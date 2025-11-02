Soha nem látott belső fotókat hoztak nyilvánosságra a debreceni kínai akkumulátorgyárról: ez már a végső fázis – ilyen robotok dolgoznak a CATL üzemében

Ritka fotókat tett közzé a közösségi oldalán a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója a debreceni kínai akkumulátorgyár építkezéséről. A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 37,9 százalékos globális piaci részesedésével a világ egyik legfontosabb akkumulátoripari szereplője. A cég 13 gyártóbázissal és 6 kutatási-fejlesztési központtal rendelkezik, a magyar üzeme heteken belül termelésbe állhat.

Debreceni kínai akkumulátorgyár: soha nem látott belső fotókat hoztak nyilvánosságra / Fotó: Joó István / Facebook

A CATL – amely világelső az elektromos járművekbe szerelhető akkumulátorok gyártásában, valamint nemzetközi piacvezető a megújuló energiaforrásokra épülő technológiai innovációk terén – mintegy 3000 milliárd forintból építi fel második európai akkumulátorgyárát Debrecenben.

A beruházás és Debrecen gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezik az év végén: a tervek szerint elindul a próbagyártás a cellagyárban, míg a modulösszeszerelő csarnok újabb gyártósorral bővül. Ehhez a jelenlegi, több mint 800 fős munkavállalói létszámot a következő hónapokban 1400 főre fogják emelni.

Ennek érdekben a CATL október végén újabb toborzó kampányt indított Debrecenben és környékén, amellyel több száz új munkahelyet kínál.

Debreceni kínai akkumulátorgyár: soha nem látott belső fotókat hoztak nyilvánosságra

Visszatérve az új fotókra, a HIPA vezérigazgatója arról számolt be, hogy frissen járt Debrecenben, a CATL épülő üzeménél. Joó István tájékoztatása szerint a gyárépítés már a végső fázisban jár:

a gépek beszerelése folyamatos,

a gyártás pedig a szükséges engedélyek megszerzését követően kezdődhet meg.

Külön kiemelte, hogy a Debrecenben készülő akkumulátorok a legismertebb autómárkákban fognak szolgálatot teljesíteni és nélkülözhetetlenek az elektromos átálláshoz, valamint a környezet védelméhez. Végezetül pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a CATL Münchenben bemutatott legújabb akkumulátora néhány perc alatt akár 400 kilométeres hatótávra is feltölthető.

A poszthoz csatolt fényképek nem csak azért érdekesek, mert az aktuális helyzetet mutatják meg a debreceni kínai akkumulátorgyár építésérő, hanem azért is, mert szerepel köztük olyan fotó is, amelyen belülről is látszik az üzem.