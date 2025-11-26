Ők állhatnak a baloldali megszorítócsomag hátterében

Elképesztő baloldali megszorítócsomag szivárgott ki a napokban a Tisza Párt környezetéből, melyen szerepelnek ugyan szignók is, ám ebből nem derül ki egyértelműen, hogy kik állhatnak a súlyos elvonásokkal, a lakosság és a vállalkozások terheinek növelésével számoló tervek hátterében.

Nem olvasható ki, hogy kik írták alá a baloldali megszorítócsomagot / Fotó: Kallus György

A Magyar Nemzet azonban kísérletet tett arra, hogy azonosítsa a baloldali megszorítócsomag mögött álló személyeket, a Tisza gazdaságpolitikai hátországában kutakodva. A Magyar Péter által letagadni kívánt program készítői ugyanis azok lehetnek, akik a nyilvánosságban is hasonló lépéseket szorgalmaznak. Nézzük hát, kik lehetnek ők.

A baloldali megszorítócsomagot ők írhatták

Legkönnyebb dolguk Dálnoki Áron megtalálásával volt, hiszen azt az Index is megírta, hogy a több száz oldalas baloldali megszorítócsomag az ő felelősségébe tartozik és ő a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője. Ő volt az is, akivel Tarr Zoltán egy etyeki fórumon a többkulcsos adó kívánatosságáról értekezett.

A kiszivárgott program pedig ugyancsak többkulcsos adó bevezetését szorgalmazza.

A baloldali megszorítócsomag elkészítésében szerepet kaphatott Petschnig Mária Zita közgazdász is, aki rendszeresen ad elő tiszás rendezvényeken, férje pedig nem más, mint Kéri László, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött. Egy tavalyi decemberi interjújában pedig arról beszélt, hogy Magyar Péter egyik emberének az a feladata, hogy kapcsolatot alakítson ki kutatóintézetekkel, például azzal az egyébként baloldali Pénzügykutató Zrt.-vel, amelynél a közgazdásznő is dolgozik.

Bár korábban arra is utalt, hogy ők írnak olyan programokat, amelyeket a kormányzat is felhasználhatna, később egy idén szeptemberi lakossági fórumon azt bizonygatta, hogy nem szakértője, és nem programírója a Tiszának. Petschnig egy szolnoki előadásában arról is beszélt, hogy nem normális dolog az anyák szja-mentességének kibővítése, de korábban az egykulcsos szja bevezetését is bírálta. A baloldali megszorítócsomagban mind a többkulcsos adó, mind a családi adókedvezmények megvágása is szerepel.