Nincs még vége a vitának: ismét tárgyalóasztalhoz ült a Mol és a Janaf

Ismét tárgyalóasztalhoz ült a nagy vitában álló Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető társaság és Mol kedden, hogy áttekintsék az aktuális helyzetet és egyeztessenek a tervezett új kőolajszállítási szerződés előkészítésének további lépéseiről – közölte a horvát cég.

A Mol százhalombattai és pozsonyi finomítóját képtelen ellátni az Adria-vezeték/Fotó: BERNADETT SZABO / REUTERS

A horvát kormányfő szerint nem mond igazat a Mol

Hétfőn a tárgyalás előtt Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kommentálta a Mol állítását, mely szerint a Janaf nem teljesíti kötelezettségeit, valamint Orbán Viktor miniszterelnök kijelentését, mely szerint az Adria-vezeték kicsi és nem megfelelő. A horvát kormányfő ezekről a kijelentésekről azt mondta, hogy a a magyar kormány és a Mol narratívája hamis.

Ez teljes mértékben hamis narratíva a magyar hatóságok és a Mol részéről, amely teljesen eltorzítja a tényeket és az igazságot

– fogalmazott Plenkovic, hozzátéve, hogy a Janaf minden szükséges képességgel és kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a kívánt mennyiségű nyersolajat a magyarországi és pozsonyi finomítókba szállítsa. A horvát kormányfő szerint a vezeték kapacitása jóval meghaladja mindkét finomító maximális feldolgozóképességét.

A Mol szerint a Janafban nem lehet bízni

A Mol a múlt héten azzal vádolta a Janafot, hogy nem szállított le időre 58 ezer tonna Arab Light fajtájú kőolajat a magyar olajtársaság tulajdonában álló Slovnaft pozsonyi finomítójába, amit azonban a horvát vezetékes cég tagad. A Mol azután vádolta szerződésszegéssel a Janafot, hogy a két cég között vita alakult ki az Adria-vezeték kapacitásával kapcsolatban.

A Janaf szerint a horvát tengerparttól induló vezeték képes a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítóját egyaránt ellátni, ám ez a magyar vállalat szerint nincs így.

Miután Orbán Viktor miniszterelnök felmentést harcolt ki Magyarország számára a Lukoilt és a Rosznyeftet sújtó szankciók alól, a kérdés valószínűleg lekerül a napirendről, hiszen a magyar és a szlovák finomító ellátásának nagyobbik részét továbbra is az Oroszországból induló Barátság kőolajvezetéken szállítják.