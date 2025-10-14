Ismét tarolt a 4iG, de az OTP befektetőinek sem lehet okuk panaszra

Felemás napja volt a BÉT blue chipjeinek kedden, a pesti parkett nagyjai nem igazán találták a helyes irányt, a Mol egy nagyobb pofonba is belesétált. A BUX index 0,21 százalékkal 102 389 pontig süllyedt, a tőzsde forgalma 13 milliárd forint volt.

Ismét a 4iG vitte a prímet a BÉT-en, de az OTP befektetői sem panaszkodhatnak / Fotó: Vémi Zoltán

A nap során nagy befektetői figyelem övezte az OTP részvényét, a bank ugyanis hétfőn bejelentette, hogy egy 20 milliárd forintos tétellel beszáll a Gödöllői Királyi Kastély felújításába, ami 17,84 milliárd forinttal terheli majd meg az eredményt. Ez a profit-warningként is felfogható bejelentés nem rázta meg a befektetőket, a bankpapír stabilan kereskedett végig a keddi nap során, és 0,17 százalékos pluszban, 30 150 forinton zárt.