Védett üzemanyagár: most látszik csak igazán, mennyire jártak jól az autósok – brutális, amit az olaj művel

Felhasználói oldalról sokkal kellemesebb lett volna literenként ismét 480 forintban maximálni március 9-én a két alapvető üzemanyag egységárát, mint négy és fél éve, de azóta sok minden megváltozott. A most megfékezett drágulásnak ráadásul egészen más oka volt, mint a 2021-esnek. Ám közös bennük, hogy most sem látjuk a sokkoló állapot végét, mert az Magyarország kőolajellátásán múlik.

Üzemanyag van elég, de a kőolajról most kihívásosabb gondoskodni / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A március 10-én bejelentett nem védett ár a 95-ös benzin esetében 6 forinttal 617 forintra nő literenként a Holtankoljak szerint, a gázolaj ára pedig 45 forinttal 679 forintra. A változás nem érint a védett árakat, de a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen. A portál reméli, hogy a Brent olaj áresése megjelenik a hazai árazásban is, és a védett ár rendszere működtethető lesz úgy, hogy a piaci szereplők sem válnak veszteségessé.

Csakhogy csütörtök reggelre újra 100 dollár fölé drágult az olaj.

Nem léphetsz kétszer ugyanarra az üzemanyagpiacra

A 95-ös benzin március 9-én bejelentett, 595 forintos védett, literenkénti ára 115 forinttal magasabb a 2022 december 6-tól hatályos ársapkás egységárnál, a dízel 615 forintja esetében pedig már 135 forint a különbség. Most mégis sokkal jobban jártak az autósok: a 2021 novemberében bevezetett literenként 480 forintos hatósági ár a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) inflációs adatai alapján

2026 márciusára inflációval korrigálva közel 805 forintnak felelne meg.

Az érték kiszámításához a mesterséges intelligencia a 2021 novembere és 2026 márciusa közötti kumulált (összevont) inflációt vette alapul, amely ebben az időszakban 67-68 százalék volt. A 480 forintos ár (szintén az infláció miatt) a 2022. december 6-i kivezetésekor ma, a 2025. februári adatokkal számolt inflációval korrigálva, körülbelül 615 forintnak felelne meg.

Az éves átlagos infláció a vizsgált időszakban:

2022: 14,5 százalék

2023: 17,6 százalék

2024: 3,8 százalék

2025: 4,4 százalék

2026 eleje: Az infláció tovább mérséklődött, 2026 januárjában például 2,1 százalék volt az éves drágulás.

Vagyis bőven fogyasztóbarát a mostani döntés, de persze egy autós szemével az üzemanyag ára mindig lehetne még alacsonyabb. Szakértői vélemények szerint kedvező, hogy az árstopot a kormány részben a benzin és a gázolaj jövedéki adójának minimális uniós szintre szorításával rendelte el.