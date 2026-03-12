Deviza
Talán lassítani lehet az olajár emelkedését, de megállítani egyelőre biztos nem

A Nemzetközi Energiaügynökség a stratégiai tartalékok valaha volt legnagyobb felszabadításáról döntött, de ez is kevésnek bizonyult. Az olaj drágulását megállítani nem, csak lassítani lehet.
K. B. G.
2026.03.12, 08:45
Frissítve: 2026.03.12, 10:27

Csak ideiglenes nyugalmat hozott a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) csütörtöki döntése a stratégiai tartalékok soha nem látott mértékű felszabadításáról, miután több tankert is találat ért az iraki partok közelében. Csütörtök reggel a Brent olajfajta hordónkénti ára átlépte a 100 dolláros szintet mielőtt némileg enyhült volna. Az olajár azonban így is több mint 5 százalékos emelkedést jelzett szerdához képest, míg az iráni háború kezdete óta már harmadával drágult a nyersanyag ára. 

Luojiashan tanker sits anchored in Muscat, in Muscat olaj
Ha az olaj nem jut át a Hormuzi-szoroson, annak katasztrofális következményei lehetnek / Fotó: Benoit Tessier / Reuters

A tankerek elleni támadás új fejlemény a közel-keleti válságban, és egyelőre azt sem lehet tudni, hogy mikortól nyílhat meg újra a Hormuzi-szoros a forgalom előtt. A világ energiapiacának legfontosabb ütőerén keresztül halad a globális olaj- és LNG-kínálat ötöde, és újabban olyan kételyek is felmerültek, hogy esetleg Irán elaknásította az átjárót. Ráadásul a Perzsa-öböl partján fekvő országok már most is napi több millió hordóval voltak kénytelenek csökkenteni olajtermelésüket, aminek helyreállítása akár hónapokat is igénybe vehet.

Kevés lehet a 400 millió hordónyi olaj felszabadítása is

Az IEA döntése, hogy két hónap alatt 400 millió hordónyi olajat szabadít fel a stratégiai tartalékokból ezért az árak emelkedését nem tudja megállítani, csak lassítani. A térség legnagyobb vásárlói pedig már drasztikus lépésekkel igyekeznek spórolni az olajfelhasználáson, ám a kieső termelés mértéke annyira hatalmas, hogy ezek a lépések sem lesznek elegendők. A közelgő globális energiaválság kezelését tovább nehezíti, hogy a legtöbb tartalékkapacitás is a Hormuzi-szoros lezárt oldalán található. Szerdán Irán pedig azzal fenyegetőzött, hogy 

a világnak fel kell készülnie a 200 dolláros olajárra.

A forgalom újraindítása érdekében felmerült, hogy katonai kísérettel biztosítanák a tankereket a Hormuzi-szorosban, ám ennek megszervezése heteket vehet igénybe Emmanuel Macron francia elnök csütörtöki szavai szerint, ráadásul ha a szorost tényleg elaknásították, úgy a tankerek indulása előtt az aknamentesítést is el kell végezni.

