Deviza
EUR/HUF385.51 +0.12% USD/HUF333.22 +0.27% GBP/HUF437.25 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.38% PLN/HUF91.15 +0.17% RON/HUF75.83 +0.11% CZK/HUF15.9 +0.13% EUR/HUF385.51 +0.12% USD/HUF333.22 +0.27% GBP/HUF437.25 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.38% PLN/HUF91.15 +0.17% RON/HUF75.83 +0.11% CZK/HUF15.9 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,452.21 +1.14% MTELEKOM1,804 +1.22% MOL3,054 +1.11% OTP32,420 +1.3% RICHTER9,940 +0.75% OPUS534 +0.75% ANY7,080 +1.13% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,700 +0.35% BUMIX10,493 +0.58% CETOP3,741.21 +0.07% CETOP NTR2,360.29 +0.86% BUX108,452.21 +1.14% MTELEKOM1,804 +1.22% MOL3,054 +1.11% OTP32,420 +1.3% RICHTER9,940 +0.75% OPUS534 +0.75% ANY7,080 +1.13% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,700 +0.35% BUMIX10,493 +0.58% CETOP3,741.21 +0.07% CETOP NTR2,360.29 +0.86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia (MI)
Hankó Balázs
Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Elárulta a miniszter, fenyegetés vagy lehetőség-e a mesterséges intelligencia hazánknak – már több, mint 60 szakképző iskolában indult el MI-oktatás

A magyar tudományos-oktatási teljesítményt és a 2030-ig tartó technológiai célokat ismertette Hankó Balázs. A miniszter úgy fogalmazott: a mesterséges intelligencia a versenyképesség kulcsa, de csak világos etikai és identitásvédelmi keretek között adhat szuverenitást.
VG
2025.11.12, 10:14
Frissítve: 2025.11.12, 10:22

Magyarország a „világ élvonalában” szerepel a tudomány, az oktatás, a sport és a kultúra területén – mondta Hankó Balázs kultúráért, családokért, oktatásért, felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős miniszter az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Munkaerőpiaci kihívások és a mesterséges intelligencia című konferenciáján. A tudományos eredményeket lakosságarányos összevetésekben emelte ki: az egymillió főre jutó Nobel-díjasok számában a 11. helyen, a magas technológiai igényű exportnál a 9., a gyártásban a 7. helyen állunk.

Hankó Balázs Oeconomus munkaerőpiaci kihívások és a mesterséges intelligencia
Hankó Balázs az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Munkaerőpiaci kihívások és a mesterséges intelligencia című konferenciáján / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Egyetemi célkép: top 100 és európai ranglisták

Hankó Balázs az egyetemek megújulásáról szólva azt mondta: a világ mintegy 30 ezer intézménye közül 12 magyar egyetem a legjobb 5 százalékban, 3 a legjobb 2 százalékban és egy a legjobb 1 százalékban szerepel. 2030-ra azt a célt jelölte meg, hogy legyen magyar egyetem a világ legjobb százban, és több intézmény kerüljön be az európai top 100-ba. A felsőoktatás aranykorát éli: a miniszter három év alatt

  • 48 százalékos nemzetközi tudományos teljesítménynövekedést,
  • jelentős szabadalmi bővülést
  • és 600 milliárd forintnyi infrastruktúra-fejlesztést

említett, amelyet további – megfogalmazása szerint – mintegy 1300 milliárdos fejlesztés követhet. A fiatalok kapcsán a magyar tehetségállomány nemzetközi elismertségét hangsúlyozta: állítása szerint a kutatási tehetség világviszonylatban a 10. helyen áll, míg a tudományos diákolimpiákon a fizikában a 9., matematikában az 5. helyet szerezték meg a magyar diákok.

Mesterséges intelligencia mint növekedési motor: szuverenitási és erkölcsi kordonok kellenek

A tárcavezető szerint a mesterséges intelligencia (MI) már most formálja a gazdaságot, és a versenyképesség egyik meghatározó tényezője lesz. Úgy fogalmazott:

a versenyképesség identitás nélkül a semmibe vezet, ezért az MI-t úgy kell alkalmazni, hogy az a magyar kulturális és nemzeti identitást is megőrizze.

Ennek megfelelően az MI-stratégiát etikai és szuverenitási szempontból is keretezni szükséges. A miniszter az MI-alkalmazások felelősségi és döntéshozatali kérdéseit emelte ki: ki viseli a felelősséget az MI által támogatott döntésekért, és milyen módon illeszkednek ezek a szervezeti működésbe?

