Nagy veszélyben a borászatok: magyar találmány mentheti meg őket

Ma már közel százharminc borászat foglalkozik pezsgőkészítéssel Magyarországon – mondta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a 7. Etyeki Pezsgőkonferencián. Hozzátette, tíz éve még ennek csak a töredéke volt, vagyis az ágazat látványosan megerősödött. Emlékeztetett arra is, hogy a 2012-es jövedéki szabályozásnak köszönhetően a pincészetek kisebb mennyiségben már hagyományos, palackban erjesztett és érlelt pezsgőt is előállíthatnak, anélkül, hogy ehhez külön biztosítékot kellene letétbe helyezniük.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pezsgőkészítés lehetőségének kiszélesítése magával hozta a változást a pezsgőfogyasztás kultúrájában is. „A jó minőségű pezsgő a hétköznapok eleganciájának része, míg a kiváló minőségű, komoly, nagy pezsgő a nagy pillanatok nedűje maradt” – fogalmazott. Hozzátette: a trendek alapján a magyar piacon is erős a kereslet az alkoholmentes változatok és a pezsgőalapú koktélok iránt. Hubai Imre szerint bizakodásra ad okot, hogy
világszerte nő a pezsgőfogyasztás, miközben az ezredforduló óta 70 százalékkal nőtt a világ pezsgőtermelése,
így már a bortermelés 8 százalékát adja. Ráadásul az alkoholmentes pezsgő és pezsgőalapú koktélok iránti fogyasztói kereslet további növekedésére lehet számítani az elkövetkezendő években.
Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarországon évente mintegy 2,5-2,6 millió hektoliter bor, borászati termék forgalomba hozatalát kérik a borászok, ennek 5-6 százaléka, mintegy 140-160 ezer hektoliter pezsgő. Kedvezően alakul a magyar pezsgő exportja, a pandémia miatti visszaesést követően jócskán megnőtt a volumene: tavaly már megközelítette az ötmillió litert, ennek értéke 10,8 millió euró volt, majdnem duplája a 2021-es értéknek. A lendület 2025-ben is folytatódik, mert jókora, csaknem 30 százalékos bővülés tapasztalható az elmúlt év hasonló időszakához képest – ismertette.
Az államtitkár szót ejtett a szőlő számára a legnagyobb problémát jelentő aranyszínű sárgaság betegségről, amellyel szemben az Agrárminisztérium határozottan fellép a betegség terjedésének megfékezése és kordában tartása érdekében. Hozzátette:
Jelezte, sikerrel kezdeményezték, hogy az elérhető uniós szőlő- és borászati támogatások közé kerüljön be az aranyszínű sárgaság terjedése elleni közösségi védekezés költségeinek 100 százalékos támogatása, amelyről a vonatkozó jogszabály akár év végén megjelenhet.
Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke köszöntőjében kiemelte, „a pezsgő sokkal több, mint elegáns ital, a hétköznapok itala, ha az ember alkalmat talál rá”. Felhívta a figyelmet, hogy kihívások tornyosulnak a magyar pezsgő előtt is, a beruházások elkerülhetetlenek, hiszen a meleg miatt gyorsul a feldolgozás, a korábbi 2,5 hónap helyett egy hónap alatt fel kell dolgozni a géppel leszüretelt szőlőt. Jelezte, hogy
a szőlőárak felfelé mentek, ám a borárakat is rendezni kell, szükséges az áremelés, mert a vállalkozások gazdaságossága enélkül elképzelhetetlen.
Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos is beszélt a csökkentett alkoholtartalmú italok világszinten növekvő keresletéről, amely nagy kihívás a borász ágazat számára. Úgy vélte, egy magyar találmány, a fröccs kiváló megoldást jelent, mivel 104 különféle fröccs létezik, úgyhogy bárki megtalálhatja a maga számára leginkább megfelelő bor-szóda arányt.
Közép-európai fókuszt kapott a 7. Etyeki Pezsgőkonferencia
Az idei konferencia a közép-európai régió lehetőségeire fókuszál Sparkling Central-Europe címmel. A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott. Közép-Európa átalakuló pezsgőpiacát elemzi, amelyet kiválóan árnyal majd Hollósi Dávid, az MBH Bank agrárüzletága ügyvezető igazgatójának üzleti, gazdasági szempontú értekezése. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit az elismert Tokaj-szakértő, a Borászok Barátja díjas Wojciech Bonkowski, a régió első Master of Wine szakértője tárgyalja.
