Újra felreppentek a hírek Szoboszlai Dominik átigazolása körül: angol és spanyol sajtóértesülések szerint a Real Madrid érdeklődik a Liverpool FC magyar középpályása iránt. A 2026-os nyári átigazolási időszakra vonatkozó spekulációk azután erősödtek fel, hogy a madridi klub már korábban is szerzett játékost az Anfieldről, és a hírek szerint a következő idény végén ismét célba veheti az angol bajnokság egyik meghatározó csapatát.

Szoboszlai Dominik: itt a bejelentés, megy-e a magyar szupersztár a Real Madridba / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A beszámolók szerint a madridiak nemcsak Szoboszlai iránt mutatnak érdeklődést: a védelem megerősítése érdekében régóta figyelik Ibrahima Konatét, és a középpályára is keresnek új embert. A források alapján Alexis Mac Allister neve is felmerült, sőt, a spanyol médiában olyan csereügyletről is megjelentek találgatások, melyben Eduardo Camavinga érkezhetne Liverpoolba Szoboszlaiért cserébe.

Hivatalos ajánlat egyelőre nem érkezett az angol klubhoz.

A 25 éves magyar válogatott játékos ügynöke, Esterházy Mátyás az NB1 YouTube-csatornának nyilatkozva igyekezett lehűteni a kedélyeket. Mint fogalmazott, természetes, hogy ha egy futballista ilyen teljesítményt nyújt, felmerül a kérdés, mi lehet a következő lépcsőfok, ám jelenleg nem aktuális a távozás témája. Hangsúlyozta: a szezon közepén járnak, a Premier League, az FA-kupa és a Bajnokok Ligája küzdelmei zajlanak, és Szoboszlai számára ezek a prioritások.

A háttérben ugyanakkor komoly pénzügyi mozgás körvonalazódik. A klub tulajdonosa, a Fenway Sports Group kész lehet új szerződést ajánlani a magyar középpályásnak, amely heti 250 ezer font (mintegy 115 millió forint) fizetést jelentene számára. Ez éves szinten megközelítőleg 13 millió fontot (nagyjából 6 milliárd forintot) jelentene, ami a Liverpool legjobban fizetett játékosai közé emelné.

A Liverpool számára stratégiai kérdés Szoboszlai megtartása: jelenlegi szerződése 2028 nyaráig érvényes, de a klub vezetése a hírek szerint már a következő átigazolási időszak előtt biztosítani szeretné a hosszú távú jövőjét.

Az érdeklődők között a spanyol élvonal másik meghatározó csapata, az Atlético Madrid neve is felmerült,

ám a jelenlegi állás szerint sem a játékos, sem a klub nem sürgeti a váltást. A következő hónapok eredményei – különösen a nemzetközi kupaszereplés – meghatározók lehetnek abban, hogy a spekulációkból lesz-e konkrét tárgyalás a 2026-os nyári átigazolási időszakban.