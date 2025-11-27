Most akkor tényleg megadóztatják a kutya- és macskatartást Magyarországon? Megvan a pontos terv – mindenki kiszámolhatja, mennyit fizethet

Az elmúlt napokban nagy visszhangot kapott a Tisza Pártnak tulajdonított klasszikus baloldali megszorítócsomag. Miután a teljes, több száz oldalas dokumentumhoz a Világgazdaság is hozzájutott, számos cikkben dolgoztuk fel részletesen az abban szereplő javaslatokat. Az egyik legmeglepőbb a kutyaadó és macskaadó ötlete, amely ugyancsak végigsöpört a magyar nyilvánosságban.

Lapunk most a teljes, összesen tizenegy fejezeten keresztül taglalt elképzelést megismerte, így be tudja mutatni, mi szerepel benne pontosan. Fontos jelezi, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter tagadja, hogy közük lenne a kiszivárgott anyaghoz, illetve pereket helyezett kilátásba azok felé, akik beszámolnak az abban foglaltakról.

Ugyanakkor lapunk a dokumentumot hitelesnek fogadja el, például azért is, mert a szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepciókban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések. Ilyen koncentráltan azonban Magyar Péter pártjának törekvései eddig nem voltak ismertek a magyar közvélemény előtt.

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a párt számos vezetője, köztük az elnöke is tett már korábban is arra egészen konkrét utalásokat, hogy a háttérben zajlik a merőben új alapokra helyezett programjuk kidolgozása. Ennek a nyilvánosságra került terv abszolút megfelel.

Kutyaadó, macskaadó: most mindenki kiszámolhatja, mennyit fizethet

Magyarországon becslések szerint 2 millió kutya és 2,5 millió macska él, ami az jelenti, hogy a háztartások közel fele tart legalább egy állatot. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a nagyjából 9,7 millió lakosból 5-6 millió él olyan környezetben, ahol minimum egy kedvtelésből tartott állat van.

A javaslat azzal indul, hogy az országos eb- és macskaadó bevezetése nem csupán új bevételi forráshoz juttatná az államháztartást, hanem egy komplex szabályozási és finanszírozási rendszert is kialakítana.

Az adó alanya az ált tulajdonosa lenne, a mértéke pedig évi 18 ezer forint állatonként.

Az egész rendszer kulcseleme a mikrochip-alapú nyilvántartás amelyet a NÉBIH kezel. Ehhez

az állatorvosok,

a tenyésztők,

a menhelyek

és a szakmai szervezetek

valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség mellett kapcsolódnak. A Tisza Pártnak azért is tetszhetett meg a kutyaadó és a macskaadó, mert az állattartás mögött jelentős gazdasági tevékenység húzódik. Az állateledel-piac értéke meghaladja az évi 500 milliárd forintot, az állatorvosi szolgáltatásoké az évi 100 milliárdot, illetve a kisállat-felszerelések eladásai is dinamikusan növekednek.