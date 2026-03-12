Kilőtt a Mol, esik az OTP – a forint is gyengül az olajpiaci hírekre

Az egyre éleződő közel-keleti konfliktus és a mostanra valósággá vált 100 dolláros olajár réme aggasztja csütörtök reggel a befektetőket, a félelmek a tőkepiacokon is éreztetik hatásukat. Itthon az orosz gázt Magyarországra szállító Török Áramlat gázvezeték elleni szerda esti támadás is ronthatja a kereskedői hangulatot.

Kilőtt a Mol, esik az OTP, a forint gyengül az olajpiaci hírekre / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde fő indexe ehhez képest mérsékelt mozgásokkal indított, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel, 122 375 ponton kezdte a napot. A magyar blue chipek felemásan rajtoltak,

az OTP részvényei 0,7 százalékkal 36 330 forinta estek,

a Mol jegyzése ugyanakkor 1,7 százalékkal 3820 forintig lőtt ki.

a Richter papírjai 0,4 százalékkal 11 650 forintig ereszkedtek,

a Magyar Telekom kurzusa pedig fél százalékkal 2 075 forintra ugrott.

A forint piacán továbbra is nagyok a kilengések, a trend azonban gyengülést mutat csütörtök reggel is. Az euró 0,2 százalékkal drágult, a jegyzés 388,4 forinton járt a tőzsdenyitáskor.