Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF336,36 +0,24% GBP/HUF450,05 +0,23% CHF/HUF430,48 +0,26% PLN/HUF91,07 -0,16% RON/HUF76,27 +0,2% CZK/HUF15,92 +0,21% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF336,36 +0,24% GBP/HUF450,05 +0,23% CHF/HUF430,48 +0,26% PLN/HUF91,07 -0,16% RON/HUF76,27 +0,2% CZK/HUF15,92 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 907,33 +0,26% MTELEKOM2 065 0% MOL3 870 +2,95% OTP36 240 -0,97% RICHTER11 750 +0,43% OPUS509 -0,39% ANY7 200 -3,61% AUTOWALLIS154 -2,6% WABERERS4 790 -4,38% BUMIX9 468,66 -0,39% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 586,78 -0,39% BUX122 907,33 +0,26% MTELEKOM2 065 0% MOL3 870 +2,95% OTP36 240 -0,97% RICHTER11 750 +0,43% OPUS509 -0,39% ANY7 200 -3,61% AUTOWALLIS154 -2,6% WABERERS4 790 -4,38% BUMIX9 468,66 -0,39% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 586,78 -0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vállalat
Románia
maláj

Új boltóriás jelent meg Magyarország szomszédjában, ez Ázsia egyik legnagyobb lánca: riválist kap az Ikea és a Jysk – csak idő kérdése, hogy nálunk is megnyíljon?

Újabb nagy kiskereskedelmi lánc érkezik a régióba. A malajziai Mr. DIY megnyitja első boltját, és kiderült, honnan indulhat a kelet-európai terjeszkedés.
VG/MTI
2026.03.12, 07:55
Frissítve: 2026.03.12, 08:19

Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

DIY
Belép a román piacra  a Mr. DIY  / Fotó: DIY.com

A háztartási és lakberendezési termékeket, fémárut, papírárut és írószert, elektromos cikkeket, játékokat, valamint sportszereket forgalmazó cég március 14-én Pitestiben nyitja meg első áruházát. 

Ez a korábban megfogalmazott, a kelet-európai jelenlétet célul kitűző stratégiának a része – közölte a cégvezetés.

Az első Mr. DIY áruházat 2005-ben nyitották meg Kuala Lumpurban, jelenleg 5 ezernél több működik. A vállalat három kontinens 15 piacán van jelen. Az Európai Unióban Románia a harmadik tagállam, Spanyolország és Lengyelország után, ahol a cég piacra lép. A Mr. DIY európai terjeszkedésének közvetkező állomása Bulgária lesz.

A 2025-ös pénzügyi évben a vállalat 1,1 milliárd dolláros árbevételt ért el, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A 2026-os terjeszkedési stratégia 155 új áruház megnyitásával számol.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a dán milliárdos, Anders Holch Povlsen villámgyorsan terjeszkedő diszkontlánca, a Normal hamarosan Közép-Európában is megjelenhet. A román sajtó szerint a vállalat első üzletét Bukarestben nyithatja meg, míg a szlovák lapok arról írnak, hogy Pozsony lehet az első piac a térségben. A Normal az elmúlt években gyorsan terjeszkedett Nyugat-Európában, és most a közép-európai régió felé fordul.

A láncot Dániában alapították, első üzlete 2013-ban nyílt meg Silkeborg városában. Azóta a vállalat közel ezer boltból álló hálózatot épített ki több európai országban, köztük Dániában, Norvégiában, Svédországban, Hollandiában, Franciaországban, Finnországban, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban és Írországban. A Normal nem klasszikus élelmiszerdiszkont: főként kozmetikumokat, személyes ápolási termékeket, tisztítószereket és snackeket árul, üzleti modellje pedig az alacsony árakra és a gyors termékforgásra épül.

A román sajtó szerint a vállalat már létrehozott egy helyi jogi entitást Romániában, ami arra utal, hogy a piacra lépés előkészítése előrehaladott állapotban van. A cég ugyanakkor egyelőre nem kommentálta a terveket, és csak később ígért részletes tájékoztatást. Eközben szlovák források azt állítják, hogy Pozsony lehet az első közép-európai helyszín, ahol a Normal üzletet nyit, mégpedig az Eurovea bevásárlóközpontban.

A vállalat tulajdonosa, Anders Holch Povlsen Dánia leggazdagabb embere, akinek vagyonát mintegy 13,5 milliárd dollárra becsülik. A Bestseller ruházati cég tulajdonosaként, valamint az ASOS és a Zalando részvényeseként ismert üzletember a Normal diszkontlánccal is jelentős sikereket ért el. A vállalat további közép-európai terjeszkedése várható, és bár egyelőre nincs hivatalos jelzés a magyar piacra lépésről, a régiós jelenlét logikus lépés lehet a jövőben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu