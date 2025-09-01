Otthon Start: ahogy elindult a program, sorra jelentik be a bankok akciós feltételeiket

Nem kellett sokat várni arra, hogy meginduljon a bankok rohama az ügyfelekért. Először a Gránit-, és a CIB Bank jelentett be akciós feltételeket.

A Gránit banknál kedvező, 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel. A bank közlése szerint az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges.

Akciós feltételekkel adják az Otthon Start Programot / Fotó: Kallus György

A hiteligényléshez kapcsolódó egyes díjakat elengedi a bank és 10 százalékos díjkedvezménnyel lehet lakásbiztosítást kötni a finanszírozott lakáshoz,

amennyiben a biztosítás díját a banki mobilapplikáció menüjében az extra funkciókon belül található lakásbiztosítás gombra nyomva kalkulálják.

A lakásbiztosítási ajánlatot a Gránit Bank partnere a Gránit Biztosító adja.

„Az adatok azt mutatják, hogy az érdeklődés rendkívül nagy, az elmúlt néhány napban többszörösére nőtt a Gránit Guruhoz intézett kérdések száma, amelyek túlnyomórészt az Otthon Start igénybevételének feltételeiről szóltak. Fokozott érdeklődés övezte a Gránit Bank Hitelmix kalkulátorát is, a nap elején már sokan számolgatták a várható törlesztő részletet és már több konkrét igénylést is jeleztek” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

A CIB is lépett

A CIB Banknál 3 százalék alatti kamaton érhető el az új támogatott hitel, vagyis az Otthon Start program, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják – közölte a Bankmonitor a bank tájékoztatója alapján.

A hirdetmény szerint a kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5–25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, 2,95 százalék, a THM értéke a hirdetmény alapján az egy összegben folyósított kölcsönök esetében 3,04 százalék. Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.

A pénzintézet tehát a jogszabályi határ, évi 3 százalékos kamatszintnél kedvezőbb feltételek mellett nyújtja a kérdéses hitelt. Ez azt jelenti, hogy 50 millió Ft kölcsönre 25 éves futamidő mellett a CIB Bank kalkulátora alapján havi 236 871 Ft törlesztőrészletet jelent. Ez

durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a normál 3 százalékos kamatszinthez képest.

Jóváírás az Otthon Start program igénylőinek

A havi 300 forint nem olyan jelentős pénzügyi előny, ugyanakkor kapcsolódik még más kedvezmény is a kérdéses kölcsönhöz. A pénzintézet ugyanis 200 ezer Ft jóváírást kínál az igénylőknek abban az esetben, ha a támogatott hitel kérelmét 2025. 09. 01 és 2025. 10. 31 között hiánytalanul benyújtják és a kölcsön folyósítására az év végéig sor kerül. (Szakaszos folyósítású kölcsön esetén az első részlet folyósításának kell eddig megtörténnie. Ilyenek jellemzően az építési hitelek.)

A bank elengedi az ügyfélminősítés díját,

emellett átvállalja az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés (jelzálogjog-bejegyzés), valamint a Takarnet lekérdezés díját is. (Ez utóbbi a hitel befogadásához, folyósításához szükséges tulajdoni lap, térképmásolat lekérdezését takarja.)