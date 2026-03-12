Kilőtt a Mol, esik az OTP – a forint is gyengül az olajpiaci hírekre
Az egyre éleződő közel-keleti konfliktus és a mostanra valósággá vált 100 dolláros olajár réme aggasztja csütörtök reggel a befektetőket, a félelmek a tőkepiacokon is éreztetik hatásukat. Itthon az orosz gázt Magyarországra szállító Török Áramlat gázvezeték elleni szerda esti támadás is ronthatja a kereskedői hangulatot.
A pesti tőzsde fő indexe ehhez képest mérsékelt mozgásokkal indított, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel, 122 375 ponton kezdte a napot. A magyar blue chipek felemásan rajtoltak,
- az OTP részvényei 0,7 százalékkal 36 330 forinta estek,
- a Mol jegyzése ugyanakkor 1,7 százalékkal 3820 forintig lőtt ki.
- a Richter papírjai 0,4 százalékkal 11 650 forintig ereszkedtek,
- a Magyar Telekom kurzusa pedig fél százalékkal 2 075 forintra ugrott.
A forint piacán továbbra is nagyok a kilengések, a trend azonban gyengülést mutat csütörtök reggel is. Az euró 0,2 százalékkal drágult, a jegyzés 388,4 forinton járt a tőzsdenyitáskor.
A dollárhoz képest fél százalékot rontott a hazai pénz, a keresztárfolyam innen valamelyest ereszkedett, és 0,3 százalékos pluszban, 336,1 forintnál járt cikkünk írásakor.
A régiós devizákkal összevetve vegyes a kép: a cseh koronáért 0,1 százalékkal kérnek többet, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.
A forint gyengélkedését az általános kockázatkerülés mellett hazánk jelentős energiaexportja is magyarázhatja, a nemzetközi konfliktusok miatt egekbe szökő olaj- és gázárak nyomás alatt tartják a hazai fizetőeszközt is, melynek árfolyama rendkívül ézékenyen reagál az energiaárakról és a közel-keleti konfliktusról szóló hírekre.