Lelepleződött Putyin csúcsfegyvere: már nevetnek az ukránok a rettegett Oresnyiken, kiderült róla az igazság – "Gagarin ilyennel repült az űrbe"

A CNN riportjában ukrán fegyverszakértők végigvezetik az újságírókat a rakéta roncsain, ismertetve annak belső felépítését. „Jurij Gagarin ugyanilyen típusú giroszkóppal repült” – jegyezte meg az egyik szakértő, utalva a rakéta roncsában talált navigációs rendszerre.

Az elemzők szerint bár Oroszország áttörésként reklámozta a fegyvert, a kialakítás és az alkatrészek a régebbi programokból átvett, örökölt technológiára utalnak.

Oresnyik: áttörés vagy a szovjet technológia újraéledése? / Fotó: VideoFromEveryWhere / Shutterstock

A rakéta egy analóg giroszkóp által vezérelt inerciális navigációs rendszert használ. A roncsokból feltárt vezérlőpanelek üveggel borított elektroncsövek – valószínűleg kriptronok vagy nagyfrekvenciás rezonátorok – jelenlétét mutatják, ezek szerint a rakéta architektúrája nem teljesen digitális.

Néhány alkatrészen 2018-as gyártási jelölések voltak, ami arra utal, hogy korábbi projektekhez szánták őket.

Ezenkívül a CNN felvételein látható a rakéta hasznos terhének kilövési mechanizmusa is. A szerkezet hat lőszer kilövésére szolgál, amelyek mindegyike kisebb kinetikus lövedékekre esik szét.

Az elemzők azonban megjegyezték, hogy a Lviv közelében 2026. január 9-én végrehajtott csapás funkcionális hibákat mutatott: mindössze négy lőszercsoport és két elszigetelt elem érte el a földet, a szétszóródás gyenge pontosságra vagy részleges szétesésre utal.

Az ukrán hírszerzés úgy véli, hogy a robbanófej kizárólag a mozgási energiára és a tömegre támaszkodik, nem a robbanóanyagokra. A CNN szerint a rakéta a terminális fázisban meghaladhatja a Mach 11-et (körülbelül 3740 m/s), azaz egy jól összeszerelt szerkezet.

Miközben Oroszország az Oresnyikot következő generációs fegyverként népszerűsíti, a CNN és ​​az ukrán törvényszéki szakértők által közzétett megállapítások arra utalnak, hogy a rendszer régi hardvereket tartalmaz, és valós telepítések során teljesítménykorlátozásokkal küzd.

A Reuters jelentése szerint január 9-én Oroszország kilőtte Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáját egy állami tulajdonú létesítményre Lvivben, mindössze néhány kilométerre a lengyel határtól, csupán kisebb szerkezeti károkat okozva. A rakéta inert lőszert hordozott, és egy szélesebb körű, drónokkal és más rakétákkal végrehajtott éjszakai támadás része volt.