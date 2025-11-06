Spórolós levelet küldenek a banki ügyfeleknek

Idén nyáron új eszközt élesített az MNB annak érdekében, hogy az ügyfelek könnyebben hasonlíthassák össze a számlacsomagok árazását. Most pedig egy régebben bevezetett, rendszeres időközönként használt eszköz kerül elő: az MNB vezetői körlevelében felhívja a pénzforgalmi szolgáltatók figyelmét, hogy miképp tájékoztassák a lakossági banki ügyfeleket az azok számára rendelkezésre álló, az eddiginél kedvezőbb árazású számlacsomagjaikról – írja az Origo.

A MNB vezetői körlevele alapján fontos tájékoztatást kapnak a lakossági banki ügyfelek / Fotó: Teknős Miklós

Banki ügyfelek: mindenkinek fontos a január 31-i határidő

A jegybank egyebek mellett azt kezdeményezte, hogy a piaci szereplők

az ügyfeleknek legkésőbb január 31-ig kiküldendő – az előző esztendő számlaadatait összegző – éves díjkimutatással egy küldeményben adjanak ingyenes tájékoztatást a náluk elérhető kedvezőbb számlacsomagról, amelyre átszerződve az ügyfelek költséget takaríthatnak meg.

Ha egy ügyfél részére annak jelenlegi számlacsomagjához képest több kedvezőbb ajánlat is adható, a piaci szereplőknek minden esetben a legnagyobb megtakarítást nyújtó ajánlatot kell javasolniuk.

Ha hasonlóságot érez a lakásbiztosítási kampánnyal, nem véletlen: miként a Világgazdaság bemutatta , a lakásbiztosítási kampányoknak szintén célja a piaci verseny erősítése, a szolgáltatások színvonalának javíttatása, s az, hogy az ügyfelek kevesebb pénzből kaphassanak minőségi biztosítási szolgáltatást. Bár a biztosításoknál gyakori a kampány idején az átszerződés, annak is kialakult gyakorlata van, hogy az ügyfél marad a jelenlegi biztosítójánál, ám olcsóbb lesz a kötvény díja, vagy plusz fedezeti eseteket kap ahhoz az eredeti áron.

A körlevél elvárása szerint a bankoknak arról is tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, hogy a számlaváltásra (saját szerződéses feltételeikkel összhangban) milyen kommunikációs csatornákon van lehetőségük.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.