európai biztonságpolitika új korszakra készülődhet, ugyanis egyre nyíltabban kerül asztalra az önálló európai nukleáris elrettentés lehetősége, miközben az Egyesült Államok elköteleződésével kapcsolatban több európai fővárosban is erősödnek a kételyek. Egyre többen bírálják azt a tényt, hogy a NATO nukleáris arzenáljának döntő része amerikai ellenőrzés alatt áll, így végső soron Washington – és az aktuális amerikai elnök – döntése határozza meg az elrettentés súlyát.

Európa saját nukleáris elrettentésen gondolkodik: a franciák és a németek eltávolodnának Amerikától – de megvalósítható az atomönállóság? / Fotó: e-crow

A transzparensebb nukleáris kommunikáció gondolatát korábban Jens Stoltenberg vetette fel, aki szerint az elrettentés egyik fele maga a nyilvános párbeszéd. Ezzel párhuzamosan Vlagyimir Putyin számára is egyértelmű, hogy az európai szövetségesek arzenáljának többsége amerikai kézben van.

Több európai államban attól tartanak, hogy az Egyesült Államok nyolc évtizedes, a kontinens védelméről szóló ígérete már nem feltétlenül tekinthető változatlanul szilárdnak.

Ebben a helyzetben Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár tárgyalásokat folytat egy független európai nukleáris elrettentő képesség lehetőségéről.

Svédország, Lengyelország és Lettország vezetői szintén jelezték, hogy nyitottak lennének egy ilyen kezdeményezésre. A brit haderő korábbi vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris egységének parancsnoka, Hamish de Bretton-Gordon szerint már maga a vita is az elrettentés része.

A jelenlegi európai nukleáris képességek két államra épülnek: az Egyesült Királyságra és Franciaországra.

London a Trident tengeralattjáróról indítható rendszerre támaszkodik – mely önállóan bevethető, de gyártása és karbantartása amerikai együttműködést igényel –, míg Párizs teljes mértékben független arzenállal rendelkezik. Franciaország ugyanakkor nukleáris fegyvereit elsősorban saját területének védelmére tartja fenn, nem kötelezte el őket automatikusan a NATO kollektív védelme mellett.

Van egyáltalán elég készlet felvenni a harcot a Kelettel?

Az Egyesült Államok európai elrettentő erejének része több mint száz, kisebb hatóerejű B–61-es gravitációs bomba, melyek közül több európai bázisokon állomásozik. Ezeket több NATO-tagállam repülőgépei is alkalmazhatják. Az Egyesült Királyság 12 nukleáris fegyver hordozására alkalmas F–35A vadászgépet rendelt, melyek képesek lehetnek a B61 gravitációs bombabevetésére.