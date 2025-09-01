Otthon Start: ahogy elindult a program, sorra jelentik be a bankok akciós feltételeiket

Nem kellett sokat várni arra, hogy meginduljon a bankok rohama az ügyfelekért. Először a Gránit-, és a CIB Bank jelentett be akciós feltételeket.
A Gránit banknál kedvező, 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel. A bank közlése szerint az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges.
A hiteligényléshez kapcsolódó egyes díjakat elengedi a bank és 10 százalékos díjkedvezménnyel lehet lakásbiztosítást kötni a finanszírozott lakáshoz,
amennyiben a biztosítás díját a banki mobilapplikáció menüjében az extra funkciókon belül található lakásbiztosítás gombra nyomva kalkulálják.
A lakásbiztosítási ajánlatot a Gránit Bank partnere a Gránit Biztosító adja.
„Az adatok azt mutatják, hogy az érdeklődés rendkívül nagy, az elmúlt néhány napban többszörösére nőtt a Gránit Guruhoz intézett kérdések száma, amelyek túlnyomórészt az Otthon Start igénybevételének feltételeiről szóltak. Fokozott érdeklődés övezte a Gránit Bank Hitelmix kalkulátorát is, a nap elején már sokan számolgatták a várható törlesztő részletet és már több konkrét igénylést is jeleztek” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.
A CIB Banknál 3 százalék alatti kamaton érhető el az új támogatott hitel, vagyis az Otthon Start program, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják – közölte a Bankmonitor a bank tájékoztatója alapján.
A hirdetmény szerint a kölcsönösszeg 1 és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5–25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, 2,95 százalék, a THM értéke a hirdetmény alapján az egy összegben folyósított kölcsönök esetében 3,04 százalék. Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer Ft lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.
A pénzintézet tehát a jogszabályi határ, évi 3 százalékos kamatszintnél kedvezőbb feltételek mellett nyújtja a kérdéses hitelt. Ez azt jelenti, hogy 50 millió Ft kölcsönre 25 éves futamidő mellett a CIB Bank kalkulátora alapján havi 236 871 Ft törlesztőrészletet jelent. Ez
durván 300 forint megtakarítást jelent havonta a normál 3 százalékos kamatszinthez képest.
A havi 300 forint nem olyan jelentős pénzügyi előny, ugyanakkor kapcsolódik még más kedvezmény is a kérdéses kölcsönhöz. A pénzintézet ugyanis 200 ezer Ft jóváírást kínál az igénylőknek abban az esetben, ha a támogatott hitel kérelmét 2025. 09. 01 és 2025. 10. 31 között hiánytalanul benyújtják és a kölcsön folyósítására az év végéig sor kerül. (Szakaszos folyósítású kölcsön esetén az első részlet folyósításának kell eddig megtörténnie. Ilyenek jellemzően az építési hitelek.)
A bank elengedi az ügyfélminősítés díját,
emellett átvállalja az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés (jelzálogjog-bejegyzés), valamint a Takarnet lekérdezés díját is. (Ez utóbbi a hitel befogadásához, folyósításához szükséges tulajdoni lap, térképmásolat lekérdezését takarja.)
A bank a jóváírást, illetve ezen elengedett, átvállalt díjakat utólag beszedi, amennyiben a kölcsön felvételét követő 3 éven belül teljes egészében előtörleszti a hitelt az igénylő.
A pénzintézet a 2025. 12. 31-ig hiánytalanul benyújtott kérelmek esetében a CIB ECO és CIB ECO Plusz bankszámla számlavezetési díját 0 Ft-ban rögzíti a kölcsön fennállásának idejére. Ráadásul
az év végéig befogadott hitelek esetében a részbeni, teljes előtörlesztés díja is maximálva lenne 150 ezer Ft-ban
– a díj alapesetben az előtörlesztett összeg 1 százaléka lenne. Vagyis 30 millió Ft előtörlesztése esetén az előtörlesztési díj 150 ezer Ft lenne 300 ezer Ft helyett.
Azok is jól járnak, akik piaci hitelt is igényelnek az Otthon Start kölcsön mellé. A „kamatkedvezmény DUO” akció keretében egy 10 évig fix kamatozású piaci kölcsön kamata 5,85 százalék lenne.
Ennek feltételei az alábbiak:
Budapest is csatlakozik az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszerhez. Elterjedt, hogy az E-ING szolgáltatásra történő átállás miatt az Otthon Start program indulása veszélybe került. Tisztázzuk a helyzetet: felkészül az ingatlan-nyilvántartás a várható rohamra.
Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken közzétette, hogy 2025. szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely a papíralapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.
Az új rendszerre történő átállás miatt – 19 vármegye már sikeresen csatlakozott a korszerű E-ING informatikai rendszer ingatlan-nyilvántartási adatbázisához – egy rövid időszakban, 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.).
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.