Nem csak a vállalati túlélés egyik kulcsa: három területen dübörög igazán a mesterséges intelligencia – így rajzolja át a gazdaságot 2030-ig

Tíz év múlva azok a vállalatok már nem lesznek versenyképesek, vagy addigra meg is szűnnek, amelyek nem élnek a mesterséges intelligencia (MI) vagy a kvantumszámítás által kínált előnyökkel – figyelmeztetett Pikéthy Árpád, az IBM Magyarország vezetője. A közelgő Future IT konferencia előadója szerint az IBM vonatkozó globális adatai önmagukért beszélnek: saját munkaügyi folyamataik 93 százalékát már az MI váltotta ki, dollármilliárdos megtakarítást eredményezve.

Az igazi áttörést a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika egymásra találása hozhatja el / Fotó: Science Photo Library via AFP

Ahol a mesterséges intelligencia ereje láthatóvá válik

A szakember szerint a hazai piacon az MI elsősorban három területen mutatja meg erejét: a back-office folyamatokban, az értékesítésben és a szoftverfejlesztésben. Ezeken a frontokon a hatékonyság növekedése már most mérhető.

Az MI térnyerése nemcsak új lehetőségeket, hanem felelősséget is hoz.

Az egyre komplexebb megoldások megkövetelik a megfelelő governance platformokat, amelyek biztosítják a modellek megbízható működését, az adatbiztonságot és a szabályozásoknak való megfelelést – emelte ki Pikéthy.

A szakember szerint az igazi áttörést

a mesterséges intelligencia

és a kvantumszámítástechnika

egymásra találása hozhatja el. Az IBM nemcsak fejleszti, hanem integrálja is ezeket a rendszereket, így a kvantumtechnológia már ma is képes túlszárnyalni a szuperszámítógépeket. A HSBC például 34 százalékkal pontosabban tudja előre jelezni a kötvények piaci árát kvantumalapú megoldással. A kvantumszámítás az anyagtudománytól a gyógyszeriparig forradalmi áttöréseket hozhat – ez nemcsak hatékonyabb gazdaságot, hanem hosszabb, egészségesebb életet is jelenthet – tette hozzá Pikéthy Árpád.

Keretet ad a változásnak az MI-stratégia

A magyar kormány 2030-ig szóló Mesterséges Intelligencia Stratégiája egy évente frissülő, végrehajtás-orientált keretrendszer – mondta a Future IT-t szervező Urbán Zsolt, az ICT Global vezetője. Hozzátette:

A stratégia alapozó pillérei a szabályozás és biztonság, az infrastruktúra, az oktatás és kompetenciafejlesztés, az adatgazdaság, a kutatás-fejlesztés és az alkalmazások elterjesztése. A célok három fókuszterület köré szerveződnek: MI a társadalomért, MI a technológiáért és MI az üzletért.

A dokumentum nemcsak irányokat, hanem konkrét mérőszámokat is tartalmaz:

15 százalékos GDP-növekedési hozzájárulást várnak az MI-től 2030-ig,

26 százalékos termelékenységjavulást a vállalati szektorban,

egymillió munkavállaló átképzését magasabb hozzáadott értékű, MI-támogatott pozíciókra,

40 petaflops számítási kapacitás elérését,

valamint azt, hogy a kkv-k 40 százaléka aktívan használjon MI-megoldásokat.

A stratégia szerint legalább három MI-értékláncú, zöldmezős beruházás valósulhat meg a következő öt évben, és 2,5 millió ember részesülhet MI-támogatott oktatásban. Az ügyintézés 60 százalékának digitalizálása és az egészségügyi MI-szolgáltatások elterjedése szintén nemzeti cél. Ez a keretrendszer nemcsak a technológiáról, hanem a társadalom átalakulásáról szól – a közös cél az, hogy az MI a magyar gazdaság hajtóerejévé váljon – hangsúlyozta Urbán Zsolt.