Ezek a modellek uralják a magyar használtautó-piacot – a Tesla már a középkategóriát is letarolta

A Használtautó.hu friss adatai szerint az olcsóbb kategóriában az Astra, a Swift és a Focus vezet, de ötmillió forint fölött már a Tesla Model 3 a legkeresettebb. A prémiumszegmenst továbbra is a BMW és a Mercedes uralja, de az elektromos autók ott is egyre népszerűbbek.
VG
2025.11.12, 09:04
Frissítve: 2025.11.12, 09:14

Izgalmas részleteket mutatnak a Használtautó.hu január és október közötti adatai a magyar használtautó-piac árkategóriáiról. Az egymillió forint alatti kínálatot az Opel Astra, a Suzuki Swift és a Ford Focus uralja, a középkategóriában viszont a Golf-Astra-Focus trió a legkeresettebb. Az 5–10 milliós ársávban a Tesla Model 3 toronymagasan vezet, míg 10 millió forint felett a BMW és a Mercedes modellek tarolnak, de itt is találunk Tesla autókat a legkeresettebbek között.

Ezek a modellek uralják a magyar használtautó-piacot – a Tesla már a középkategóriát is letarolta / Fotó: Kittyfly

Az egymillió forint alatti kínálatot egyértelműen a praktikus, fenntartható típusok uralják. A toplista élén az Opel Astra (78 600 érdeklődés) áll, amit a Suzuki Swift (74 800) és a Ford Focus (47 200) követ. Ezeket a modelleket az alacsony fenntartási költség, a könnyű alkatrészellátás és a tartós technika tartja a népszerűségi lista élén a legolcsóbb szegmensben.

Az autók átlagára ebben a kategóriában 400–600 ezer forint között alakul, miközben az átlagos életkor meghaladja a 20 évet, és a futásteljesítmény jellemzően 200–270 ezer kilométer körül mozog.

A hazai középkategória a legnagyobb forgalmú ársáv, ahol a Volkswagen Golf (60 253 érdeklődés), az Opel Astra (55 415) és a Ford Focus (54 758) vezetik a mezőnyt.

Ezeket követi a Skoda Octavia, a BMW 3-as sorozat és az Audi A4, vagyis a szegmensben a praktikum és a presztízs már kéz a kézben jár.
Ebben az ársávban az autók átlagára 2,5-3 millió forint, az átlagéletkor 12-15 év, a futásteljesítmény pedig jellemzően 180–240 ezer kilométer között alakul. A Golf és az Astra a tartós népszerűség szimbólumai, miközben a fiatalabb vásárlók körében az olcsóbb kompakt BMW-k és Audik is népszerűek.

A közép-felső kategóriában egyértelmű fordulat látszik: a Tesla Model 3 messze a legnépszerűbb modell 24 ezer érdeklődéssel, toronymagasan megelőzve a hagyományos márkákat. A Skoda Octavia, Suzuki Vitara és Toyota Corolla is erősek ebben a szegmensben, de 

a Tesla előretörése jól mutatja, hogy a villanyautók iránti kereslet a használtpiacon is töretlen.

Az autók átlagára 6-8 millió forint, az átlagéletkor 4-6 év, az elektromos modellek pedig a legfiatalabbak és legkevesebbet futottak, jellemzően 60–130 ezer kilométer közötti futásteljesítménnyel. A SUV-okat a  Toyota C-HR és a BMW X-sorozat képviseli az árkategóriában.

„Az egymillió forint alatti szegmensben továbbra is a praktikus és könnyen fenntartható modellek vezetik a rangsort. A középkategóriában a Tesla Model 3 felfutása egyértelmű jelzés arra, hogy az elektromos autók iránti igény folyamatosan erősödik a másodpiacon is. A prémiumszegmensben viszont továbbra is a német márkák dominálnak, ami arra utal, hogy a magasabb árkategóriában a vásárlók hosszú távú értéktartást és presztízst keresnek” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

A prémiumszegmensben a német luxusmárkák dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen. 

A BMW X-sorozat vezeti a listát (27 ezer érdeklődés), mögötte a Mercedes-Benz GLE-osztály és a Tesla Model Y következik. A toplista első tíz helyéből hatot a BMW és a Mercedes modelljei foglalnak el, de két Tesla is bekerült, ami jelzi, hogy az elektromos autók már a luxuskategóriában is versenyképes alternatívává váltak. 

A prémiummodellek átlagára 14-22 millió forint, átlagéletkoruk 3-5 év, és jellemzően 60-100 ezer kilométert futottak. A vásárlók itt nem csupán presztízst, hanem értékállóságot és fejlett technológiát keresnek.

Nagy változás előtt a Tesla Kínában, ha ez beválik, robbanthat Musk

Elon Musk arra számít, hogy Kína hamarosan teljes körű engedélyt ad a vállalat fejlett vezetéstámogató rendszerének használatára, amit önvezető technológia néven is ismernek – tudta meg a Bloomberg. „Részleges engedélyünk már van Kínában, és reményeim szerint februárra vagy márciusra megkapjuk a teljes jóváhagyást is” – mondta Musk a Tesla éves részvényesi közgyűlésén, ahol egymilliárd dollár értékű kompenzációs csomagot szavaztak meg neki egyhangúlag.

A Tesla régóta próbálja elérni, hogy a kínai hatóságok engedélyezzék a szoftvert, amely – a nevével ellentétben – továbbra is folyamatos emberi felügyeletet és gyakori beavatkozást igényel.

