Szaporodnak a figyelmeztető jelek a Balatonnál: Navracsics Tibor bejelentést tett – ez a döntés született a tó megmentéséről

„A tó környékén élő közösségeknek, önkormányzatoknak, polgároknak is nagyon fontos, hogy ezt a rendkívül sérülékeny természeti és ökológiai kincsünket megőrizzük” – fogalmazott Navracsics Tibor a Facebookon.

Szaporodnak a figyelmeztető jelek a Balatonnál / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Mivel szaporodnak a figyelmeztető jelek, másfél milliárd forintos keretösszegből újraindítjuk azt az akciótervet, amely biztosítja a Balaton és térsége fenntarthatóságát

– jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

A politikus hozzátette, hogy nemsokára folytatódik a Balaton tisztítása. Korábban a Világgazdaság megírta, hogy kormányhatározat jelent meg, amely a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali és középtávú beavatkozásokról szól.

A kormányhatározat szerint

vízminőségvédelmi kotrást,

nádgazdálkodás-fejlesztést,

a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer fejlesztését,

a Balaton déli parti kisvízfolyások vízminőség-javítását és védőképességének növelését

kell végrehajtani.

Továbbá a Magyar Közlönyben megjelent a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet.

Az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti képének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését.

Az új rendelet szerint összességében nagyjából 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat.

Emellett 1568 hektárnyi olyan területet jelölt ki a szaktárca, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető.