Elmarad az olajkorszak vége egy friss jóslat szerint: a Trump-kormány hátraarca a kereslet további bővülését hozza

Meghajolt az amerikai nyomás előtt a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), és ismét bevezette a jelenlegi politikán alapuló forgatókönyvet, ami az olajfogyasztás további növekedésével számol egészen az évszázad közepéig. Az 1973-as olajsokk árnyékában létrehozott, a termelőket tömörítő OPEC-kel szemben a legnagyobb fogyasztókat tömörítő szervezet álláspontjának változásában szerepet játszhatott az amerikai politika alakulása is.

Fotó: Zhengzaishuru / Shutterstock

Az évszázad közepéig nőhet az olajkereslet

A Donald Trump vezette amerikai kormány mindent megtesz a megújuló energiaforrások felhasználása ellen és az olajkorszak meghosszabbítása érdekében, így nem meglepő, hogy a jelenlegi politikán alapuló forgatókönyv az olajkereslet további, napi 13 millió hordós növekedésével számol az évszázad közepére a Brazíliában megrendezendő COP30 klímacsúcs kezdetén közzétett friss előrejelzésében.

A szervezet egy másik forgatókönyvet is elkészített, amely a bejelentett politikai célokon alapul, ám ez sem számol az olajkereslet gyors tetőzésével, hanem csak 2030 körülre várja ennek eljövetelét, szemben az IEA korábbi jóslatával, ami az évtized vége előtt számolt ezzel.

A jelenlegi politikán alapuló forgatókönyv ötéves szünet után támadt fel, párhuzamosan a nettó zéró kibocsátáshoz vezető forgatókönyv megszüntetésével.

Az IEA szeptemberben már jelezte, hogy további dollármilliárdos olaj- és gázipari beruházásokra van szükség, miután a korábbi előrejelzése, amely szerint ez ellentétes a klímacélokkal, heves kritikákat váltott ki az olajtermelők és az amerikai republikánusok részéről.

Pedig nincs ellentmondás a két becslés között, hiszen a mostani két forgatókönyv, amelyek további jelentős olajipari beruhátzásokkal számolnak, valóban nem egyeztethető össze a klímacélokkal, az mind a két esetben a másfél fokosnál jóval nagyobb, 2,5 és közel 3 fokos felmelegedéssel számol.

Nagy kérdés, mennyire terjednek el az elektromos autók

A két forgatókönyv közötti legnagyobb különbség az elektromos járművek terjedésének és a megújulók telepítésének az üteme, ami kormányzati politikáktól függ – mondta Fatih Birol, a szervezet főigazgatója a Bloombergnek. Érdemes megjegyezni, hogy a Trump-adminisztráció nemcsak a villanyautó-támogatásokat szüntette meg, de a benzines autók üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos szabályokat is fellazította.