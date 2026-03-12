Amíg aludtunk Dél-Korea ledobta a bombát: ilyen pontos fegyver még nem járt a Közel-Keleten

A Dél-Koreában kifejlesztett Cheongung-II légvédelmi rendszert először vetették be harcban, és az Egyesült Arab Emírségek elleni iráni csapások során az amerikai és izraeli rendszerekhez képest nagy hatékonyságot mutatott.

Dél-Korea a Közel-Kelet segítségére sietett fegyverekkel / Fotó: ZUMA Press Wire via Reuters

„A Cheongung-II vélhetően fenomenális, 96 százalékos csapáspontosságot ért el Irán nagyszabású légicsapásaival szemben” – mondta Yu Young-won, a Koreai Köztársaság Nemzetgyűlésének Nemzetvédelmi Bizottságának tagja. Yu szerint mintegy 60 elfogó rakétát indítottak az Egyesült Arab Emírségekben állomásozó dél-koreai légvédelmi rendszerekből.

„Úgy véljük, hogy a Cheongung-II 96 százalékos harci pontosságot ért el Irán nagyszabású légitámadásai ellen” – nyilatkozta Yu Yong-weon, a dél-koreai Nemzetgyűlés nemzetvédelmi bizottságának tagja. „A közelmúltban történt, számos drón és szabálytalan manőverező ballisztikus rakétákkal végrehajtott nagyszabású, összetett támadás során nehéz olyan esetet találni, ahol az általános elfogási arány meghaladta volna a 90 százalékot” mondta Yu.

A CNN szerint eddig körülbelül 60 elfogó rakétát lőttek ki az Egyesült Arab Emírségekbe telepített két Cheongung-II akkumulátorból, mondta. Az Egyesült Arab Emírségek amerikai gyártmányú Patriot és THAAD rendszereket, valamint izraeli gyártmányú Barak légvédelmi rendszereket is üzemeltet. Az Egyesült Arab Emírségek mellett Szaúd-Arábia és Irak is alkalmazza a Cheongung-II-t a Közel-Keleten.

Mit tud a dél-koreai szuperfegyver?

A Cheongung-II, más néven Medium-range Surface-to-Air Missile Block (közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta), Dél-Korea légvédelmi és rakétavédelmi rendszerének központi eleme. Fejlesztője, a LIG Nex1 szerint többfunkciós radarral, nyomkövető technológiával és precíz keresőkkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik több cél egyidejű megsemmisítését. Ezeket a fegyvereket már Szaúd-Arábia és Irak is használja a Közel-Keleten, március 11-én Dubaj és Doha környékét támadták vele. Feltehetően az Egyesült Arab Emírségek és Katar légvédelmi rendszereihez kapcsolódtak.