Fontosnak nevezte a torzítás és az igazságtartalom kiemelt vizsgálatát a tanító adatok minősége miatt, valamint az adatvédelem és adatbiztonság szabályainak megerősítését.

A politikus az „emberi tulajdonságokkal felruházott” MI korlátairól is beszélt. Állítása szerint kerülni kell az ember és a gép határainak elmosását; az MI-t „kiterjesztett intelligenciaként” érdemes kezelni, amelyben a morális kontroll az embernél marad. 

Hankó Balázs a Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Csúcskutatás és Tehetséggondozási Alapítványt példaként említette, jelezve, hogy több Nobel- és egy Ábel-díjas tudós is kötődik hozzá. Felvetette: a brüsszeli döntéshozatal – megfogalmazása szerint – „jogtalan kizárása” az alapítványi modellnél a versenyképességet is érintheti: e kérdések szerinte az uniós vitákban is relevánsak lesznek.

A miniszter arra is utalt, hogy az oktatásnak és a tudományos rendszernek a munkaerőpiac igényeihez igazodva kell beépítenie az MI-t. A cél szerinte az, hogy az etikai-identitási kontroll megőrzése mellett az MI használata növelje a termelékenységet, erősítse a kutatás-fejlesztést, és támogassa a magyar gazdaság „versenyképességi ugrását”. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a magyar és az amerikai kormányzat közötti együttműködés jegyében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem közösen indított egymillió dolláros kutatást, amely a mesterséges intelligencia etikai kérdéseit vizsgálja.
Elmondása szerint ez a projekt „nemcsak válaszokat, hanem megoldásokat” kíván adni a mesterséges intelligencia körül kialakuló etikai, identitásbeli és társadalmi dilemmákra. A kutatás szerinte illeszkedik ahhoz a szempontrendszerhez, amely a magyar kormány szuverenitás- és identitásfelfogását tükrözi.

Saját, magyar nyelvű mesterségesintelligencia-modellek kellenek

Kiemelte, hogy Magyarország számára stratégiai kérdés a saját nagy nyelvi modellek fejlesztése. Mint fogalmazott, „ha angolszász modelleket használunk, abban feloldódunk”. A cél szerinte az, hogy a jövő mesterségesintelligencia-rendszerei a magyar nyelven, kultúrán és történelmen alapuljanak, és ezekből képesek legyenek magyar válaszokat adni a modern kor kihívásaira.

Hozzátette: az etikai kutatások mellett olyan, akár 70 milliárd paramétert feldolgozó modell létrehozása szükséges, amely képes biztosítani a magyar identitás és szuverenitás megőrzését a technológiai korszakban.

Szakképzés: hatvan intézményben indult MI-oktatás

A miniszter a mesterséges intelligencia gyakorlati oktatásáról is beszélt, kiemelve, hogy

ősszel hatvan szakképző intézményben indult el az MI-képzés.

A program célja, hogy a fiatalok, a hegesztőktől a szoftverfejlesztőkig, megismerjék és használni tudják a mesterséges intelligencia eszközeit.
Jövő tavasztól a német szakképző hálózattal közösen bővül a kezdeményezés, így az MI oktatása fokozatosan az európai képzési struktúra részévé válhat. A magyar szakképzés eredményeire is kitért. A dániai szakképzési Európa-bajnokságon a magyar fiatalok négy arany- és két ezüstérmet szereztek olyan területeken, mint

  • a szoftverfejlesztés,
  • a robotika,
  • a mechatronika
  • és az ipar 4.0.

A miniszter szerint ezek az eredmények mutatják, hogy a magyar képzési rendszer és a kormányzati innovációs politika összhangban van a gazdasági teljesítménnyel. A high-tech exportban a világon a 9., a high-tech gyártásban pedig a 7. helyen vagyunk – mondta.

A Neumann János Program a jövő kutatási irányát adja

A felsőoktatási és tudományos fejlesztéseket a Neumann János Program fogja össze, amelynek célja, hogy 2030-ra Magyarország az európai innovációs rangsor első tíz helyezettje közé kerüljön. A program fő prioritásai

  • a digitalizáció,
  • a mesterséges intelligencia,
  • az egészséges életmód,
  • az energiapolitika
  • és az életminőség javítása.

A miniszter a zárásban úgy fogalmazott: a magyar tudomány és felsőoktatás akkor lehet igazán versenyképes, ha a mesterséges intelligenciát identitással és felelősséggel alkalmazza. A cél szerinte nem pusztán a gazdasági előny, hanem a magyar kultúra és nyelv megőrzése a technológiai korszakban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu