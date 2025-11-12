Elmarad az olajkorszak vége egy friss jóslat szerint: a Trump-kormány hátraarca a kereslet további bővülését hozza
Meghajolt az amerikai nyomás előtt a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), és ismét bevezette a jelenlegi politikán alapuló forgatókönyvet, ami az olajfogyasztás további növekedésével számol egészen az évszázad közepéig. Az 1973-as olajsokk árnyékában létrehozott, a termelőket tömörítő OPEC-kel szemben a legnagyobb fogyasztókat tömörítő szervezet álláspontjának változásában szerepet játszhatott az amerikai politika alakulása is.
Az évszázad közepéig nőhet az olajkereslet
A Donald Trump vezette amerikai kormány mindent megtesz a megújuló energiaforrások felhasználása ellen és az olajkorszak meghosszabbítása érdekében, így nem meglepő, hogy a jelenlegi politikán alapuló forgatókönyv az olajkereslet további, napi 13 millió hordós növekedésével számol az évszázad közepére a Brazíliában megrendezendő COP30 klímacsúcs kezdetén közzétett friss előrejelzésében.
A szervezet egy másik forgatókönyvet is elkészített, amely a bejelentett politikai célokon alapul, ám ez sem számol az olajkereslet gyors tetőzésével, hanem csak 2030 körülre várja ennek eljövetelét, szemben az IEA korábbi jóslatával, ami az évtized vége előtt számolt ezzel.
A jelenlegi politikán alapuló forgatókönyv ötéves szünet után támadt fel, párhuzamosan a nettó zéró kibocsátáshoz vezető forgatókönyv megszüntetésével.
Az IEA szeptemberben már jelezte, hogy további dollármilliárdos olaj- és gázipari beruházásokra van szükség, miután a korábbi előrejelzése, amely szerint ez ellentétes a klímacélokkal, heves kritikákat váltott ki az olajtermelők és az amerikai republikánusok részéről.
Pedig nincs ellentmondás a két becslés között, hiszen a mostani két forgatókönyv, amelyek további jelentős olajipari beruhátzásokkal számolnak, valóban nem egyeztethető össze a klímacélokkal, az mind a két esetben a másfél fokosnál jóval nagyobb, 2,5 és közel 3 fokos felmelegedéssel számol.
Nagy kérdés, mennyire terjednek el az elektromos autók
A két forgatókönyv közötti legnagyobb különbség az elektromos járművek terjedésének és a megújulók telepítésének az üteme, ami kormányzati politikáktól függ – mondta Fatih Birol, a szervezet főigazgatója a Bloombergnek. Érdemes megjegyezni, hogy a Trump-adminisztráció nemcsak a villanyautó-támogatásokat szüntette meg, de a benzines autók üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos szabályokat is fellazította.
A jelenlegi politikák változatlanságával számoló forgatókönyv szerint
a globális olajkereslet a jelenlegi, mintegy napi 100 millió hordó olajról 113 millióra nő az évszázad közepére,
miután az elektromos járművek aránya az autóeladásokban 2035 körül tetőzik. Az ambiciózusabb forgatókönyv szerint a villanyautók aránya 2030-ra duplázódik, és öt évvel később átlépi az 50 százalékot.
A magasabb olajfogyasztás magasabb árakat is hoz a benzinkutakon
A két út természetesen más következményekkel jár a globális olajpiacra nézve, így a „nem változik semmi” forgatókönyv szerint a fölös olaj- és LNG-kínálatot hamarabb felszívja a piac, ami az árakat is felfelé tolja. 2035-re így az IEA 90 dolláros olajárral számol. A kereslet kielégítése érdekében mintegy napi 25 millió hordónyi új kínálatra van szükség, valamint a jelenleg szankcionált források megjelenésére is.
A változatlan politkákkal számoló forgatókönyv egybevág az OPEC álláspontjával is, hiszen az olajkartell a nyersanyag iránti igény további növekedésével számol 2050-ig. A szervezet korábban gyakran kritizálta az IEA-t, mondván, az olajellenes álláspontot képvisel.