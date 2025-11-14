Deviza
Karbantartások a hazai banknál: a boltokban sem fogunk tudni fizetni

Komoly kellemetlenségekre számíthatnak az egyik legnagyobb pénzintézet ügyfelei, ha szokatlan órákban akarnak fizetni a következő hetekben. A CIB Bank informatikai rendszereinek tervezett fejlesztése miatt több, előre ütemezett szolgáltatáskiesésre kell számítaniuk az ügyfeleknek a következő hetekben. A főként éjszakai órákat érintő karbantartások idején időszakosan szünetelnek a bank digitális csatornái, az online tranzakciók jóváhagyása, de még a POS-terminálokon keresztüli fizetések is.
Schweickhardt Gyula
2025.11.14, 14:02

A pénzintézet a tájékoztatása szerint az operatív stabilitás és a szolgáltatások színvonalának növelése érdekében hajt végre előre ütemezett fejlesztéseket informatikai rendszerein. A karbantartások a következő hetekben több időpontban is érintik a banki működést, időszakos fennakadásokat okozva a digitális csatornák, a POS-terminálokon végzett fizetések, valamint a telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségében is – írta meg az Origo. 

Időszakosan a terminálok sem fognak működni a karbantartás miatt. A kép illusztráció. /Fotó: Németh András Péter
Időszakosan a terminálok sem fognak működni a karbantartás miatt. A kép illusztráció / Fotó: Németh András Péter

Amikor a boltban sem fogunk tudni fizetni a karbantartás miatt

A legtöbb embert talán legérzékenyebben érintő leállás november 18-án (kedd) 23:50 és november 19-én (szerda) 00:50 között várható. Ebben az egyórás időszakban teljes szolgáltatáskiesés lesz a CIB által üzemeltetett POS-terminálokon, vagyis a boltokban és éttermekben elhelyezett kártyaleolvasókon nem lehet majd fizetni. 

Amikor a netbank és a mobilapp is leáll

Több éjszakán át szünetelnek majd a bank digitális szolgáltatásai. Az alábbi időpontokban nem lesz elérhető a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker és a CIB Business Online sem. Emiatt az online, internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyása a mobilalkalmazáson keresztül sem fog működni:
november 13. (csütörtök) 22:00 – november 14. (péntek) 02:00,
november 26. (szerda) 22:00 – november 27. (csütörtök) 02:00,
december 4. (csütörtök) 22:00 – december 5. (péntek) 05:00,
december 9. (kedd) 22:00 – december 10. (szerda) 05:00,
december 11. (csütörtök) 22:00 – december 12. (péntek) 05:00,
december 18. (csütörtök) 22:00 – december 19. (péntek) 02:00.
Ezekben az időszakokban a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat is csak korlátozottan működik, de a bankkártya letiltására folyamatosan lesz lehetőség. Ezenfelül december 9-én 22:00 és december 10-én 05:00 között a webshopok számára biztosított online fizetési rendszer, az eCommerce szolgáltatás sem lesz elérhető.

Arról, hogy milyen akciós feltételeket kínálnak a hazai bankok az Otthon Start programmal kapcsolatban, itt írtunk korábban.

