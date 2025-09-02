Szaporodnak a figyelmeztető jelek a Balatonnál: Navracsics Tibor bejelentést tett – ez a döntés született a tó megmentéséről

„A tó környékén élő közösségeknek, önkormányzatoknak, polgároknak is nagyon fontos, hogy ezt a rendkívül sérülékeny természeti és ökológiai kincsünket megőrizzük” – fogalmazott Navracsics Tibor a Facebookon.
Mivel szaporodnak a figyelmeztető jelek, másfél milliárd forintos keretösszegből újraindítjuk azt az akciótervet, amely biztosítja a Balaton és térsége fenntarthatóságát
– jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
A politikus hozzátette, hogy nemsokára folytatódik a Balaton tisztítása. Korábban a Világgazdaság megírta, hogy kormányhatározat jelent meg, amely a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali és középtávú beavatkozásokról szól.
A kormányhatározat szerint
kell végrehajtani.
Továbbá a Magyar Közlönyben megjelent a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet.
Az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti képének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését.
Az új rendelet szerint összességében nagyjából 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat.
Emellett 1568 hektárnyi olyan területet jelölt ki a szaktárca, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető.
