Izgalmas részleteket mutatnak a Használtautó.hu január és október közötti adatai a magyar használtautó-piac árkategóriáiról. Az egymillió forint alatti kínálatot az Opel Astra, a Suzuki Swift és a Ford Focus uralja, a középkategóriában viszont a Golf-Astra-Focus trió a legkeresettebb. Az 5–10 milliós ársávban a Tesla Model 3 toronymagasan vezet, míg 10 millió forint felett a BMW és a Mercedes modellek tarolnak, de itt is találunk Tesla autókat a legkeresettebbek között.

Ezek a modellek uralják a magyar használtautó-piacot – a Tesla már a középkategóriát is letarolta / Fotó: Kittyfly

Az egymillió forint alatti kínálatot egyértelműen a praktikus, fenntartható típusok uralják. A toplista élén az Opel Astra (78 600 érdeklődés) áll, amit a Suzuki Swift (74 800) és a Ford Focus (47 200) követ. Ezeket a modelleket az alacsony fenntartási költség, a könnyű alkatrészellátás és a tartós technika tartja a népszerűségi lista élén a legolcsóbb szegmensben.

Az autók átlagára ebben a kategóriában 400–600 ezer forint között alakul, miközben az átlagos életkor meghaladja a 20 évet, és a futásteljesítmény jellemzően 200–270 ezer kilométer körül mozog.

A hazai középkategória a legnagyobb forgalmú ársáv, ahol a Volkswagen Golf (60 253 érdeklődés), az Opel Astra (55 415) és a Ford Focus (54 758) vezetik a mezőnyt.

Ezeket követi a Skoda Octavia, a BMW 3-as sorozat és az Audi A4, vagyis a szegmensben a praktikum és a presztízs már kéz a kézben jár.

Ebben az ársávban az autók átlagára 2,5-3 millió forint, az átlagéletkor 12-15 év, a futásteljesítmény pedig jellemzően 180–240 ezer kilométer között alakul. A Golf és az Astra a tartós népszerűség szimbólumai, miközben a fiatalabb vásárlók körében az olcsóbb kompakt BMW-k és Audik is népszerűek.

A közép-felső kategóriában egyértelmű fordulat látszik: a Tesla Model 3 messze a legnépszerűbb modell 24 ezer érdeklődéssel, toronymagasan megelőzve a hagyományos márkákat. A Skoda Octavia, Suzuki Vitara és Toyota Corolla is erősek ebben a szegmensben, de

a Tesla előretörése jól mutatja, hogy a villanyautók iránti kereslet a használtpiacon is töretlen.

Az autók átlagára 6-8 millió forint, az átlagéletkor 4-6 év, az elektromos modellek pedig a legfiatalabbak és legkevesebbet futottak, jellemzően 60–130 ezer kilométer közötti futásteljesítménnyel. A SUV-okat a Toyota C-HR és a BMW X-sorozat képviseli az árkategóriában.