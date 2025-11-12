Óriásit küzdöttek és hatalmasat vállalnak — Orbán Viktor minden vállalását teljesíti: a Washingtonban elhangzottak gyökeresen változtatnak meg mindent

„Szerda, kormányülés. Az amerikai döntések végrehajtása, feladatok kiosztása” – ismertette napi tervét a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. Magyarország miniszterelnöke a bejegyzésében hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most. Mint írta, ez megmutatkozik a gazdaság, a beruházások, a nukleáris védelem és az űripar területén is – számolt be a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása. / Fotó: Saul Loeb

A magyar nyugdíjasok számíthatnak a kormány segítségére

Felhívta a figyelmet arra is, az időseknek mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés , ez átlagosan 51 ezer forint.

A nyugdíjak értékét mindig megőrizzük. S amint lehet, növeljük. Megállapodtunk. Még 2010-ben. Minden vállalásunkat teljesítjük

– szögezte le. Mint írta, ezzel szemben a Tisza a 13. havi nyugdíjat is elvenné, a kormány viszont már a 14. havi bevezetéséről is tárgyal . „Megcsináljuk, fokozatosan és biztosan. Mert a nyugdíj nem egy szám. A szüleink és nagyszüleink vannak mögötte” – hangsúlyozta, majd hozzátette: mivel a kamatstop az év végén lejár, a kormány meghosszabbítja, ugyanis közel háromszázezer családot érint.

Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk

– írta.

Míg a britek kilábalnak, Magyarország stratégiai gócpont lett

Magyarország sikeres tárgyalásokat zárt az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, a brit miniszterelnök, Keir Stramer viszont az Európai Bizottság elnökének szoknyája mögé bújva fejlesztené saját fegyverkezési kvótáját európai uniós pénzből.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke először elhalasztotta találkozóját Brazíliában Keir Stramer brit miniszterelnökkel. A politikusok állítólag azt szerették volna megbeszélni, hogy London milyen módon vesz részt az Európai Unió védelmi programjaiban.

A brit vezető azért kérte a találkozót, hogy panaszt tegyen az EU azon követelése miatt, hogy az Egyesült Királyság fizessen be 6,5 milliárd eurót

– közölte a Financial Times.

Az Európai Bizottság védelmi javaslata nem győzi meg Londont az EuNews hírei szerint: a Downing Street eltúlzottnak tartja a brit vállalatok SAFE-programban való részvételére vonatkozó 6,75 milliárd eurós kvótát. A többi tagállammal folytatott tárgyalások azonban továbbra is folynak. A brit sajtó szerint a kormányuk határozottan reagált annak érdekében, hogy ők is hozzáférést kapjanak a SAFE-mechanizmushoz, amelynek célja a 27 tagállam újrafegyverkezésének támogatása.