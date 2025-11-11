Deviza
EUR/HUF384.91 +0.35% USD/HUF332.12 +0.03% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.5% RON/HUF75.71 +0.35% CZK/HUF15.87 +0.49% EUR/HUF384.91 +0.35% USD/HUF332.12 +0.03% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.5% RON/HUF75.71 +0.35% CZK/HUF15.87 +0.49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,229.31 -0.56% MTELEKOM1,782 -0.11% MOL3,020 +1.68% OTP32,000 -2.5% RICHTER9,865 +1.44% OPUS530 +0.76% ANY7,000 -0.85% AUTOWALLIS153 -1.29% WABERERS5,680 +2.16% BUMIX10,432 -0.13% CETOP3,741.21 +0.07% CETOP NTR2,340.11 +0.07% BUX107,229.31 -0.56% MTELEKOM1,782 -0.11% MOL3,020 +1.68% OTP32,000 -2.5% RICHTER9,865 +1.44% OPUS530 +0.76% ANY7,000 -0.85% AUTOWALLIS153 -1.29% WABERERS5,680 +2.16% BUMIX10,432 -0.13% CETOP3,741.21 +0.07% CETOP NTR2,340.11 +0.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia
mesterséges intelligencia (MI)
gazdasági hatás

Nem csak a vállalati túlélés egyik kulcsa: három területen dübörög igazán a mesterséges intelligencia – így rajzolja át a gazdaságot 2030-ig

A mesterséges intelligencia ma már nem pusztán technológiai hívószó, hanem a vállalati túlélés és versenyképesség egyik kulcsa – derült ki lapunk IT-vezetőket megszólaltató körképéből. Az IBM Magyarország, az ICT Global és a Kontron szakértői szerint 2030-ra alapvetően átalakul a gazdaság, az MI pedig nem elveszi, hanem újraszabja a munkát. A magyar mesterségesintelligencia-stratégia ennek a változásnak a keretét adja, mérhető célokkal és nemzeti szinten összehangolt fejlesztésekkel.
Zováthi Domokos
2025.11.11, 19:50

Tíz év múlva azok a vállalatok már nem lesznek versenyképesek, vagy addigra meg is szűnnek, amelyek nem élnek a mesterséges intelligencia (MI) vagy a kvantumszámítás által kínált előnyökkel – figyelmeztetett Pikéthy Árpád, az IBM Magyarország vezetője. A közelgő Future IT konferencia előadója szerint az IBM vonatkozó globális adatai önmagukért beszélnek: saját munkaügyi folyamataik 93 százalékát már az MI váltotta ki, dollármilliárdos megtakarítást eredményezve.

AI computing, conceptual illustration MI AI mesterséges intelligencia
 Az igazi áttörést a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika egymásra találása hozhatja el / Fotó: Science Photo Library via AFP

Ahol a mesterséges intelligencia ereje láthatóvá válik

A szakember szerint a hazai piacon az MI elsősorban három területen mutatja meg erejét: a back-office folyamatokban, az értékesítésben és a szoftverfejlesztésben. Ezeken a frontokon a hatékonyság növekedése már most mérhető.

Az MI térnyerése nemcsak új lehetőségeket, hanem felelősséget is hoz.

Az egyre komplexebb megoldások megkövetelik a megfelelő governance platformokat, amelyek biztosítják a modellek megbízható működését, az adatbiztonságot és a szabályozásoknak való megfelelést – emelte ki Pikéthy.

A szakember szerint az igazi áttörést

  • a mesterséges intelligencia
  • és a kvantumszámítástechnika

egymásra találása hozhatja el. Az IBM nemcsak fejleszti, hanem integrálja is ezeket a rendszereket, így a kvantumtechnológia már ma is képes túlszárnyalni a szuperszámítógépeket. A HSBC például 34 százalékkal pontosabban tudja előre jelezni a kötvények piaci árát kvantumalapú megoldással. A kvantumszámítás az anyagtudománytól a gyógyszeriparig forradalmi áttöréseket hozhat – ez nemcsak hatékonyabb gazdaságot, hanem hosszabb, egészségesebb életet is jelenthet – tette hozzá Pikéthy Árpád.

