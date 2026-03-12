Deviza
Magyarország is megérezheti a katari LNG hiányát – mutatjuk, mi történhet itthon az árakkal

Az MVM is kevesebb gázhoz juthat amiatt, hogy egyik szállítója, a Shell maga is kevesebb gázt kap a katari LNG-termelés és -export kényszerű leállása miatt. Bár nem tudni, hogy az MVM másik LNG-eladója, az Engie vásárol-e katari gázt, de az biztos, hogy a kínálat szűkülésével – más kereskedőkhöz hasonlóan – a francia társaság is megemelheti az árait.
VG
2026.03.12., 07:15

Magyarország is azon gázvásárlók közé tartozik, amelyeknek kevesebb földgáz juthat amiatt, hogy leállították Katar földgáz-cseppfolyósítóját és az ország LNG-exportját, miután a termelőüzem megsérült az iráni katonai konfliktus során. Emiatt 106,18 milliárd köbméternek megfelelő, évi 77 millió tonna LNG esik ki a világpiacról a Reuters híre szerint.

LNG
Magyarország is megsínyli a katari LNG kiesését / Fotó: Anadolu via AFP

A Shell és az Engie Magyarország két fő LNG-szállítója

Az eladó QatarEnergy múlt heti bejelentésére a társaság két nagy vevője, a TotalEnergies és a Shell vis maiort jelentett saját vevői felé. A Shell egyik vevője a magyarországi MVM. A hazai lakossági gázellátásért felelős – és egyben meghatározó versenypiaci szereplő – MVM 2025 szeptemberében kötött 10 éves gázkereskedelmi szerződést kötött a Shellel. A társaság a megállapodás értelmében 2026 januárjától juttat évi 200 millió köbméter földgázt Magyarországra a horvátországi Krk-szigeten lévő LNG-terminálon keresztül. A Shellen keresztül vásárolt gáz a magyarországi ellátás egyik legfontosabb diverzifikációs forrása.

A Világgazdaságnak nincs arról információja, hogy az MVM kapott-e hír a szállítás csökkenéséről a Shelltől. Tudni kell, hogy egy ilyen szerződésteljesítés nem folyamatos szállítást takar. A földgáz magyaroszági beérkezése függ

  • az LNG-terminálra rendelt LNG-tankerek befutásától,
  • az LNG gáz halmazállapotúvá alakításától
  • és a vezetékes továbbításának ütemezésétől,
  • mindezek pedig a szükséges infrastruktúra-kapacitások lekötésétől,

Kedvező esetben az MVM akár már az év első két hónapjában átvehetett egy érdemi tételt a Shelltől, de az is esélyes, hogy a szállítmányt, vagy annak egy részét a gáztárolók feltöltési időszakára rendelte, ennek még előtte vagyunk.

A megmaradó kínálat mindenképpen drágul

Fontos, hogy az LNG vevőjének, jelen esetben az MVM-nek elvben mindegy, sőt, nem is kell tudnia, hogy az eladója honnan szerzi be a neki eladott gázt. (Bár az Oroszország elleni szankciók miatt az uniós illetékesek szeretnének e téren tisztábban látni.) Vagyis, ha netán csökken a Shell által Magyarországra küldött LNG mennyisége, az nem feltétlenül azért lesz, mert az MVM gáza Katarból pont érkezne, hanem azért, mert a katari áru kiesése miatt a Shellnek lesz kisebb a teljes árualapja, amelyből szerződéses kötelezettségeit teljesítheti.

A hírügynökség által idézett elemzők évi 6,8 milliárd tonnára (gáz halmazállapotban 9,38 milliárd köbméterre) teszik a Shell katari LNG vásárlásait és 5,2 millió tonnára (7,17 milliárd köbméterre) a TotalEnergiesét. A két társaság (illetve még továbbiak) szállításainak csúszása a hírek szerint elsősorban a márciusi szállításokat érinti, de a fennakadás hatása elhúzódhat.

Az MVM tavaly októberben kötött egy 10 éves megállapodást a franciaországi Engie-vel is 400 millió köbméterről. Bár arról nincs nyilvános információ, hogy az Engie-nek lenne hosszú távú gázvásárlási megállapodása Katarral, a kínálat szűkülése miatt az Engie is emelheti az általa eladott LNG árát.  

Vásárol viszont a Shelltől a magyar tulajdonosi hátterű, svájci központú MET energiaipari csoport. Arról nincs hivatalos bejelentés – de ki sem zárható –, hogy Magyarország Katar másik nagy vevőjétől, a TotalEnergiestől közvelenül beszerezne LNG-t. 

Gázban nem lesz hiány, csak többet kell fizetni érte a piacon

A katari leállás miatt az európai gázárak jelentősen, volt, hogy több mint 50 százalékkal megugrottak, ez közvetve növeli a magyarországi beszerzési költségeket. Mindazonáltal a hazai ellátás biztosított a Gazprommal lévő hosszú távú gázvásárlási megállapodáson keresztül. Az évi 4,5 milliárd köbméter orosz gáz vezetéken érkezik, Szerbia felől lép be a hazai hálózatba.

 

 

