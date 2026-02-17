Tragédia történt a szegedi BYD-gyár építkezésén: hivatalos tájékoztatást adott ki a kínai autógyártó – bevonták a hatóságokat, átfogó vizsgálat indult

Meghalt egy munkás a szegedi BYD-gyár építkezésén – írta meg a Szeged 365. Az értesülést a kínai autógyártó megerősítette a lapnak.

Szegedi BYD-gyár: halálos baleset történt az építkezésen / Fotó: Karnok Csaba

A lap több forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy szombaton tragédia történt a szegedi BYD-gyár építési területén. Ezzel az információval megkeresték a BYD Magyarországot, amelynek PR-menedzsere, Erhardt Péter írásban megerősítette a történteket.

Szegedi BYD-gyár: halálos baleset történt az építkezésen

A fővállalkozó tájékoztatása alapján megerősíthető, hogy az építési területen sajnálatos módon halálos baleset történt. Az eset körülményeit a hatóságok bevonásával vizsgálják – fogalmazott.

Mint kiderült, a baleset egy rakodási és daruzási művelet során történt. Ezt onnan lehet tudni, hogy a fővállalkozó, az AE Industry Hungary Kft. is részletes tájékoztatást adott az esettel kapcsolatban:

A baleset a helyszínen zajló rakodási és daruzási művelet során történt, amelyet egyik alvállalkozónk végzett.

A baleset körülményei jelenleg vizsgálat alatt állnak, a pontos okát még nem állapították meg – adtak tájékoztatást. Azt is kiemelték, hogy

a projekt megbízója (tehát a BYD),

az AE Industry Hungary Kft. (tehát a fővállalkozó)

és az érintett alvállalkozók

is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal. „Átfogó vizsgálat zajlik a tények feltárása érdekében. Minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett. Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának” – zárult a közlemény.

A CATL debreceni gyáránál is súlyos baleset történt

Néhány napja számoltunk be róla, hogy munkabaleset történt a debreceni kínai akkumulátorgyár építkezésén – a CATL ezt szintén közleményben jelentette be.

Ebből kiderült, hogy egy dolgozó súlyos sérüléseket szenvedett munkavégzés közben a CATL debreceni cellagyárának építési területén csütörtökön:

nyolc napon túl gyógyuló személyi sérüléssel járó baleset történt.

A tájékoztatásban részletesen szerepel, mi történt pontosan. A cég először is arra hívta fel a figyelmet, hogy az építési munkálatokban egyik szerződött partnerük munkavállalója járt szerencsétlenül, tehát nem belsős foglalkoztatottról van szó.