Keretet ad a változásnak az MI-stratégia

A magyar kormány 2030-ig szóló Mesterséges Intelligencia Stratégiája egy évente frissülő, végrehajtás-orientált keretrendszer – mondta a Future IT-t szervező Urbán Zsolt, az ICT Global vezetője. Hozzátette:

A stratégia alapozó pillérei a szabályozás és biztonság, az infrastruktúra, az oktatás és kompetenciafejlesztés, az adatgazdaság, a kutatás-fejlesztés és az alkalmazások elterjesztése. A célok három fókuszterület köré szerveződnek: MI a társadalomért, MI a technológiáért és MI az üzletért.

A dokumentum nemcsak irányokat, hanem konkrét mérőszámokat is tartalmaz:

  • 15 százalékos GDP-növekedési hozzájárulást várnak az MI-től 2030-ig,
  • 26 százalékos termelékenységjavulást a vállalati szektorban,
  • egymillió munkavállaló átképzését magasabb hozzáadott értékű, MI-támogatott pozíciókra,
  • 40 petaflops számítási kapacitás elérését,
  • valamint azt, hogy a kkv-k 40 százaléka aktívan használjon MI-megoldásokat.

A stratégia szerint legalább három MI-értékláncú, zöldmezős beruházás valósulhat meg a következő öt évben, és 2,5 millió ember részesülhet MI-támogatott oktatásban. Az ügyintézés 60 százalékának digitalizálása és az egészségügyi MI-szolgáltatások elterjedése szintén nemzeti cél. Ez a keretrendszer nemcsak a technológiáról, hanem a társadalom átalakulásáról szól – a közös cél az, hogy az MI a magyar gazdaság hajtóerejévé váljon – hangsúlyozta Urbán Zsolt.

AI apps smartphone MI AI mesterséges intelligencia
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Most jön csak a valódi értékteremtés

„Túl vagyunk az MI-hype csúcsán, most dől el, ki tud valódi üzleti értéket teremteni” – fogalmazott Szabó Péter, a Kontron Hungary ügyvezetője. A szakember szerint a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazása most lép a racionalizáció szakaszába: az „elsők közt lenni bármi áron” korszakát a megtérülés, a hatékonyság és a szervezeti beágyazottság kora váltja.

A Kontron saját AI Pilot Keretrendszerével segíti ügyfeleit abban, hogy gyorsan és költséghatékonyan tesztelhessék MI-ötleteik életképességét. „A nem kellően körültekintő befektetések akár ronthatják is a versenyképességet – most jött el az ideje a felelős, célzott fejlesztéseknek” – tette hozzá Szabó.

A technológiai érettség, a digitalizáció szintje és az alkalmazkodási képesség határozza meg, ki tud sikeresen élni az MI adta lehetőségekkel – nem a vállalat mérete.

Nem az a kérdés, hogy elveszi-e az MI a munkát, hanem az, hogyan tudja átalakítani azt. A jövő munkavállalója nem az MI helyett, hanem az MI-vel dolgozik majd

– fogalmazott. Szabó szerint 2030-ra az MI minden iparág természetes része lesz, és a nagy nyelvi modelleket felváltják a specializált, autonóm alkalmazások, amelyek új piacokat és szolgáltatási formákat nyitnak meg. Ugyanakkor a döntések felelősségét az embernek kell viselnie: „Az MI lehet partner, de nem döntéshozó.”

Közös nevező: tudás, felelősség, stratégia

Akár az IBM technológiai innovációit, akár a Kontron üzleti adaptációs tapasztalatait nézzük, a közös pont egyértelmű: az MI ma már nem a jövő, hanem a versenyképesség alapfeltétele. Magyarország 2030-as MI-stratégiája keretet és irányt ad ehhez a fejlődéshez, a vállalatok feladata pedig az, hogy a technológiai lehetőségeket stratégiai előnnyé formálják.

Az MI nem cél, hanem eszköz – de ha jól használjuk, új korszakot nyithat a magyar gazdaságban

– foglalta össze az ICT Global vezetője, Urbán Zsolt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu