Tragédia történt a szegedi BYD-gyár építkezésén: hivatalos tájékoztatást adott ki a kínai autógyártó – bevonták a hatóságokat, átfogó vizsgálat indult
Meghalt egy munkás a szegedi BYD-gyár építkezésén – írta meg a Szeged 365. Az értesülést a kínai autógyártó megerősítette a lapnak.
A lap több forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy szombaton tragédia történt a szegedi BYD-gyár építési területén. Ezzel az információval megkeresték a BYD Magyarországot, amelynek PR-menedzsere, Erhardt Péter írásban megerősítette a történteket.
Szegedi BYD-gyár: halálos baleset történt az építkezésen
A fővállalkozó tájékoztatása alapján megerősíthető, hogy az építési területen sajnálatos módon halálos baleset történt. Az eset körülményeit a hatóságok bevonásával vizsgálják – fogalmazott.
Mint kiderült, a baleset egy rakodási és daruzási művelet során történt. Ezt onnan lehet tudni, hogy a fővállalkozó, az AE Industry Hungary Kft. is részletes tájékoztatást adott az esettel kapcsolatban:
A baleset a helyszínen zajló rakodási és daruzási művelet során történt, amelyet egyik alvállalkozónk végzett.
A baleset körülményei jelenleg vizsgálat alatt állnak, a pontos okát még nem állapították meg – adtak tájékoztatást. Azt is kiemelték, hogy
- a projekt megbízója (tehát a BYD),
- az AE Industry Hungary Kft. (tehát a fővállalkozó)
- és az érintett alvállalkozók
is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal. „Átfogó vizsgálat zajlik a tények feltárása érdekében. Minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett. Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának” – zárult a közlemény.
A CATL debreceni gyáránál is súlyos baleset történt
Néhány napja számoltunk be róla, hogy munkabaleset történt a debreceni kínai akkumulátorgyár építkezésén – a CATL ezt szintén közleményben jelentette be.
Ebből kiderült, hogy egy dolgozó súlyos sérüléseket szenvedett munkavégzés közben a CATL debreceni cellagyárának építési területén csütörtökön:
nyolc napon túl gyógyuló személyi sérüléssel járó baleset történt.
A tájékoztatásban részletesen szerepel, mi történt pontosan. A cég először is arra hívta fel a figyelmet, hogy az építési munkálatokban egyik szerződött partnerük munkavállalója járt szerencsétlenül, tehát nem belsős foglalkoztatottról van szó.
A dolgozó a szellőztetőberendezésen végzett szerelési munkálatokat az elektródhegesztő épületben, a függesztett kazettás mennyezet feletti térben. Azt már megállapították, hogy a munkához nem megfelelő járófelületet használt.
A munkaterületen egy korábban felszerelt kikötési pont rendelkezésre állt, azonban a sérült személy a jelenleg ismert információk szerint nem rögzítette magát a kikötési ponthoz leesés elleni testhevederrel, és lezuhant az ideiglenes fa járófelületről.
A CATL jelentése szerint a balesetet szenvedő munkavállaló nagyjából hatméteres magasságból zuhant le. Ugyanakkor aláhúzták, hogy a körülmények tisztázása és a baleset kivizsgálása még folyamatban van.