mélytengeri kutatás
földközi-tenger
Fekete-tenger
Exxon Mobil
olajkitermelés
gázkitermelés

Amerikai olajóriással szövetkezik a NATO egyik legerősebb országa: a Fekete- és Földközi-tenger urává válhat – mit szólnak ehhez az oroszok?

A TPAO és az ExxonMobil stratégiai partnerséget kötött a tengeri olaj- és gázlelőhelyek feltárására. Ez a lépés jelentősen erősíti Törökország pozícióját a régiós energiapiacon.
VG
2026.01.12, 08:45
Frissítve: 2026.01.12, 08:52

Törökország és az ExxonMobil memorandumot írt alá a Fekete- és Földközi-tengeri olaj- és gázkutatásról. A megállapodás új távlatokat nyit az ország energiafüggetlensége felé és erősíti a hazai kutató- és kitermelő kapacitásokat.

Latham,,Ny,-,Sep,18,,2025:, Exxon ,Gas,Station,On török
Törökország nem vár a külső forrásokra: az állami olajvállalat és az amerikai olajóriás közösen kutat a Fekete- és Földközi-tengeren / Fotó: Mahmoud Suhail / Shutterstock

Törökország energiapiaca új korszakba lépett: 

a Török Állami Olajvállalat (TPAO) és az amerikai ExxonMobil egyik leányvállalata, az ESSO aláírta a memorandumot, amely a Fekete- és a Földközi-tenger tengerfenéki olaj- és gázlelőhelyeinek közös feltárásáról szól. 

Az eseményt Alparslan Bayraktar, a török energia- és természeti erőforrások minisztere jelentette be a közösségi médiában, kiemelve a stratégiai jelentőségét.

Az Interfax értesülései szerint a dokumentum nemcsak a kijelölt tengerövezetekre vonatkozik, hanem további, a felek által később egyeztetendő területekre is. A miniszter hangsúlyozta, hogy ezzel a lépéssel Törökország nemcsak technológiai tapasztalatot szerez, hanem új energiahordozó-forrásokat is feltárhat, ami hosszú távon csökkenti a külföldi függőségét.

Törökország régiós energia-nagyhatalommá válna

A Fekete-tenger különösen fontos Törökország számára. Az elmúlt években már több sikeres földgázlelőhelyet fedeztek fel, amelyeket a hazai fogyasztásra kötött infrastruktúrába integráltak. A mostani együttműködés célja, hogy még nagyobb tartalékokat találjanak, különösen olyan területeken, ahol eddig nem volt nemzetközi részvétel a kutatásban.

Törökország régóta az energiafüggetlenségre törekszik. Hagyományosan nagy energiaimportőrként az ország igyekszik diverzifikálni forrásait, fejleszteni hazai kitermelést, egyúttal régiós energiaátjáróvá válna. A memorandum az ExxonMobilal nemcsak technológiai előnyt, hanem befektetői bizalmat is jelez a nemzetközi piacon, ami további külföldi beruházásokat hozhat.

Politikai szempontból sem elhanyagolható a jelentősége: a térség geopolitikai feszültségei – különösen a mediterráneum keleti részének tengeri határai körüli viták – miatt az offshore kutatás nagy kihívásokkal jár. Ennek ellenére Ankara világosan üzeni: 

aktív, önálló energiapiaci szereplővé kíván válni, és készen áll arra, hogy nemcsak fogyasztóként, hanem termelőként is érvényesítse érdekeit.

A memorandum a bizonyíték arra, hogy Törökország proritásnak tartja az energiafüggetlenséget, és nem riad vissza a nagy nemzetközi partnerekkel való együttműködéstől. A következő években a Fekete- és a Földközi-tenger mélyére irányuló fúrások és kutatások kulcsfontosságúvá válhatnak az ország stratégiai energiapozíciója szempontjából.

Brüsszel felbőszítette az energiaexportőröket, Katar után az Exxon is kivonulással fenyegeti az EU-t

Változást követelnek az átláthatósági szabályokon. A cseppfolyósított földgáz zömét az Egyesült Államokból és Katarból szerzi be az EU. Az orosz energiát szintén politikai alapon „lőtte ki” Brüsszel, de ha mindent felülír az ideológia, honnan lesz energia?

 

Energiaválság

Energiaválság
1103 cikk

 

 

