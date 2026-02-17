Váratlan: Orbán Viktor bejelentette a következő békemenet időpontját – ez lesz a legnagyobb

„Március 15-én békemenet. A legnagyobb” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor bejelentette a következő békemenet időpontját / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A korábbi békemenet október 23-án volt megtartva, tavaly lényegében megtelt a Kossuth tér a parlament épülete előtt. A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, hogy 2026-ban sorsdöntő választás jön.

„Addig a megtévesztett magyarokkal is beszélnünk kell, senkit nem hagyunk hátra.” A kormányfő szerint, akik a kormányváltást támogatják, azok a brüsszeli bürokratákat, a háborút, az adóemelést és a nyugdíjcsökkentést támogatják, akkor is, ha nem tudnak róla, vagy nem akarnak tudni róla.

Arról is beszélt, hogy Brüsszel úgy döntött, hogy háborúba megy. A hajlandók koalíciója arra utal, hogy hajlandók embereket feláldozni más háborújában. A miniszterelnök kijelentette, hogy az orosz–ukrán háború nem a magyarok háborúja, ezért hazánk a béke pártján áll. Szerinte ha Donald Trump lett volna hatalmon, ki sem tört volna a háború, és ha nem gáncsolnák ebben, már rég lezárta volt.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

ameddig a háború tart, addig nem lehet gazdasági fellendülés Európában.

Brüsszel terve az, hogy a háborút behozza Európába, a pénzt pedig kivigye Ukrajnába. Szerinte Ukrajna már nem önálló, mások döntene helyette.

Az EU számára az Ukrajnába küldött pénz nem támogatás, hanem befektetés. Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország érdeke az, hogy partnerségben működjön együtt Ukrajnával, de egy szövetségi rendszerbe sem katonailag, sem politikailag nem szeretnénk kerülni velük.

A kormányfő a közösségi oldalán tavaly arról is beszámolt, hogy mennyien voltak a békemeneten és a Tisza nemzeti menetén. Ehhez két fotót hasonlított össze. Orbán Viktor miniszterelnök azt írta, hogy a békemeneten

kétszer annyian voltunk, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!

Orbán Viktor édesanyja is részt vett a meneten. Sipos Erzsébet a helyszínen interjú adott egy YouTube-csatornának: szóba került Hatvanpuszta is, amelyről elmondta, hogy az a férje, Orbán Győző tulajdona, nem pedig a miniszterelnöké. Elmondta, hogy nemcsak azért vesz rajta részt, mert a fiát támogatja.