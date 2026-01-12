Magyar gazdaság: rég nem láttunk olyat, ami most az inflációval történik – nézik az árakat az elemzők, és nem hisznek a szemüknek

Egyre több jel utal arra, hogy fokozatosan mérséklődik az árnyomás a magyar gazdaságban. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők konszenzusa szerint a novemberi 3,8 százalékos infláció után decemberben éves alapon 3,3 százalékkal emelkedhettek, míg havi bázison stagnálhattak a fogyasztói árak. Ezzel már a második egymást követő hónapban is a jegybank 4 százalékos toleranciasávjába húzódhatott vissza a pénzromlás üteme, ami 2024 őszén fordult elő utoljára. Sőt, a következő hónapokban még tovább süllyedhet, megközelítve a 2 százalékos átlagos árszínvonal-emelkedést.

Magyar gazdaság: egyre szebben fest az inflációs kép Magyarországon

A tavalyi év végére a jegybanki célra csökkenhetett az éves bázisú fő inflációs mutató. Részben a bázishatásnak lesz köszönhető az áremelkedési ütem erőteljes fékeződése az előző hónaphoz képest – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a havi szintű árváltozás is tevékenyen kiveheti a részét a dezinflációból.

Számításom szerint 2025 decemberében az átlagos árszínvonal 0,2 százalékkal csökkenhetett havi alapon. Habár ez nagyrészt az üzemanyagok áresésének tudható be, a többi főbb tétel sem mutat majd érdemi egyhavi áremelkedést

– mondta az elemző, aki szerint az élelmiszerek esetében az árrésstop kiterjesztése mellett a globális folyamatok is inkább az árak csökkenését hozhatták. A szolgáltatások esetében a már megszokott enyhe év végi áremelkedéssel kalkulál. Ugyanakkor úgy véli, hogy az utóbbi esetében – ahogyan az élelmiszereknél is – a vártnál is kedvezőbb lehet az inflációs ráta.

Az árrésstopok decemberben is segíthették az infláció leszorítását

Ugyancsak a bázishatások szerepét emelte ki kommentárjában Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ezért szerinte abban nem lesz semmi meglepő, ha az infláció tovább mérséklődik, és tovább közelít a jegybanki célhoz. Mindenesetre az infláció visszaszorulásához több tényező is hozzájárult, ezek közül a legfontosabb

az árrésstop (ideértve a kormányzat bizonyos szolgáltató ágazatokkal kötött megállapodásait) és

a forint erősödése.

Az utóbbi persze nem hat olyan gyorsan az inflációra, mint ahogy a gyengülése szokott hatni, így ez még a jövőre nézve jelent egy kedvező irányt. Az árrésstopok nagyjából 1,5 százalékponttal húzzák vissza az inflációt – enélkül tehát kevésbé lenne szép az inflációs mutatónk. Kérdésesnek nevezte, hogy az árrésstopok kivezetésekor (már ha lesz ilyen belátható időn belül) ez a 1,5 százalékpont mekkora részben és milyen gyorsan kúszik vissza az árakba.