A Real Madrid érdeklődése ismét reflektorfénybe helyezte a magyar válogatott csapatkapitányát. Szoboszlai Dominik jövője az elmúlt napokban több spanyol lapban és az angol sajtóban is téma volt, miután madridi megkeresésről szóló hírek láttak napvilágot. Ám az ügynöke megszólalt, és tisztább képet adott a helyzetről.
VG
2026.02.17, 11:52
Frissítve: 2026.02.17, 13:31

Újra felreppentek a hírek Szoboszlai Dominik átigazolása körül: angol és spanyol sajtóértesülések szerint a Real Madrid érdeklődik a Liverpool FC magyar középpályása iránt. A 2026-os nyári átigazolási időszakra vonatkozó spekulációk azután erősödtek fel, hogy a madridi klub már korábban is szerzett játékost az Anfieldről, és a hírek szerint a következő idény végén ismét célba veheti az angol bajnokság egyik meghatározó csapatát.

Szoboszlai Dominik: itt a bejelentés, megy-e a magyar szupersztár a Real Madridba / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Szoboszlai Dominik: itt a bejelentés, megy-e a magyar szupersztár a Real Madridba / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A beszámolók szerint a madridiak nemcsak Szoboszlai iránt mutatnak érdeklődést: a védelem megerősítése érdekében régóta figyelik Ibrahima Konatét, és a középpályára is keresnek új embert. A források alapján Alexis Mac Allister neve is felmerült, sőt, a spanyol médiában olyan csereügyletről is megjelentek találgatások, melyben Eduardo Camavinga érkezhetne Liverpoolba Szoboszlaiért cserébe. 

Hivatalos ajánlat egyelőre nem érkezett az angol klubhoz.

A 25 éves magyar válogatott játékos ügynöke, Esterházy Mátyás az NB1 YouTube-csatornának nyilatkozva igyekezett lehűteni a kedélyeket. Mint fogalmazott, természetes, hogy ha egy futballista ilyen teljesítményt nyújt, felmerül a kérdés, mi lehet a következő lépcsőfok, ám jelenleg nem aktuális a távozás témája. Hangsúlyozta: a szezon közepén járnak, a Premier League, az FA-kupa és a Bajnokok Ligája küzdelmei zajlanak, és Szoboszlai számára ezek a prioritások.

A háttérben ugyanakkor komoly pénzügyi mozgás körvonalazódik. A klub tulajdonosa, a Fenway Sports Group kész lehet új szerződést ajánlani a magyar középpályásnak, amely heti 250 ezer font (mintegy 115 millió forint) fizetést jelentene számára. Ez éves szinten megközelítőleg 13 millió fontot (nagyjából 6 milliárd forintot) jelentene, ami a Liverpool legjobban fizetett játékosai közé emelné.

A Liverpool számára stratégiai kérdés Szoboszlai megtartása: jelenlegi szerződése 2028 nyaráig érvényes, de a klub vezetése a hírek szerint már a következő átigazolási időszak előtt biztosítani szeretné a hosszú távú jövőjét. 

Az érdeklődők között a spanyol élvonal másik meghatározó csapata, az Atlético Madrid neve is felmerült, 

ám a jelenlegi állás szerint sem a játékos, sem a klub nem sürgeti a váltást. A következő hónapok eredményei – különösen a nemzetközi kupaszereplés – meghatározók lehetnek abban, hogy a spekulációkból lesz-e konkrét tárgyalás a 2026-os nyári átigazolási időszakban.

