Amerikai célpontokat vehet célba Irán – az FBI már kiadta a figyelmeztetést Kaliforniában

Tovább eszkalálódhat az iráni háború. Az FBI még a múlt hónap végén arra figyelmeztette arra az amerikai bűnüldöző szerveket, hogy Teherán megpróbálhat megtorlást végrehajtani az Amerikai Egyesült Államok Irán elleni esetleges csapásaiért, méghozzá úgy, hogy meglepetésszerű dróntámadásokat indít Kaliforniában.

Kalifornia államot fenyegetheti iráni dróntámadás az FBI szerint / Fotó: Shutterstock

A Reuters értesülései szerint a titkos riasztás, amelyet az FBI a több ügynökséget összefogó Los Angeles Joint Regional Intelligence Centeren keresztül adott ki, szerdán került nyilvánosságra, 12 nappal az Amerikai Egyesült Államok és Izrael által február 28-án Irán elleni indított nagyszabású katonai akció kezdete után.

Bár Kaliforniát célzó támadásra eddig nem került sor, Irán rakéta- és dróntámadásokkal vágott vissza Izrael, valamint több olyan öböl menti állam ellen, amelyek amerikai katonai létesítményeknek adnak otthont. Egy ilyen támadás során több amerikai katona is életét vesztette a háború második napján egy kuvaiti bázis elleni támadásban.

A Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva Donald Trump amerikai elnök elvetette annak lehetőségét, hogy Irán által támogatott támadások érhetik az Egyesült Államok területét. A FBI-dokumentumok nyilvánosságra kerülése után Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom közölte, hogy nem tud a tagállamot fenyegető közvetlen veszélyről.

Habár a Reuters által megszerzett dokumentum nem tartalmazott keltezést, a szöveg jövőre utaló megfogalmazása egyértelművé teszi, hogy azt még a harci cselekmények kitörése előtt adták ki, és hogy az iráni megtorló támadások lehetőségét az Amerikai Egyesült Államok területe ellen már akkor is számításba vették. A dokumentum az FBI azon információjára hivatkozott, miszerint február elején Irán állítólag tesztelte azt a képességét, hogy pilóta nélküli légijárművek (vagyis drónok) alkalmazásával, egy tengeri hajóról indított meglepetésszerű támadást hajtson végre. Állítólag ezt élesben kaliforniai célpontok ellen tervezte volna bevetni, abban az esetben, ha az Egyesült Államok csapásokat mérne Iránra.

A közlemény szerint nincs további információ sem az ilyen támadás időzítéséről, sem a módszeréről, célpontjáról vagy elkövetőiről. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nem kívánta kommentálni az értesüléseket.