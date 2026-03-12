Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF336,36 +0,24% GBP/HUF450,05 +0,23% CHF/HUF430,48 +0,26% PLN/HUF91,07 -0,16% RON/HUF76,27 +0,2% CZK/HUF15,92 +0,21% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF336,36 +0,24% GBP/HUF450,05 +0,23% CHF/HUF430,48 +0,26% PLN/HUF91,07 -0,16% RON/HUF76,27 +0,2% CZK/HUF15,92 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 812,01 +0,19% MTELEKOM2 070 +0,24% MOL3 860 +2,69% OTP36 180 -1,13% RICHTER11 740 +0,34% OPUS509 -0,39% ANY7 200 -3,61% AUTOWALLIS158 0% WABERERS4 790 -4,38% BUMIX9 480,89 -0,26% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 585,24 -0,45% BUX122 812,01 +0,19% MTELEKOM2 070 +0,24% MOL3 860 +2,69% OTP36 180 -1,13% RICHTER11 740 +0,34% OPUS509 -0,39% ANY7 200 -3,61% AUTOWALLIS158 0% WABERERS4 790 -4,38% BUMIX9 480,89 -0,26% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 585,24 -0,45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
olajár
OTP
Mol

Kilőtt a Mol, esik az OTP – a forint is gyengül az olajpiaci hírekre

Felemás rajtott vettek a hazai részvények csütörtök reggel, az OTP lefelé, a Mol felfelé indult nagy lendülettel. A forint piacán továbba is nagyok a kilengések, az euró és a dollár is drágul.
K. T.
2026.03.12, 09:09

Az egyre éleződő közel-keleti konfliktus és a mostanra valósággá vált 100 dolláros olajár réme aggasztja csütörtök reggel a befektetőket, a félelmek a tőkepiacokon is éreztetik hatásukat. Itthon az orosz gázt Magyarországra szállító Török Áramlat gázvezeték elleni szerda esti támadás is ronthatja a kereskedői hangulatot.

forint, Mol, OTP
Kilőtt a Mol, esik az OTP, a forint gyengül az olajpiaci hírekre / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde fő indexe ehhez képest mérsékelt mozgásokkal indított, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel, 122 375 ponton kezdte a napot. A magyar blue chipek felemásan rajtoltak,

  • az OTP részvényei 0,7 százalékkal 36 330 forinta estek,
  • a Mol jegyzése ugyanakkor 1,7 százalékkal 3820 forintig lőtt ki.
  • a Richter papírjai 0,4 százalékkal 11 650 forintig ereszkedtek,
  • a Magyar Telekom kurzusa pedig fél százalékkal 2 075 forintra ugrott.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint piacán továbbra is nagyok a kilengések, a trend azonban gyengülést mutat csütörtök reggel is. Az euró 0,2 százalékkal drágult, a jegyzés 388,4 forinton járt a tőzsdenyitáskor.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest fél százalékot rontott a hazai pénz, a keresztárfolyam innen valamelyest ereszkedett, és 0,3 százalékos pluszban, 336,1 forintnál járt cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal összevetve vegyes a kép: a cseh koronáért 0,1 százalékkal kérnek többet, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékkal kerül kevesebbe. 

A forint gyengélkedését az általános kockázatkerülés mellett hazánk jelentős energiaexportja is magyarázhatja, a nemzetközi konfliktusok miatt egekbe szökő olaj- és gázárak nyomás alatt tartják a hazai fizetőeszközt is, melynek árfolyama rendkívül ézékenyen reagál az energiaárakról és a közel-keleti konfliktusról szóló hírekre.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1512 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu