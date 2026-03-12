Hatalmas az érdeklődés: több pénzt kapnak a beruházó magyar vállalkozások

A hazai kis- és középvállalkozások beruházásait támogató Demján Sándor Tőkeprogram keretösszege 100 milliárd forintról 150 milliárd forintra emelkedik – jelentették be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitó rendezvényén. A döntés hátterében az áll, hogy a program első szakaszában a vállalkozások érdeklődése jócskán meghaladta a rendelkezésre álló forrásokat.

A hazai kis- és középvállalkozások beruházásait finanszírozó Demján Sándor Tőkeprogram keretösszegét megemelik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az első körben 1261 pályázat felelt meg a feltételeknek, a projektek pedig többlépcsős befektetési értékelési folyamaton mentek keresztül. Eddig összesen 267 esetben született pozitív befektetési döntés. A nagy érdeklődés miatt 2026 januárjában ideiglenesen fel kellett függeszteni az új pályázatok befogadását.

A keretösszeg bővítésével március 12-én újra megnyílik a jelentkezési lehetőség. A program második szakaszában így további vállalkozások juthatnak tőkefinanszírozáshoz beruházási és növekedési terveik megvalósításához.

A korábbi pályázatok alapján a vállalkozások elsősorban kapacitásbővítésre, technológiai fejlesztésekre, digitalizációs beruházásokra, valamint új piacokra történő belépésre kívánják felhasználni a forrásokat. A program elsősorban olyan cégeknek kínál lehetőséget, amelyek stabil működési háttérrel rendelkeznek, és a következő növekedési szint elérésére készülnek.

A Demján Sándor Tőkeprogram egyik sajátossága, hogy a finanszírozás nem jár havi törlesztési kötelezettséggel. A kamatfizetés évente esedékes, a futamidő pedig hat év, ami rugalmasabb finanszírozási formát kínál a hagyományos hiteleknél.

A program iránti jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a magyar vállalkozások egyre tudatosabban mérlegelik a hitel és a tőke közötti finanszírozási lehetőségeket. A tőkealapú finanszírozás előnye, hogy a vállalkozások a növekedési szakaszban elsősorban a fejlesztésekre és a beruházások megvalósítására koncentrálhatnak, anélkül, hogy rendszeres törlesztési kötelezettség terhelné működésüket.

A kezdeményezés az angolszász gazdaságokban régóta elterjedt növekedési finanszírozási modell hazai alkalmazását segíti elő, és célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások számára is szélesebb körben elérhetővé tegye ezt a finanszírozási formát.