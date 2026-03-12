Deviza
Megnevezték azt a három országot, ami rommá keresi magát a Hormuzi-szoros lezárásán: meglepő a lista, Európa a legnagyobb vesztes

Az energiaárak emelkedéséből főként a nagy exportőrök – Norvégia, Oroszország és Kanada – profitálhatnak, míg az importfüggő, elsősorban európai és ázsiai országok a drágulást várhatóan az infláción és a reáljövedelmek csökkenésén keresztül érzik meg. A kockázatot tovább növeli, hogy a globális tengeri olaj- és LNG-szállítmányok jelentős része azon a Hormuzi-szoroson halad át, ahová az iráni konfliktus kiterjedt.
VG
2026.03.12, 07:46
Frissítve: 2026.03.12, 09:21

A magasabb energiaárakból leginkább a három kulcsfontosságú energiaexportőr ország, így Norvégia, Oroszország és Kanada profitál – írja a Gasworld a Chatham House független agytröszt kutatására hivatkozva.

hormuzi-szoros Pan-Strait of Hormuz, Gulf Region
A globális tengeri olaj- és LNG-szállítmányok jelentős rész a Hormuzi-szoroson halad át / Fotó: StockTrek Images via AFP

A Chatham House vezető közgazdásza, Neil Shearing rávilágított, hogy az energiaimporttól erősen függő országok közé tartozik Dél-Korea, Tajvan, Japán, India, Kína, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság.

„Az Egyesült Államok valahol középen helyezkedik el. A palaolaj-forradalomnak köszönhetően az ország a világ egyik legnagyobb energiaimportőréből szerény nettó exportőrré vált. Összességében ez azt jelenti, hogy az amerikai gazdaság egésze ma már enyhén profitál a valamivel magasabb globális energiaárakból – bár a nyereség egyenlőtlenül oszlik meg” – mondta.

Az energiaszegény országokba érkezik az infláció, a mértéke azonban még kérdéses

Az energiaimportőr gazdaságokban a fő hajózási csatorna várhatóan az infláció lesz. A magasabb olaj- és gázárak növelik a háztartásokra és a vállalatokra háruló importszámlát, szűkítik a reáljövedelmeket és rontják a vásárlóerőt.

Ugyanakkor szerinte, ha nem keletkezik tartós kár az energiatermelő létesítményekben, az olajár legutóbbi, 100 dollár per hordó fölé ugrása valószínűleg átmeneti marad, így a legtöbb fejlett gazdaság nagyobb zavar nélkül képes lehet elnyelni a sokkot.

A jelenlegi konfliktus – hacsak nem eszkalálódik drámaian – valószínűleg nem fog nagy léptékű, költségvetési mentőcsomagokat kiváltani a kormányok részéről.

Az Öböl menti gazdaságok a globális GDP-nek csak körülbelül 3 százalékát adják. Még egy súlyos regionális visszaesésnek is csak korlátozott közvetlen hatása lenne ezért a világgazdaság kibocsátására.

Katar ugyanakkor a világ héliumtermelésének 40 százalékát adja, és a térség jelentős termelője az ammóniának és a nitrogénnek is, amelyek kulcsfontosságú összetevők számos szintetikus műtrágyatermékben.

„Az igazi csatorna az energia. A globális tengeri olajszállítás mintegy negyede halad át a Hormuzi-szoroson, a cseppfolyósított földgázszállítmányoknak pedig az ötöde. Bármilyen fennakadás az áthaladásban ezen a tengeri szűkületen azonnali következményekkel jár a globális energiapiacokra.”

Bezárta kapuit a Perzsa-öböl: Irán tengeri aknákkal teszi járhatatlanná az energiakereskedelem ütőerét – Trump brutális választ ígért

A stratégiai tengeri útvonalon normál esetben a világ energiaszállításának mintegy ötöde halad át. Irán azonban most elkezdett aknákat telepíteni a Hormuzi-szorosba, ami komoly akadályt jelenthet a hajózás újraindításában.

