A recessziót elkerülheti az Egyesült Államok a kormányzat újraindításával, de a veszély nem múlt el

Akár már szerdán véget érhet a leghosszabb kormányzati leállás az Egyesült Államok történetében, visszatérhetnek a munkába, és visszamenőleg megkaphatják a fizetésüket a szövetségi alkalmazottak, a rászorulók pedig az élelmiszer-utalványokat, és lassan ismét normalizálódhat a légi közlekedés is. Közgazdászok szerint a kormányzat újraindításával elkerülhető a recesszió, amelyet egy még hosszabb leállás okozhatott volna, de január végén minden kezdődik elölről.

A szövetségi alkalmazottak megkaphatják visszamenőleg a bérüket, újra elkezdhetnek költeni, amivel elkerülhető a recesszió / Fotó: AFP

A szenátus hétfőn fogadta el a rövid távú, mindössze két hónapra szóló költségvetést, a képviselőházi szavazás akár már szerdán várható, majd a törvény Donald Trump elnök elé kerül aláírásra.

Scott Bessent pénzügyminiszter először napi 15 milliárd dollárban jelölte meg a leállás okozta gazdasági kiesést, majd ezt heti 15 milliárd dollárra módosította. A károkat elsősorban az okozza, hogy

a fizetés nélkül maradt szövetségi alkalmazottak korlátozni kényszerültek a fogyasztást, ami az amerikai gazdaság hajtóereje.

Az első félévi növekedés felét felemésztette a kormányzati leállás

Gregory Daco, az EY vezető közgazdásza szerint a munkavállalók fizetésének kiesése a jelenlegi negyedévben a GDP 0,8 százalékának, azaz 55 milliárd dollárnak felel meg. Az amerikai gazdaság 2025 első felében átlagosan 1,6 százalékkal nőtt évesített szinten, ami azt jelenti, hogy a leállás a megelőző hat hónapban elért növekedés körülbelül felét semmisítette meg.

Az élelmiszersegélyek kifizetésének leállítása és a légi közlekedésben okozott fennakadások is ártanak a világ legnagyobb gazdaságának.

Összesen 42 millió amerikai függ az élelmiszer-utalványoktól, amelyeknek a beváltásával a helyi boltok forgalmát erősítik.

Naponta több mint hárommillió ember repül,

mintegy 20 százalékuk üzleti ügyben,

így a járattörlések egyes elemzők szerint a gazdaság minden szegmensében hátráltatják a vállalkozások és vállalatok működését.

A légi közlekedés zavarai is gazdasági károkat okoztak / Fotó: AFP

A kormányzat újraindulása azonban gyorsan visszafordítja a gazdasági károk nagy részét, mivel a kényszerszabadságra küldött munkavállalók várhatóan elköltik a visszamenőlegesen megkapott fizetésüket, a segélyben részesülők pedig beváltják az utalványokat – nyilatkozta az ABC Newsnak Jeffrey Campbell, a Notre Dame Egyetem közgazdaságtan professzora, a Chicago Federal Reserve volt vezető közgazdásza.