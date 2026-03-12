Deviza
Kora reggeltől mészárolják a forintot: elszállt az euró és a dollár, már most plafonon az árfolyam – semmi jóra nem számíthatunk

Újra nyomás alá került a forint a globális piacokon. Az iráni feszültségek miatt dráguló olaj és az eső tőzsdék a magyar devizát is gyengítették.
VG
2026.03.12, 07:33
Frissítve: 2026.03.12, 08:08

A forint a devizapiacon jelenleg a 385 forint körüli szinten mozog az euróval szemben, a valós idejű árfolyam szerint 1 euró nagyjából 385,05 forintot ér. A dollár árfolyama eközben 331-332 forint körül alakul, a forint a svájci frankkal szemben jelenleg 430 forint körüli szinten mozog.

árflyam Magyarország, magyar gazdaságkonjunktúraindex, hangulatindexüzleti bizalom
Újra nyomás alá került a forint a globális piacokon. Az iráni feszültségek miatt dráguló olaj és az eső tőzsdék a magyar devizát is gyengítették / Fotó: Shutterstock

A magyar fizetőeszköz az elmúlt napokban viszonylag szűk sávban ingadozik a főbb devizákkal szemben. Szerdán a forint lendületét a globális kockázatvállalási kedv javulása mellett a vártnál kedvezőbb inflációs mutatónak tulajdonítják az elemzők, akik szerint ezzel együtt

sok a bizonytalanság a távolabbi kilátásokat illetően.

A vezető nyugat-európai részvényindexek fél-másfél százalékos mínuszban zárták a napot, és a negatív nemzetközi hangulat a Budapesti Értéktőzsdére is átterjedt. A BUX index 1,6 százalékkal, 122 583 pontra esett vissza, miközben a kereskedési forgalom 21,7 milliárd forint volt, ami elmaradt az elmúlt hetek átlagától. A piaci szereplőket elsősorban a közel-keleti konfliktus fejleményei és az energiahordozók drágulása aggasztotta.

A vezető magyar részvények közül egyedül a Richter tudott emelkedni: a gyógyszergyártó papírjai 0,1 százalékos pluszban, 11 700 forinton zárták a kereskedést. A többi blue chip azonban gyengült. Az OTP részvényei szenvedték el a legnagyobb esést: az árfolyam 2,9 százalékkal, 36 590 forintra csökkent. A Mol papírjai 0,4 százalékkal, 3756 forintra mérséklődtek, miközben a Magyar Telekom részvényei 0,2 százalékos eséssel, 2065 forinton zárták a napot.

A devizapiacon is jelentős mozgások voltak. A forint napközben nagy kilengéseket mutatott, de végig a gyengébb oldalon maradt a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama a nap során a 384 forint alatti és a 388 forint feletti szintet is megjárta, a tőzsdezáráskor pedig 386,9 forinton állt, ami enyhe euróerősödést jelentett. A dollárral szemben a forint még nagyobb mértékben gyengült: az árfolyam 334,7 forintig emelkedett, ami 0,4 százalékos forintleértékelődést mutat. A régiós devizák eközben jobban teljesítettek: a cseh korona 0,15 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,4 százalékkal erősödött.

A globális olajellátás biztonságát veszélyeztető újabb iráni katonai lépések miatt megugrott a kőolaj ára, csökkentek az ázsiai tőzsdeindexek és gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel.

Röviddel fél hét után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 8,40 dollár (9,12 százalék) emelkedéssel 100,38 dolláron állt.

Az ázsiai tőzsdék mindegyike mínuszban mozgott. A térségben irányadó tokiói tőzsde Nikkei 225 indexe 1,5 százalékos, a szöuli 1 százalékos, a sanghaji pedig 0,8 százalékos gyengülést jelzett.

Az euró 389,64 forintra erősödött a szerda esti 386,57 forintról. A svájci frank jegyzése 428,39 forintról 431,90 forintra emelkedett, a dollár pedig 334,04 forintról 337,59 forintra drágult.

