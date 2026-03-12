Új boltóriás jelent meg Magyarország szomszédjában, ez Ázsia egyik legnagyobb lánca: riválist kap az Ikea és a Jysk – csak idő kérdése, hogy nálunk is megnyíljon?

Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

Belép a román piacra a Mr. DIY / Fotó: DIY.com

A háztartási és lakberendezési termékeket, fémárut, papírárut és írószert, elektromos cikkeket, játékokat, valamint sportszereket forgalmazó cég március 14-én Pitestiben nyitja meg első áruházát.

Ez a korábban megfogalmazott, a kelet-európai jelenlétet célul kitűző stratégiának a része – közölte a cégvezetés.

Az első Mr. DIY áruházat 2005-ben nyitották meg Kuala Lumpurban, jelenleg 5 ezernél több működik. A vállalat három kontinens 15 piacán van jelen. Az Európai Unióban Románia a harmadik tagállam, Spanyolország és Lengyelország után, ahol a cég piacra lép. A Mr. DIY európai terjeszkedésének közvetkező állomása Bulgária lesz.

A 2025-ös pénzügyi évben a vállalat 1,1 milliárd dolláros árbevételt ért el, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A 2026-os terjeszkedési stratégia 155 új áruház megnyitásával számol.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a dán milliárdos, Anders Holch Povlsen villámgyorsan terjeszkedő diszkontlánca, a Normal hamarosan Közép-Európában is megjelenhet. A román sajtó szerint a vállalat első üzletét Bukarestben nyithatja meg, míg a szlovák lapok arról írnak, hogy Pozsony lehet az első piac a térségben. A Normal az elmúlt években gyorsan terjeszkedett Nyugat-Európában, és most a közép-európai régió felé fordul.

A láncot Dániában alapították, első üzlete 2013-ban nyílt meg Silkeborg városában. Azóta a vállalat közel ezer boltból álló hálózatot épített ki több európai országban, köztük Dániában, Norvégiában, Svédországban, Hollandiában, Franciaországban, Finnországban, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban és Írországban. A Normal nem klasszikus élelmiszerdiszkont: főként kozmetikumokat, személyes ápolási termékeket, tisztítószereket és snackeket árul, üzleti modellje pedig az alacsony árakra és a gyors termékforgásra épül.

A román sajtó szerint a vállalat már létrehozott egy helyi jogi entitást Romániában, ami arra utal, hogy a piacra lépés előkészítése előrehaladott állapotban van. A cég ugyanakkor egyelőre nem kommentálta a terveket, és csak később ígért részletes tájékoztatást. Eközben szlovák források azt állítják, hogy Pozsony lehet az első közép-európai helyszín, ahol a Normal üzletet nyit, mégpedig az Eurovea bevásárlóközpontban.