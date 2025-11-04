Lázár János nem csak ígérgetett, beadta a „Lex Strabagot" – vasszigor jön, a folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgálnák

Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi ígéretének megfelelően benyújtotta a közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló javaslatát, amelynek célja, hogy „állami építési beruházások esetében azon gazdasági társaságok és kapcsolt vállalkozásaik, amelyek ezen beruházások tekintetében a közbeszerzési szerződéseket súlyosan megszegik, a jótállási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, azok ne lehessenek fővállalkozók, alvállalkozók, erőforrást biztosító szervezetek”.

Lex Strabag – az osztrák cég miatt szigorítanák a magyar közbeszerzések szabályrendszerét / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Lázár János szerint törvénymódosítása kiegészítené a kizáró okokat azon gazdasági társaságokkal, amelyek állami építési beruházásoknál súlyos szerződésszegést követtek el.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki (idézi a 24.hu)

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki) »r) maga vagy kapcsolt vállalkozása az elmúlt öt évben uniós értékhatárt elérő állami építési beruházás esetén a korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, különösen ha a jótállás vagy kellékszavatossági jog teljesítése vonatkozásában a szerződésben vagy a felek megállapodásában foglalt határidő eredménytelenül eltelt.

A módosítást a hatályba lépésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kellene.

A törvény erejével

„Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!” – írta Lázár János hétfőn a Facebookon. „Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását. Azokat a cégeket, amelyek

a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul,

vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket,

hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból.

A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – közölte tegnap még a benyújtás előtt.

Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett, hogy a Strabag több mint 50 milliárd forintért egy nagyobb útszakasz részeként tervezett és épített egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.